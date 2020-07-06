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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Було б цікаво, якщо би пан flyman розказав, чим закічилася спроба купити на аукціоні у Кракові житлове приміщення його сестрою.

нічим, бо запізно взнала і не встигла подати заяву,
а кавалірка зникла з розпродажу комурніка, мабуть аукціон вдався.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:03

  ol_zy написав:А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?

Олег,пидагоги с ВНЖ не платят даже за укр.сим карту спустя 90 дней, включая самолёт в смарте типа выбыл/прибыл в страну.Они хитры,но то до поры,до времени ибо глупы. Какие ещё налоги?)) Они ж и мухи не обидят
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:33

  change_pm написав:flyman
Флай, мені так цікаво, чого тебе так тягне на цю гілку???
Пенсіями помірятись?

Вже всі, хто закордоном наразі чи були на початку локдайну. Всі відписались, що не можуть попасти до своєї нерухомості, що в Італії, що в Іспанії, що в РП і Тайланді.
Всі сидять там, де застрягли, і тільки один Акурт чи Анталійські блогери відписують, як цікаво в них проходе життя.

Було б в тебе шось в Туречині, ти не мав би проблем попасти туди і наразі насолоджуватись морем і вітаміном Д.
І не розповідав би нам про електричку + велік = вітаміни + спортзал.

Доречі, якщо б в тебе не було дачі, скільки б бабосів в твоєму кошику витратилось на фрукти/овочі?

update по РП, карантин та самоізоляція, якщо прилітати літаком.
А якщо наземним шляхом, то карантину нема.
Хіхі
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:34

  ol_zy написав:А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?

А хіба податок як і в нас, обезличений, ні?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:12

  flyman написав:
  ol_zy написав:А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?

А хіба податок як і в нас, обезличений, ні?

Не с процентов, а с тела депозита... Раз иностранец 180+1 день пробыл, то все что он привез и положил на счет - это полученный где-то доход и налогов с него (этого дохода - тела депозита) он в Турции не платил, а по их закону должен - вроде как. Тут что-то мелькало в том году, что 180+1 просидел, то будешь платить налог со всех доходов полученных и за пределами Турции в том числе, во всяком случае должен и если поймают, то мало не покажется.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:12

  ol_zy написав:
  flyman написав:
  ol_zy написав:А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?

А хіба податок як і в нас, обезличений, ні?

Не с процентов, а с тела депозита... Раз иностранец 180+1 день пробыл, то все что он привез и положил на счет - это полученный где-то доход и налогов с него (этого дохода - тела депозита) он в Турции не платил, а по их закону должен - вроде как. Тут что-то мелькало в том году, что 180+1 просидел, то будешь платить налог со всех доходов полученных и за пределами Турции в том числе, во всяком случае должен и если поймают, то мало не покажется.

там у них Гетьманцев на півставки?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

С 4 числа на отдыхе в Белек.
Напомню- отель премиальный. Можете загуглить - Calista.
Загрузка- 10-15%, но вчера-сегодня людей прибавилось.
Я бы сказал, что сейчас есть и + и -:
+ реально ВИП отдых. Людей нет. Пусто. На пляже и возле басиков- пусто. С лежаками тоже - гуд. Короче реально релаксовый отдых.

- меню скромнее (мне пох), не все бары и рестики работают, детский клуб тоже скромный. Ну и в целом отель живёт на 50%.

Но нам это все пофиг. Понимаем, что отели сейчас в жёстком минусе и экономе, но стараются держать марку.
Отели по соседству- вообще закрыты.

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5396669
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 07:29

  5396669 написав:С 4 числа на отдыхе в Белек.
... реально ВИП отдых. Людей нет. Пусто. На пляже и возле басиков- пусто. С лежаками тоже - гуд. Короче реально релаксовый отдых.


