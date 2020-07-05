Додано: Нед 05 лип, 2020 21:28

А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди?

Що там по форуму згодна його ж правилам було не так?

Що там було такого, що не зайшло, заздрість?

Продублюю:

Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення.

Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять.

А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще.

Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче.

Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова.

Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі.

Тому, Акурт, дуже молодець