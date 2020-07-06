нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:03
Олег,пидагоги с ВНЖ не платят даже за укр.сим карту спустя 90 дней, включая самолёт в смарте типа выбыл/прибыл в страну.Они хитры,но то до поры,до времени ибо глупы. Какие ещё налоги?)) Они ж и мухи не обидят
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:33
update по РП, карантин та самоізоляція, якщо прилітати літаком.
А якщо наземним шляхом, то карантину нема.
Хіхі
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:34
А хіба податок як і в нас, обезличений, ні?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:12
Не с процентов, а с тела депозита... Раз иностранец 180+1 день пробыл, то все что он привез и положил на счет - это полученный где-то доход и налогов с него (этого дохода - тела депозита) он в Турции не платил, а по их закону должен - вроде как. Тут что-то мелькало в том году, что 180+1 просидел, то будешь платить налог со всех доходов полученных и за пределами Турции в том числе, во всяком случае должен и если поймают, то мало не покажется.
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:12
там у них Гетьманцев на півставки?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 23:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
С 4 числа на отдыхе в Белек.
Напомню- отель премиальный. Можете загуглить - Calista.
Загрузка- 10-15%, но вчера-сегодня людей прибавилось.
Я бы сказал, что сейчас есть и + и -:
+ реально ВИП отдых. Людей нет. Пусто. На пляже и возле басиков- пусто. С лежаками тоже - гуд. Короче реально релаксовый отдых.
- меню скромнее (мне пох), не все бары и рестики работают, детский клуб тоже скромный. Ну и в целом отель живёт на 50%.
Но нам это все пофиг. Понимаем, что отели сейчас в жёстком минусе и экономе, но стараются держать марку.
Отели по соседству- вообще закрыты.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 07:29
Если устанете от пляжей - хотя как можно устать - водичка +26,6 градуса, погода очень комфортная - сейчас в Анталии +27, то сделайте вылазку на яхте из бухты Адрасан - это почти рядом.
Райское наслаждение - яхты отходят в 10-00 каждый день. Путь на - безлюдной остров Силуана.
Как будто побываете на Мальдивах. Ориентир цен: на месте 120-150 лир с человека. Турфирмы везут примерно за 180 лир с доставкой туда и обратно. Возможно, из Белека будет чуток дороже.
В цену входит и обед на яхте и полдник, и турецкий традиционный чай...
Рекомендую вот эту яхту - команда 3 человека отличная, яхта как новая...
В отеле The Land of Legend - совсем рядом с вами, почти за углом - каждый день в 21-00 бесплатное шоу на воде с артистами и пиротехникой. Люди платят по 50 долларов чтобы только привезли и на посмотреть... А у Вас - за углом.
Рафтинг на горной реке в каньон Кюпрюлю - тоже рядом с Вами - пройдете на лодке под мостом, построенном 2000 лет назад.
Не забывайте: впервые за 2000 лет по этому мосту прошла машина с украинскими номерами - за рулем был я... Зеркалами бокового вида чуть не задевал за ограждения, но прошел...
Ориентир цены - 80 лир (примерно 300 гривен) с человека.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 08:07
Есть налог на доход от депозитов.
Он очень разнится (в отличие от налогообложения в Украине) в зависимости от срока депозита и валюты депозита.
Минимальный - на депозиты в турецких лирах сроком ан 1 год и выше - ставка налогообложения - нуль.
На сроки 32 дня и 180 дней - от 10 до 15%.
Максимальная стека налога - 20% на прибыль от депозитов в валюте - долларах или евро.
Я последние время депозитов не имею - может, где-то в цифрах и ошибаюсь, не суть важно.
Считаю, что сейчас открывать депозиты в турецких банках не стоит - средневзвешенная ставка 8% годовых по депозитам в турецкой лире.
А вот текущие счета иметь выгодно - обслуживание - нуль, карточка - нуль, все операции вплоть до выдачи наличных в банкомате - нуль, пришел кэш из Украины (и не только) - зачисление нуль, выдача валюты в кассе - комиссия нуль. Отправка SWIFT-перевода - лимит до 10 000 долларов в день без всяких глупых вопросов - фиксированная комиссия в 60 лир (примерно 10 долларов).
Интересно работает сервис перевода денег из Украины через сервис Приватбанка - "Перевод на карту любого банка мира": на счету гривна - перевод в ГРИВНАХ - Приватбанк отправляет купленные у самого себя доллары по курсу продажи Приватбанка - комиссия 2% в гривнах (списание с того же счета) - приходят в турецкий банк доллары - автоматическая конвертация в турецкие лиры по курсу межбанка (что очень хорошо, гораздо выгоднее, если бы вы нахомяченные баксы сливали в обменке) - зачисление без комиссии - выплата через банкомат турецких лир без комиссии.
Комиссию от Приватбанка в 2% можно "погасить" так: перевод в будний день с 11-00 до 13-00 - кус доллар-лира плавает в течение дня - обычно самый высокий кусе доллара с 11-00 до 13-00 (вам конвертировали при зачислении доллары по самому хорошему курсу) - на счету турецкая лира - откупили доллары в период с 14-00 до 17-00 - как правило курс такой, что комиссия в 2% от Привата будет нивелирована или почти нивелирована.
Итого то, что я Вам говорил: не сидите в клоаке рядом с Мизантропом, исходящим на г***о от зависти, сдайте свою трешку в Киеве за 500-1000 баксов, арендуйте здесь на год за 300 баксов в месяц (ну за 15 000 - 16 000 гривен - это шикарные новенькие апартаменты в престижных комплексах), на разницу живите припеваючи и поплевывая в потолок.
Можно с чашечкой свежезаваренного турецкого кофе и сигаретой на балконе - ну как я сейчас - перед уходом на теплое приятное море.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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