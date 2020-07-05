Додано: Пон 06 лип, 2020 08:35

АНТАЛИЯ. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК.

(на собственном примере)



В начале марта мои соседи (дверь-в дверь) такая же квартира, как у меня "1+1", решили её продать и переехать жить вдвоем - муж и жена - в "дублекс" (тут так называют двухуровневые квартиры площадью около 120 кв. м).



Они - соседи - граждане Турецкой республики - в марте - назвали цену - 330 000 лир.

Я сразу сообразил, что и цена правильная, и квартира отличная.

Сообщил однокласснице со словами: рекомендую купить.



Тут надо передать привет тем форумчанам, которые уже разместили на этой ветке более тысячи авторитетных сообщений о том, что akurt - злобный мерзкий алчный риэлтор, обдирающий вдов и сирот ради наживы.



Одноклассница, имеющая в Украине в городе (удалено) под аренду 6 (шесть) квартир, сразу сообразила, что akurt "порожняк не гонит" и надо ехать и брать.

Тем более, что я сказал, что квартира хорошая, дом хороший, соседи - отличные (из 19 квартир - 1 Франция, 1 - Германия, 1 - Нидерланды, 1 - Украина) и их цена 330 000 лир - правильная.

Я для нее с разрешения соседей сделал видео и фото. Квартира продается без мебели.

Чуть ли не в тот же день она и ее сын - успешно торгующий в Украине какими-то там хорошими дверями для инвесторов в бетон, которые покупают ж/б параллелепипеды - уже собрались брать авиабилеты на 7 марта - в Анталию - на 2 дня - пощупать квартиру и дать задаток.

Квартира предназначалась сыну (женат, 1 ребёнок).



Я провел переговоры (перед отмашкой на покупку авиабилетов) с соседями и оказалось, что они НЕ хотят продать квартиру иностранцу по простой понятной причине: в случае продажи квартиры иностранцу они "попадают" на налог на прибыль, получающийся как разница между ценой покупки квартиры в сентябре 2017 и ценой продажи в 2020 (владение меньше 5-ти лет - в Украине - 3 года).

Пришлось авиаперелет отменить.

Замечу, что на такой налог на прибыль продавец НЕ попадает, если турок продает турку - в этом случае не нужно заказывать Акт экспертизы квартиры с реальной (рыночной) ценой и можно указать любую - хоть 1 лиру (условно).

Замечу также, что на такой налог на прибыль не попадает и иностранец, если квартира куплена позднее марта 2019 года - тогда появился Закон, обязывающий при операциях купли-продажи квартир, одной из сторон которых является иностранец, заказывать Акт экспертизы реальной (рыночной) цены квартиры.

Это привило к тому, что в Договорах купли-продажи стали указывать реальную цену по Акту экспертизы. Если была указана реальная цена при покупке квартиры в 2019 году, тогда даже если продавец-иностранец собрался ее продать сегодня или через год-два, то в новом Акте экспертизы она может быть даже и выше цены покупки, однако оценка квартиры проводится с учетом официально утверждённого уровня инфляции за каждый год и еще и первые 18 000 лир РАЗНИЦЫ цены освобождаются от налогообложения.

До марта 2019 можно было указывать - для уменьшения базы налогообложения - любую цену со слов продавца. Налог на покупателя составлял 3% (сейчас 4%) и, конечно, люди - и я в том числе - указывали заниженную цену квартиры.

Ну что же: вчера соседи вывозили мебель в новую двухуровневую квартиру в нашем же микрорайоне.

Я зашел и спросил: а по какой цене отдали?

Ответили (жена продавца говорит на английском):

- За 350 000 лир.



х х х

Ох и алчный этот akurt: однокласснице сказал, что готовы продать за 330 000 лир, а продано за 350 000 лир.

Ужас.



Теперь считаем:

- квартира что мною, что соседями, куплена в сентябре 2017 за 49 500 долларов.

- продана в июле 2020 за 350 000 лир.

- курс доллара на пятницу: 1 доллар=6,86 лиры.

- тогда 350 000/6,86= 51 020 доллара.



Для справки: в моем микрорайоне на сегодня квартиры в новых домах - квартиры "1+1" "под ключ" и частично с мебелью - от 420 000 до 540 000 лир.



Не болейте и не перегревайтесь при +40!

В Анталии сейчас +29, выхожу на море.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).