Я дико извиняюсь, тут кто-то валовал форумчан бросить всё и ехать в Албанию на житие?
Ну и советчики...
Албания сегодня внесена в "Красный список"...
Ну и советчики...
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:58
Я дико извиняюсь, тут кто-то валовал форумчан бросить всё и ехать в Албанию на житие?
Ну и советчики...
Албания сегодня внесена в "Красный список"...
Ну и советчики...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:11
По неподтвержденным полностью на этот момент данным открыт транзит на своем авто:
Стамбул-Болгария-Румыния-Украина.
Наши люди сразу возобновили зарабатывание денег.
На фото: наш человек в Турции (имя удалено). Только что прибыл в Украину на своем микроавтобусе.
Ставки:
- 1 пассажир - 80 долларов в один конец.
- 1 кг багажа - 2,5 доллара.
P.S. Для справки: полученный доход не облагается налогом (это я вам по секрету).
Для справки: Турция, Болгария и Румыния на сегодня - в "Зеленом списке".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо!
С детками в четверг-пятницу пойдем на один день в аквапарк и парк атракционов Риксос Легенд.
Наш туроператор говорит, что пока вечернее шоу отменили.
Билеты вышло дешевле купить через сайт.
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