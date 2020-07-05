нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:03
Олег,пидагоги с ВНЖ не платят даже за укр.сим карту спустя 90 дней, включая самолёт в смарте типа выбыл/прибыл в страну.Они хитры,но то до поры,до времени ибо глупы. Какие ещё налоги?)) Они ж и мухи не обидят
Витька,извинись,я всё прощу)
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