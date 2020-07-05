RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Було б цікаво, якщо би пан flyman розказав, чим закічилася спроба купити на аукціоні у Кракові житлове приміщення його сестрою.

нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20230
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5986
З нами з: 20.01.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:03

  ol_zy написав:А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?

Олег,пидагоги с ВНЖ не платят даже за укр.сим карту спустя 90 дней, включая самолёт в смарте типа выбыл/прибыл в страну.Они хитры,но то до поры,до времени ибо глупы. Какие ещё налоги?)) Они ж и мухи не обидят
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4305
З нами з: 03.12.14
Подякував: 577 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 651652653654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 86, 87, 88
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
871 99432
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 15:00
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 524, 525, 526
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5255 568094
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 12:59
Долярчик
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3436
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.