Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди? Що там по форуму згодна його ж правилам було не так? Що там було такого, що не зайшло, заздрість? Продублюю: Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення. Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять. А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще. Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче. Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова. Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі. Тому, Акурт, дуже молодець
Trast написав:А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди? Що там по форуму згодна його ж правилам було не так? Що там було такого, що не зайшло, заздрість? Продублюю: Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення. Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять. А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще. Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче. Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова. Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі. Тому, Акурт, дуже молодець
молодець, отримаєш +1 від акурта, так ми тут заздримо йому, хочем дешевих густих йогуртів, щоб аж ложка стояла, скучили вже за фотками доради і сібаси, чекаєм з нетерпінням інформації, що чергова порція бетону продана, а нова на 20% в євро дорожча чим попередня і кусаєм лікті.
Trast написав:А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди? Що там по форуму згодна його ж правилам було не так? Що там було такого, що не зайшло, заздрість? Продублюю: Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення. Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять. А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще. Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче. Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова. Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі. Тому, Акурт, дуже молодець
молодець, отримаєш +1 від акурта, так ми тут заздримо йому, хочем дешевих густих йогуртів, щоб аж ложка стояла, скучили вже за фотками доради і сібаси, чекаєм з нетерпінням інформації, що чергова порція бетону продана, а нова на 20% в євро дорожча чим попередня і кусаєм лікті.
Ти нічого не зрозумів, якщо йти шляхом, про який ти тут рохповідаєш- на життя вистачає 100 доларів, то в Туреччині тобі вистачить 50 доларів, головне придбати там десь хатку в Кепезі тим же розміром, що і під Київом, я знаю про що кажу, твоя філософія життя витрачати ще меньше здіцсниться, а якість життя при тому покращиться. Я висловлюю своє особисте враження від мого досвіду з життя в Туреччині і моє право, як людини, котрий коштував устриці, висловити свою особисту думку, що до Туреччини, і якщо Акурт пише в 70% поавду про Туреччину, то так і є.
Trast написав:А чого зтерли моє повідомлення, де я написав, що пан Акурт дійсно каже багато Правди? Що там по форуму згодна його ж правилам було не так? Що там було такого, що не зайшло, заздрість? Продублюю: Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення. Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять. А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще. Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче. Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова. Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі. Тому, Акурт, дуже молодець
молодець, отримаєш +1 від акурта, так ми тут заздримо йому, хочем дешевих густих йогуртів, щоб аж ложка стояла, скучили вже за фотками доради і сібаси, чекаєм з нетерпінням інформації, що чергова порція бетону продана, а нова на 20% в євро дорожча чим попередня і кусаєм лікті.
Ти нічого не зрозумів, якщо йти шляхом, про який ти тут рохповідаєш- на життя вистачає 100 доларів, то в Туреччині тобі вистачить 50 доларів, головне придбати там десь хатку в Кепезі тим же розміром, що і під Київом, я знаю про що кажу, твоя філософія життя витрачати ще меньше здіцсниться, а якість життя при тому покращиться. Я висловлюю своє особисте враження від мого досвіду з життя в Туреччині і моє право, як людини, котрий коштував устриці, висловити свою особисту думку, що до Туреччини, і якщо Акурт пише в 70% поавду про Туреччину, то так і є.
ти не правий, і ось чому: 1. Маю дачу, до якої 1год.30 хв електричкою + 20 хв. велосипедом на якій можу збирати урожай фрукт та ягід, або метнутися кабанчиком до лісу по ягоди/гриби. Ціна: 40 грн, на квиток туди та назад.
2. В Туреччині "купити для себе" квартиру і дачу (хз. навіщо, я не місцевий і ), тобто ще тре потратити туйову кучу грошей не зрозуміло для чого (щоб витрачати на їду не 2000 грн, а 350 TRY?).
3. Невже ти думаєш, що в мене ціль "жити дешево"? Я писав про мінімалізм і про FIRE, а не про to live cheap. Це акурт тут "б'є на жадність" фотками дешевого йогурта та риби. Але якщо порахувати (перельоти/поїздки авто + купи/продай нерухомість), то не вийде воно дешево.
4. Пасивний дохід. Я так думаю, акурт має пенсію від $300 плюс ще дохід від копірайта та продаж нерухомості, оренди. В мене поки що не пенсійний вік, так що знову не в тему.
5. Ще маячить акурту тема, а що буде він робити, якщо "Кажется писец приходит" https://dou.ua/forums/topic/30937/, приймуть в турецький дім престарілих, чи як? Що буде з турецькими маєтками?
flyman написав:ти не правий, і ось чому: 1. Маю дачу, до якої 1год.30 хв електричкою + 20 хв. велосипедом на якій можу збирати урожай фрукт та ягід, або метнутися кабанчиком до лісу по ягоди/гриби. Ціна: 40 грн, на квиток туди та назад.
2. В Туреччині "купити для себе" квартиру і дачу (хз. навіщо, я не місцевий і ), тобто ще тре потратити туйову кучу грошей не зрозуміло для чого (щоб витрачати на їду не 2000 грн, а 350 TRY?).
3. Невже ти думаєш, що в мене ціль "жити дешево"? Я писав про мінімалізм і про FIRE, а не про to live cheap. Це акурт тут "б'є на жадність" фотками дешевого йогурта та риби. Але якщо порахувати (перельоти/поїздки авто + купи/продай нерухомість), то не вийде воно дешево.
4. Пасивний дохід. Я так думаю, акурт має пенсію від $300 плюс ще дохід від копірайта та продаж нерухомості, оренди. В мене поки що не пенсійний вік, так що знову не в тему.
5. Ще маячить акурту тема, а що буде він робити, якщо "Кажется писец приходит" https://dou.ua/forums/topic/30937/, приймуть в турецький дім престарілих, чи як? Що буде з турецькими маєтками?
Я б вам відповів по кожному пункту, але я з вами дуже вже знайомий на форумі доу, де я читач, а не письменник. Тому розумію, що ви відверто троліте, бо ж такі люди, котрі думають, що саме тррлінгом вони отримають більш дешеву інформацію, чим мають, тобто зманіпуюють і отримають більше. Але , пан Флаймане, я вас знаю більше, ніж ви самі і тому розумію, що 5 пунктів ващі, це фактично ващі 5 запитань до суспільства, як покращити своє життя? На це запитання, знаючи вас, я відповів постом вище. Це без сарказму і без маніпуляцій. Це моя особиста думка. Я на Туреччину дивлюсь як на дачу, коштує десь також, але рівень життя набагато краще ніж в селі під Київом. Та ви сами про це знаєте.