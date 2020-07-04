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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:36

Ні, ну чого, тема цікава, спробуж її обдумати під час пробіжки по гумових доріжках вздовж Середземного моря. Вже вибагаю...
Хоча зупинився: пан shapo сказав, що то зовсім не важливо в яких у мвоах ти живеш: серед сморіду сміттєспалювалного заводу чи у підвал під Кривим Рогом. ніяка інфрастуткура та умвои не є важоивими.
ну не знаю, вібігаю. Подумаю...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:36

  flyman написав:Щодо 100 уе в місяць.
В мене з початку карантину експеремент, скільки реально тре в режимі самоізоляції. На 5й місяць виявилося, що більше нема чого екстра купувати, все що треба вже є. Остання покупка - шкіряні туфлі в ССС за 799 грн. (ще лежать 2 пари не ношених дермантинових), про запас.
На місяць на нагальні потреби виходили до 3000 грн. Ще до 300 грн. комуналка. Ітого 3300 грн. в місяць і то закуплено багато "непотребу на потім", типу акумуляторні батарейки, ЛЕД ліхтарик в руки і ще один на чоло, кілька мікроСД карт, блютуз гарнітура, БЖ на 12В до роутера, перехідник USB/PS2, перехідник IDE-SATA і т.п.

Вийшло $122 "з запасами на майбутнє", думаю, можна було би вжатися і в $100.

Експеримент то добре. Але він немає ніякого відношення до нормального життя )))
Де в тебе затрати на:
підстригтись, випити каву/пиво з друзяками, шашличок-с в нормальних умовах, т.олочки, вітамінки з айхерб, відпочинок на морі, нетфлікс/мегого, спортзал і т.д.?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:55

  change_pm написав:
  flyman написав:Щодо 100 уе в місяць.
В мене з початку карантину експеремент, скільки реально тре в режимі самоізоляції. На 5й місяць виявилося, що більше нема чого екстра купувати, все що треба вже є. Остання покупка - шкіряні туфлі в ССС за 799 грн. (ще лежать 2 пари не ношених дермантинових), про запас.
На місяць на нагальні потреби виходили до 3000 грн. Ще до 300 грн. комуналка. Ітого 3300 грн. в місяць і то закуплено багато "непотребу на потім", типу акумуляторні батарейки, ЛЕД ліхтарик в руки і ще один на чоло, кілька мікроСД карт, блютуз гарнітура, БЖ на 12В до роутера, перехідник USB/PS2, перехідник IDE-SATA і т.п.

Вийшло $122 "з запасами на майбутнє", думаю, можна було би вжатися і в $100.

Експеримент то добре. Але він немає ніякого відношення до нормального життя )))
Де в тебе затрати на:
підстригтись, випити каву/пиво з друзяками, шашличок-с в нормальних умовах, т.олочки, вітамінки з айхерб, відпочинок на морі, нетфлікс/мегого, спортзал і т.д.?

як там модно зараз: "розбиваю міфи":
-підстригтись 0 грн:
є електрична машинка, куплена років 10 тому, за 80 грн ($10), давно себе окупила

- випити каву/пиво з друзяками, 20 грн.:

- шашличок-с в нормальних умовах: 60 ..100 грн.

- т.олочки 0 грн,
якщо "правильні т.олочки", а не продажні шалави

- вітамінки з айхерб, 0 грн
хз. що таке, не в темі, не вживаю

- відпочинок на морі, 0 грн.
не цікаво

- нетфлікс/мегого, 0 грн.,
не цікаво, можна просто в інеті подивитися

- спортзал і т.д., 0 грн або 40 грн на електричку
є гантелька щоб потягати, експандер і фізична праця на дачі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:01

  akurt написав:Ні, ну чого, тема цікава, спробуж її обдумати під час пробіжки по гумових доріжках вздовж Середземного моря. Вже вибагаю...
Хоча зупинився: пан shapo сказав, що то зовсім не важливо в яких у мвоах ти живеш: серед сморіду сміттєспалювалного заводу чи у підвал під Кривим Рогом. ніяка інфрастуткура та умвои не є важоивими.
ну не знаю, вібігаю. Подумаю...

Во-первых, я такого не говорил когда писал о подвале в котором жил И. Бродский в НЙ. Подвал подвалу рознь. Кроме отсутствия естественного освещения при наличии систем вентиляции, кондиционирования, тепло, гидро и звукоизоляции подвал не самое худшее место для жизни в дорогих районах города.
Во-вторых, я писал о критериях успешности для разных индивидуумов среди которых есть и такие которые вопреки пирамиде Маслоу готовы творить в любых условиях - от войны до концлагеря
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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