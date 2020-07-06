akurt написав:

5396669 написав: С 4 числа на отдыхе в Белек.

... реально ВИП отдых. Людей нет. Пусто. На пляже и возле басиков- пусто. С лежаками тоже - гуд. Короче реально релаксовый отдых.

С 4 числа на отдыхе в Белек.Людей нет. Пусто. На пляже и возле басиков- пусто. С лежаками тоже - гуд.

Если устанете от пляжей - хотя как можно устать - водичка +26,6 градуса, погода очень комфортная - сейчас в Анталии +27, то сделайте вылазку на яхте из бухты Адрасан - это почти рядом.Райское наслаждение - яхты отходят в 10-00 каждый день. Путь на - безлюдной остров Силуана.Как будто побываете на Мальдивах. Ориентир цен: на месте 120-150 лир с человека. Турфирмы везут примерно за 180 лир с доставкой туда и обратно. Возможно, из Белека будет чуток дороже.В цену входит и обед на яхте и полдник, и турецкий традиционный чай...Рекомендую вот эту яхту - команда 3 человека отличная, яхта как новая...В отеле- совсем рядом с вами, почти за углом - каждый день в 21-00 бесплатное шоу на воде с артистами и пиротехникой. Люди платят по 50 долларов чтобы только привезли и на посмотреть... А у Вас - за углом.Рафтинг на горной реке в каньон Кюпрюлю - тоже рядом с Вами - пройдете на лодке под мостом, построенном 2000 лет назад.Не забывайте: впервые за 2000 лет по этому мосту прошла машина с украинскими номерами - за рулем был я... Зеркалами бокового вида чуть не задевал за ограждения, но прошел...Ориентир цены - 80 лир (примерно 300 гривен) с человека.)S(cxku55nzs1e3rjzy4jveus45))/antalya/firsat/korulu-knyn-dlls-rftng-2020-1?irc=adl2-ccd