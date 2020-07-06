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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:42
akurt написав:
Було б цікаво, якщо би пан flyman розказав, чим закічилася спроба купити на аукціоні у Кракові житлове приміщення його сестрою.
нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:48
А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:03
ol_zy написав:
А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
Олег,пидагоги с ВНЖ не платят даже за укр.сим карту спустя 90 дней, включая самолёт в смарте типа выбыл/прибыл в страну.Они хитры,но то до поры,до времени ибо глупы. Какие ещё налоги?)) Они ж и мухи не обидят
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:33
change_pm написав:flyman
Флай, мені так цікаво, чого тебе так тягне на цю гілку???
Пенсіями помірятись?
Вже всі, хто закордоном наразі чи були на початку локдайну. Всі відписались, що не можуть попасти до своєї нерухомості, що в Італії, що в Іспанії, що в РП і Тайланді.
Всі сидять там, де застрягли, і тільки один Акурт чи Анталійські блогери відписують, як цікаво в них проходе життя.
Було б в тебе шось в Туречині, ти не мав би проблем попасти туди і наразі насолоджуватись морем і вітаміном Д.
І не розповідав би нам про електричку + велік = вітаміни + спортзал.
Доречі, якщо б в тебе не було дачі, скільки б бабосів в твоєму кошику витратилось на фрукти/овочі?
update по РП, карантин та самоізоляція, якщо прилітати літаком.
А якщо наземним шляхом, то карантину нема.
Хіхі
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:34
ol_zy написав:
А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
А хіба податок як і в нас, обезличений, ні?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:12
flyman написав: ol_zy написав:
А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
А хіба податок як і в нас, обезличений, ні?
Не с процентов, а с тела депозита... Раз иностранец 180+1 день пробыл, то все что он привез и положил на счет - это полученный где-то доход и налогов с него (этого дохода - тела депозита) он в Турции не платил, а по их закону должен - вроде как. Тут что-то мелькало в том году, что 180+1 просидел, то будешь платить налог со всех доходов полученных и за пределами Турции в том числе, во всяком случае должен и если поймают, то мало не покажется.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 23:12
ol_zy написав: flyman написав: ol_zy написав:
А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
А хіба податок як і в нас, обезличений, ні?
Не с процентов, а с тела депозита.
.. Раз иностранец 180+1 день пробыл, то все что он привез и положил на счет - это полученный где-то доход и налогов с него (этого дохода - тела депозита) он в Турции не платил, а по их закону должен - вроде как. Тут что-то мелькало в том году, что 180+1 просидел, то будешь платить налог со всех доходов полученных и за пределами Турции в том числе, во всяком случае должен и если поймают, то мало не покажется.
там у них Гетьманцев на півставки?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 23:37
С 4 числа на отдыхе в Белек.
Напомню- отель премиальный. Можете загуглить - Calista.
Загрузка- 10-15%, но вчера-сегодня людей прибавилось.
Я бы сказал, что сейчас есть и + и -:
+ реально ВИП отдых. Людей нет. Пусто. На пляже и возле басиков- пусто. С лежаками тоже - гуд. Короче реально релаксовый отдых.
- меню скромнее (мне пох), не все бары и рестики работают, детский клуб тоже скромный. Ну и в целом отель живёт на 50%.
Но нам это все пофиг. Понимаем, что отели сейчас в жёстком минусе и экономе, но стараются держать марку.
Отели по соседству- вообще закрыты.
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