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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:35
АНТАЛИЯ. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК.
(на собственном примере)
В начале марта мои соседи (дверь-в дверь) такая же квартира, как у меня "1+1", решили её продать и переехать жить вдвоем - муж и жена - в "дублекс" (тут так называют двухуровневые квартиры площадью около 120 кв. м).
Они - соседи - граждане Турецкой республики - в марте - назвали цену - 330 000 лир.
Я сразу сообразил, что и цена правильная, и квартира отличная.
Сообщил однокласснице со словами: рекомендую купить.
Тут надо передать привет тем форумчанам, которые уже разместили на этой ветке более тысячи авторитетных сообщений о том, что akurt - злобный мерзкий алчный риэлтор, обдирающий вдов и сирот ради наживы.
Одноклассница, имеющая в Украине в городе (удалено) под аренду 6 (шесть) квартир, сразу сообразила, что akurt "порожняк не гонит" и надо ехать и брать.
Тем более, что я сказал, что квартира хорошая, дом хороший, соседи - отличные (из 19 квартир - 1 Франция, 1 - Германия, 1 - Нидерланды, 1 - Украина) и их цена 330 000 лир - правильная.
Я для нее с разрешения соседей сделал видео и фото. Квартира продается без мебели.
Чуть ли не в тот же день она и ее сын - успешно торгующий в Украине какими-то там хорошими дверями для инвесторов в бетон, которые покупают ж/б параллелепипеды - уже собрались брать авиабилеты на 7 марта - в Анталию - на 2 дня - пощупать квартиру и дать задаток.
Квартира предназначалась сыну (женат, 1 ребёнок).
Я провел переговоры (перед отмашкой на покупку авиабилетов) с соседями и оказалось, что они НЕ хотят продать квартиру иностранцу по простой понятной причине: в случае продажи квартиры иностранцу они "попадают" на налог на прибыль, получающийся как разница между ценой покупки квартиры в сентябре 2017 и ценой продажи в 2020 (владение меньше 5-ти лет - в Украине - 3 года).
Пришлось авиаперелет отменить.
Замечу, что на такой налог на прибыль продавец НЕ попадает, если турок продает турку - в этом случае не нужно заказывать Акт экспертизы квартиры с реальной (рыночной) ценой и можно указать любую - хоть 1 лиру (условно).
Замечу также, что на такой налог на прибыль не попадает и иностранец, если квартира куплена позднее марта 2019 года - тогда появился Закон, обязывающий при операциях купли-продажи квартир, одной из сторон которых является иностранец, заказывать Акт экспертизы реальной (рыночной) цены квартиры.
Это привило к тому, что в Договорах купли-продажи стали указывать реальную цену по Акту экспертизы. Если была указана реальная цена при покупке квартиры в 2019 году, тогда даже если продавец-иностранец собрался ее продать сегодня или через год-два, то в новом Акте экспертизы она может быть даже и выше цены покупки, однако оценка квартиры проводится с учетом официально утверждённого уровня инфляции за каждый год и еще и первые 18 000 лир РАЗНИЦЫ цены освобождаются от налогообложения.
До марта 2019 можно было указывать - для уменьшения базы налогообложения - любую цену со слов продавца. Налог на покупателя составлял 3% (сейчас 4%) и, конечно, люди - и я в том числе - указывали заниженную цену квартиры.
Ну что же: вчера соседи вывозили мебель в новую двухуровневую квартиру в нашем же микрорайоне.
Я зашел и спросил: а по какой цене отдали?
Ответили (жена продавца говорит на английском):
- За 350 000 лир.
х х х
Ох и алчный этот akurt: однокласснице сказал, что готовы продать за 330 000 лир, а продано за 350 000 лир.
Ужас.
Теперь считаем:
- квартира что мною, что соседями, куплена в сентябре 2017 за 49 500 долларов.
- продана в июле 2020 за 350 000 лир.
- курс доллара на пятницу: 1 доллар=6,86 лиры.
- тогда 350 000/6,86= 51 020 доллара.
Для справки: в моем микрорайоне на сегодня квартиры в новых домах - квартиры "1+1" "под ключ" и частично с мебелью - от 420 000 до 540 000 лир.
