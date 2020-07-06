Додано: Вів 07 лип, 2020 08:07

ol_zy написав: А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином? А вот интересно. Вроде ж в Турции есть норма, что если иностранец проводит 180+1 день в году в Турции, то он должен декларировать все свои доходы и платить с них повторные налоги в Турции? Я так понимаю, что под базу налогообложения могут и все депозиты в турецких банках попасть? Или сделали отсрочку в связи с карантином?

Есть налог на доход от депозитов.Он очень разнится (в отличие от налогообложения в Украине) в зависимости от срока депозита и валюты депозита.Минимальный - на депозиты в турецких лирах сроком ан 1 год и выше - ставка налогообложения -На сроки 32 дня и 180 дней - от 10 до 15%.Максимальная стека налога - 20% на прибыль от депозитов в валюте - долларах или евро.Я последние время депозитов не имею - может, где-то в цифрах и ошибаюсь, не суть важно.Считаю, что сейчас открывать депозиты в турецких банках не стоит - средневзвешенная ставка 8% годовых по депозитам в турецкой лире.А вот текущие счета иметь выгодно - обслуживание - нуль, карточка - нуль, все операции вплоть до выдачи наличных в банкомате - нуль, пришел кэш из Украины (и не только) - зачисление нуль, выдача валюты в кассе - комиссия нуль. Отправка SWIFT-перевода - лимит до 10 000 долларов в день без всяких глупых вопросов - фиксированная комиссия в 60 лир (примерно 10 долларов).Интересно работает сервис перевода денег из Украины через сервис Приватбанка - "Перевод на карту любого банка мира": на счету гривна - перевод в ГРИВНАХ - Приватбанк отправляет купленные у самого себя доллары по курсу продажи Приватбанка - комиссия 2% в гривнах (списание с того же счета) - приходят в турецкий банк доллары - автоматическая конвертация в турецкие лиры по курсу межбанка (что очень хорошо, гораздо выгоднее, если бы вы нахомяченные баксы сливали в обменке) - зачисление без комиссии - выплата через банкомат турецких лир без комиссии.Комиссию от Приватбанка в 2% можно "погасить" так: перевод в будний день с 11-00 до 13-00 - кус доллар-лира плавает в течение дня - обычно самый высокий кусе доллара с 11-00 до 13-00 (вам конвертировали при зачислении доллары по самому хорошему курсу) - на счету турецкая лира - откупили доллары в период с 14-00 до 17-00 - как правило курс такой, что комиссия в 2% от Привата будет нивелирована или почти нивелирована.Итого то, что я Вам говорил: не сидите в клоаке рядом сом, исходящим на г***о от зависти, сдайте свою трешку в Киеве за 500-1000 баксов, арендуйте здесь на год за 300 баксов в месяц (ну за 15 000 - 16 000 гривен - это шикарные новенькие апартаменты в престижных комплексах), на разницу живите припеваючи и поплевывая в потолок.Можно с чашечкой свежезаваренного турецкого кофе и сигаретой на балконе - ну как я сейчас - перед уходом на теплое приятное море.