Если устанете от пляжей - хотя как можно устать - водичка +26,6 градуса, погода очень комфортная - сейчас в Анталии +27, то сделайте вылазку на яхте из бухты Адрасан - это почти рядом.
Райское наслаждение - яхты отходят в 10-00 каждый день. Путь на - безлюдной остров Силуана.
Как будто побываете на Мальдивах. Ориентир цен: на месте 120-150 лир с человека. Турфирмы везут примерно за 180 лир с доставкой туда и обратно. Возможно, из Белека будет чуток дороже.
В цену входит и обед на яхте и полдник, и турецкий традиционный чай...
Рекомендую вот эту яхту - команда 3 человека отличная, яхта как новая...
Зображення

В отеле The Land of Legend - совсем рядом с вами, почти за углом - каждый день в 21-00 бесплатное шоу на воде с артистами и пиротехникой. Люди платят по 50 долларов чтобы только привезли и на посмотреть... А у Вас - за углом.

Рафтинг на горной реке в каньон Кюпрюлю - тоже рядом с Вами - пройдете на лодке под мостом, построенном 2000 лет назад.
Не забывайте: впервые за 2000 лет по этому мосту прошла машина с украинскими номерами - за рулем был я... Зеркалами бокового вида чуть не задевал за ограждения, но прошел...
Ориентир цены - 80 лир (примерно 300 гривен) с человека.
https://www.grupanya.com/(X(1)S(cxku55nzs1e3rjzy4jveus45))/antalya/firsat/korulu-knyn-dlls-rftng-2020-1?irc=adl2-ccd
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 08:07

  ol_zy написав:А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?


Есть налог на доход от депозитов.
Он очень разнится (в отличие от налогообложения в Украине) в зависимости от срока депозита и валюты депозита.
Минимальный - на депозиты в турецких лирах сроком ан 1 год и выше - ставка налогообложения - нуль.
На сроки 32 дня и 180 дней - от 10 до 15%.
Максимальная стека налога - 20% на прибыль от депозитов в валюте - долларах или евро.

Я последние время депозитов не имею - может, где-то в цифрах и ошибаюсь, не суть важно.
Считаю, что сейчас открывать депозиты в турецких банках не стоит - средневзвешенная ставка 8% годовых по депозитам в турецкой лире.
А вот текущие счета иметь выгодно - обслуживание - нуль, карточка - нуль, все операции вплоть до выдачи наличных в банкомате - нуль, пришел кэш из Украины (и не только) - зачисление нуль, выдача валюты в кассе - комиссия нуль. Отправка SWIFT-перевода - лимит до 10 000 долларов в день без всяких глупых вопросов - фиксированная комиссия в 60 лир (примерно 10 долларов).

Интересно работает сервис перевода денег из Украины через сервис Приватбанка - "Перевод на карту любого банка мира": на счету гривна - перевод в ГРИВНАХ - Приватбанк отправляет купленные у самого себя доллары по курсу продажи Приватбанка - комиссия 2% в гривнах (списание с того же счета) - приходят в турецкий банк доллары - автоматическая конвертация в турецкие лиры по курсу межбанка (что очень хорошо, гораздо выгоднее, если бы вы нахомяченные баксы сливали в обменке) - зачисление без комиссии - выплата через банкомат турецких лир без комиссии.
Комиссию от Приватбанка в 2% можно "погасить" так: перевод в будний день с 11-00 до 13-00 - кус доллар-лира плавает в течение дня - обычно самый высокий кусе доллара с 11-00 до 13-00 (вам конвертировали при зачислении доллары по самому хорошему курсу) - на счету турецкая лира - откупили доллары в период с 14-00 до 17-00 - как правило курс такой, что комиссия в 2% от Привата будет нивелирована или почти нивелирована.

Итого то, что я Вам говорил: не сидите в клоаке рядом с Мизантропом, исходящим на г***о от зависти, сдайте свою трешку в Киеве за 500-1000 баксов, арендуйте здесь на год за 300 баксов в месяц (ну за 15 000 - 16 000 гривен - это шикарные новенькие апартаменты в престижных комплексах), на разницу живите припеваючи и поплевывая в потолок.
Можно с чашечкой свежезаваренного турецкого кофе и сигаретой на балконе - ну как я сейчас - перед уходом на теплое приятное море.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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