Не болейте и не перегревайтесь при +40!
В Анталии сейчас +29, выхожу на море.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:41
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:14
Мизантрóп написав:
https://www.facebook.com/groups/1726568887610911/permalink/2713687012232422/?sale_post_id=2713687012232422&app=fbl 420-540 ты загнул
Квартира з південної сторони)))
Комусь надоїло пектись)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:27
Тим часом Траст не може вибратися зі Львова до Польщі, щоб розібратися із польськими маєтками, а тут Туреччину впарюють.
Цікаво таки дочекатися закінчення макаронакризи.
Оналітег один (Кухар) віщає, що цього року 100000 (СТО ТИСЯЧ) київських мільонерів не зможуть потратити 10 ярдів нікомунепотрібних на відпочинок за кордоном і будуть насолоджуватися внутрішнім туризмом.
Але то таке, тре брати турецьку нерухомість для себе, бо так пише акурт
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flyman
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Додано: Пон 06 лип, 2020 11:25
Дiйсно, пане flymane, не тiльки iсторiя все розставити може на мiсця, але i коронавирус.
Пишу на пляже - на смартфоне у меня нет украинской раскладки.
История и коронавирус все расставила на свои места: стратегическая цель иметь квартиру как второе место жилья за границей - ни в Польше, ни в Словакии, ни в Венгрии, ни в Латвии (хорошо не знаю, был много раз немного приценивался) оказалась верной; НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ВЛАДЕНИЯ КВАРТИРОЙ В ТУРЦИИ. И нет никаких проблем комфортной безопасной жизни.
Граница открыта, смешно сказать, из Анталии во Львов рейсы идут - на борту 5-6 пассажиров, билет 55€ в одну сторону.
Вот в Турцию - самолеты - все забито, и это огромные Боинг 767.
Выполняют из почти всех городов Украины: Turkish airlines, Pegasus Airlines, Onurair.
Даже во время жёсткого карантина существовала и сейчас существует возможность попасть из Турцию в Украину и обратно с помощью парома Черноморск - порт Карасу. И во время жёсткого карантина наверное ни одно консульство Украины за границей не помогало так украинцам, как помогали консульство в Анталии (микроавтобус с дипломатическими номерами вёз за 625 км в одну сторону на паром), консульство в Стамбуле (везли в порт Карасу), посольство в Анкаре (всех желающих, прибывших самостоятельно в Анкару, на автобусах в сопровождении авто посла доставляли в порт. И всем бесплатно.
В самом деле на сегодня читатель НИКУДА не может попасть, кроме:
- беспроблемной (тьфу-тьфу-тьфу) Турции.
- неведомой лично мне Албании (самолёт)
- далекой и очень дорогой Хорватии ( жёсткий транзит через Венгрию без остановок и ночёвок).
- Черногория ( самолёт, при себе иметь результаты теста на коронавирус сроком не более 48 часов).
- кажется Египет, но по возвращении резервация.
Ну и последнее: куда 3-4 июля нанёс визит министр иностранных дел Украины? Анкара+Анталия.
Куда сейчас развернулся вектор международных отношений Украины? В сторону Турции.
От нас - к сожалению - уже отвернулись и Германия, и Польша, и государства Прибалтики, и Венгрия, и Грузия. Только РФ очень хочет дружить, до беспамятства.
От чего наш министр был в приятном шоке в Анталии?
От украинской диаспоры: с ним лично беседовали представители 15 (пятнадцати) общественных объединений украинцев в Турции.
Это то, о чем я говорил: комфорт, безопасность, перспектива, условия жизни.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 06 лип, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 06 лип, 2020 11:58
Antalya. Today +29...+30.
Температура воды в море +26,6 градуса.
У моря очень комфортно: лёгкий бриз, «детская» волна - чисто для красивого фото - специально глянул по сторонам: слева от меня минимум 30 метров никого, справа минимум 5 метров никого. Первая линия пляжа Коньяалты.
Львов +29.
Киев +29.
Днепр +33, завтра +37.
Не болейте!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:12
akurt написав:
Antalya. Today +29...+30.
Температура воды в море +26,6 градуса.
