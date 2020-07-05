нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:11
Дякую за відповідь.
Я ж казав: flyman - нормальна людина. Дуже приємно.
х х х
Знакове фото на тему гілки.
Фото зроблено в парку Української культури в Анталії.
Ці діти для всіх відвідувачів парку читали вірші Тараса Шевченка, цікаво, що і українською, і турецькою мовами (на турецькій я чув вперше).
Поруч зі мною стояла мама хлопчика в центрі. Родина купила квартиру в Анталії та тут живуть.
Я запитав про навчання хлопчика.
- Вчиться у другому класі звичайної турецької школи.
- Безкоштовно?
- Так, безкоштовно. Крім турецької мови, вивчають англійську.
- Супер. А ще додатково вчиться?
- Так, в Київській міжнародній школі - дистанційно.
- Ти ба воно як, а я й не знав про таку...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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