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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди?
Що там по форуму згодна його ж правилам було не так?
Що там було такого, що не зайшло, заздрість?
Продублюю:
Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення.
Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять.
А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще.
Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче.
Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова.
Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі.
Тому, Акурт, дуже молодець
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:04

  Trast написав:А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди?
Що там по форуму згодна його ж правилам було не так?
Що там було такого, що не зайшло, заздрість?
Продублюю:
Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення.
Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять.
А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще.
Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче.
Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова.
Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі.
Тому, Акурт, дуже молодець

молодець, отримаєш +1 від акурта,
так ми тут заздримо йому, хочем дешевих густих йогуртів, щоб аж ложка стояла,
скучили вже за фотками доради і сібаси,
чекаєм з нетерпінням інформації, що чергова порція бетону продана,
а нова на 20% в євро дорожча чим попередня і кусаєм лікті.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:26

  flyman написав:
  Trast написав:А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди?
Що там по форуму згодна його ж правилам було не так?
Що там було такого, що не зайшло, заздрість?
Продублюю:
Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення.
Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять.
А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще.
Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче.
Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова.
Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі.
Тому, Акурт, дуже молодець

молодець, отримаєш +1 від акурта,
так ми тут заздримо йому, хочем дешевих густих йогуртів, щоб аж ложка стояла,
скучили вже за фотками доради і сібаси,
чекаєм з нетерпінням інформації, що чергова порція бетону продана,
а нова на 20% в євро дорожча чим попередня і кусаєм лікті.

Ти нічого не зрозумів, якщо йти шляхом, про який ти тут рохповідаєш- на життя вистачає 100 доларів, то в Туреччині тобі вистачить 50 доларів, головне придбати там десь хатку в Кепезі тим же розміром, що і під Київом, я знаю про що кажу, твоя філософія життя витрачати ще меньше здіцсниться, а якість життя при тому покращиться.
Я висловлюю своє особисте враження від мого досвіду з життя в Туреччині і моє право, як людини, котрий коштував устриці, висловити свою особисту думку, що до Туреччини, і якщо Акурт пише в 70% поавду про Туреччину, то так і є.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:32

Скілтки ж обліківок у Віктора Семенович а???
Прикольно спостерігати, як він сам з собою бесідує(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:21

  Trast написав:
  flyman написав:
  Trast написав:А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди?
Що там по форуму згодна його ж правилам було не так?
Що там було такого, що не зайшло, заздрість?
Продублюю:
Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення.
Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять.
А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще.
Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче.
Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова.
Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі.
Тому, Акурт, дуже молодець

молодець, отримаєш +1 від акурта,
так ми тут заздримо йому, хочем дешевих густих йогуртів, щоб аж ложка стояла,
скучили вже за фотками доради і сібаси,
чекаєм з нетерпінням інформації, що чергова порція бетону продана,
а нова на 20% в євро дорожча чим попередня і кусаєм лікті.

Ти нічого не зрозумів, якщо йти шляхом, про який ти тут рохповідаєш- на життя вистачає 100 доларів, то в Туреччині тобі вистачить 50 доларів, головне придбати там десь хатку в Кепезі тим же розміром, що і під Київом, я знаю про що кажу, твоя філософія життя витрачати ще меньше здіцсниться, а якість життя при тому покращиться.
Я висловлюю своє особисте враження від мого досвіду з життя в Туреччині і моє право, як людини, котрий коштував устриці, висловити свою особисту думку, що до Туреччини, і якщо Акурт пише в 70% поавду про Туреччину, то так і є.

ти не правий, і ось чому:
1. Маю дачу, до якої 1год.30 хв електричкою + 20 хв. велосипедом
на якій можу збирати урожай фрукт та ягід, або метнутися кабанчиком до лісу по ягоди/гриби.
Ціна: 40 грн, на квиток туди та назад.

2. В Туреччині "купити для себе" квартиру і дачу (хз. навіщо, я не місцевий і ), тобто ще тре потратити туйову кучу грошей не зрозуміло для чого (щоб витрачати на їду не 2000 грн, а 350 TRY?).

3. Невже ти думаєш, що в мене ціль "жити дешево"?
Я писав про мінімалізм і про FIRE, а не про to live cheap.
Це акурт тут "б'є на жадність" фотками дешевого йогурта та риби.
Але якщо порахувати (перельоти/поїздки авто + купи/продай нерухомість), то не вийде воно дешево.

4. Пасивний дохід. Я так думаю, акурт має пенсію від $300 плюс ще дохід від копірайта та продаж нерухомості, оренди. В мене поки що не пенсійний вік, так що знову не в тему.

5. Ще маячить акурту тема, а що буде він робити, якщо "Кажется писец приходит"
https://dou.ua/forums/topic/30937/, приймуть в турецький дім престарілих, чи як? Що буде з турецькими маєтками?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:45

  flyman написав:
  Trast написав:
  flyman написав:ти не правий, і ось чому:
1. Маю дачу, до якої 1год.30 хв електричкою + 20 хв. велосипедом
на якій можу збирати урожай фрукт та ягід, або метнутися кабанчиком до лісу по ягоди/гриби.
Ціна: 40 грн, на квиток туди та назад.

2. В Туреччині "купити для себе" квартиру і дачу (хз. навіщо, я не місцевий і ), тобто ще тре потратити туйову кучу грошей не зрозуміло для чого (щоб витрачати на їду не 2000 грн, а 350 TRY?).

3. Невже ти думаєш, що в мене ціль "жити дешево"?
Я писав про мінімалізм і про FIRE, а не про to live cheap.
Це акурт тут "б'є на жадність" фотками дешевого йогурта та риби.
Але якщо порахувати (перельоти/поїздки авто + купи/продай нерухомість), то не вийде воно дешево.

4. Пасивний дохід. Я так думаю, акурт має пенсію від $300 плюс ще дохід від копірайта та продаж нерухомості, оренди. В мене поки що не пенсійний вік, так що знову не в тему.

5. Ще маячить акурту тема, а що буде він робити, якщо "Кажется писец приходит"
https://dou.ua/forums/topic/30937/, приймуть в турецький дім престарілих, чи як? Що буде з турецькими маєтками?

Я б вам відповів по кожному пункту, але я з вами дуже вже знайомий на форумі доу, де я читач, а не письменник.
Тому розумію, що ви відверто троліте, бо ж такі люди, котрі думають, що саме тррлінгом вони отримають більш дешеву інформацію, чим мають, тобто зманіпуюють і отримають більше.
Але , пан Флаймане, я вас знаю більше, ніж ви самі і тому розумію, що 5 пунктів ващі, це фактично ващі 5 запитань до суспільства, як покращити своє життя?
На це запитання, знаючи вас, я відповів постом вище.
Це без сарказму і без маніпуляцій.
Це моя особиста думка.
Я на Туреччину дивлюсь як на дачу, коштує десь також, але рівень життя набагато краще ніж в селі під Київом.
Та ви сами про це знаєте.
Trast
 
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