У моря очень комфортно: лёгкий бриз, «детская» волна - чисто для красивого фото - специально глянул по сторонам: слева от меня минимум 30 метров никого, справа минимум 5 метров никого. Первая линия пляжа Коньяалты.
Львов +29.
Киев +29.
Днепр +33, завтра +37.
Не болейте!
Ржищев, температуры те же.Вокруг метров 150 ни гадюки,всё своё и рядом:малина,ежевика,смородина,паричка,вишни и т.п. орехов будет,клубники ведёрко ток было,яхта на ходу,рыба есть.Семенов сын,юзай англ i в том смарте и получится украинским.Англ.то есть для денизбанка.Махну своей,на кропиве за Люську бурую под молодую и сладенькую картопельку да под вареники с малиной))
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Пон 06 лип, 2020 12:17, всього редагувалось 2 разів.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:12
akurt написав:
Дiйсно, пане flymane, не тiльки iсторiя все розставити може на мiсця, але i коронавирус.
Пишу на пляже - на смартфоне у меня нет украинской раскладки.
История и коронавирус все расставила на свои места: стратегическая цель иметь квартиру как второе место жилья за границей - ни в Польше, ни в Словакии, ни в Венгрии, ни в Латвии (хорошо не знаю, был много раз немного приценивался) оказалась верной; НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ВЛАДЕНИЯ КВАРТИРОЙ В ТУРЦИИ. И нет никаких проблем комфортной безопасной жизни.
Граница открыта, смешно сказать, из Анталии во Львов рейсы идут - на борту 5-6 пассажиров, билет 55€ в одну сторону.
Вот в Турцию - самолеты - все забито, и это огромные Боинг 767.
Даже во время жёсткого карантина существовала и сейчас существует возможность попасть из Турцию в Украину и обратно с помощью парома Черноморск - порт Карасу. И во время жёсткого карантина наверное ни одно консульство Украины за границей не помогало так украинцам, как помогали консульство в Анталии (микроавтобус с дипломатическими номерами вёз за 625 км в одну сторону на паром), консульство в Стамбуле (везли в порт Карасу), посольство в Анкаре (всех желающих, прибывших самостоятельно в Анкару, на автобусах в сопровождении авто посла доставляли в порт. И всем бесплатно.
В самом деле на сегодня читатель НИКУДА не может попасть, кроме:
- беспроблемной (тьфу-тьфу-тьфу) Турции.
- неведомой лично мне Албании (самолёт)
- далекой и очень дорогой Хорватии ( жёсткий транзит через Венгрию без остановок и ночёвок).
- Черногория ( самолёт, при себе иметь результаты теста на коронавирус сроком не более 48 часов).
- кажется Египет, но по возвращении резервация.
Ну и последнее: куда 3-4 июля нанёс визит министр иностранных дел Украины? Анкара+Анталия.
Куда сейчас развернулся вектор международных отношений Украины? В сторону Турции.
От нас - к сожалению - уже отвернулись и Германия, и Польша, и государства Прибалтики, и Венгрия, и Грузия. Только РФ очень хочет дружить, до беспамятства.
От чего наш министр был в приятном шоке в Анталии?
От украинской диаспоры: с ним лично беседовали представители 15 (пятнадцати) общественных объединений украинцев в Турции.
Это то, о чем я говорил: комфорт, безопасность, перспектива, условия жизни.
і знову круть верть, проблема володіння нерухомістю в Турцію більша,
чим проблема володіння нерухомістю в сусідніх країнах ЄС.
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flyman
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:33
flyman
Флай, мені так цікаво, чого тебе так тягне на цю гілку???
Пенсіями помірятись?
Вже всі, хто закордоном наразі чи були на початку локдайну. Всі відписались, що не можуть попасти до своєї нерухомості, що в Італії, що в Іспанії, що в РП і Тайланді.
Всі сидять там, де застрягли, і тільки один Акурт чи Анталійські блогери відписують, як цікаво в них проходе життя.
Було б в тебе шось в Туречині, ти не мав би проблем попасти туди і наразі насолоджуватись морем і вітаміном Д.
І не розповідав би нам про електричку + велік = вітаміни + спортзал.
Доречі, якщо б в тебе не було дачі, скільки б бабосів в твоєму кошику витратилось на фрукти/овочі?
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