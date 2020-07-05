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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 лип, 2020 21:28
А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди?
Що там по форуму згодна його ж правилам було не так?
Що там було такого, що не зайшло, заздрість?
Продублюю:
Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення.
Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять.
А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще.
Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче.
Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова.
Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі.
Тому, Акурт, дуже молодець
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Trast
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Додано: Нед 05 лип, 2020 22:04
Trast написав:
А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди?
Що там по форуму згодна його ж правилам було не так?
Що там було такого, що не зайшло, заздрість?
Продублюю:
Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення.
Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять.
А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще.
Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче.
Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова.
Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі.
Тому, Акурт, дуже молодець
молодець, отримаєш +1 від акурта,
так ми тут заздримо йому, хочем дешевих густих йогуртів, щоб аж ложка стояла,
скучили вже за фотками доради і сібаси,
чекаєм з нетерпінням інформації, що чергова порція бетону продана,
а нова на 20% в євро дорожча чим попередня і кусаєм лікті.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Нед 05 лип, 2020 22:26
flyman написав: Trast написав:
А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди?
Що там по форуму згодна його ж правилам було не так?
Що там було такого, що не зайшло, заздрість?
Продублюю:
Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення.
Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять.
А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще.
Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче.
Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова.
Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі.
Тому, Акурт, дуже молодець
молодець, отримаєш +1 від акурта,
так ми тут заздримо йому, хочем дешевих густих йогуртів, щоб аж ложка стояла,
скучили вже за фотками доради і сібаси,
чекаєм з нетерпінням інформації, що чергова порція бетону продана,
а нова на 20% в євро дорожча чим попередня і кусаєм лікті.
Ти нічого не зрозумів, якщо йти шляхом, про який ти тут рохповідаєш- на життя вистачає 100 доларів, то в Туреччині тобі вистачить 50 доларів, головне придбати там десь хатку в Кепезі тим же розміром, що і під Київом, я знаю про що кажу, твоя філософія життя витрачати ще меньше здіцсниться, а якість життя при тому покращиться.
Я висловлюю своє особисте враження від мого досвіду з життя в Туреччині і моє право, як людини, котрий коштував устриці, висловити свою особисту думку, що до Туреччини, і якщо Акурт пише в 70% поавду про Туреччину, то так і є.
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Trast
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Додано: Нед 05 лип, 2020 22:32
Скілтки ж обліківок у Віктора Семенович а???
Прикольно спостерігати, як він сам з собою бесідує(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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