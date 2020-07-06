RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:58

Я дико извиняюсь, тут кто-то валовал форумчан бросить всё и ехать в Албанию на житие?
Ну и советчики...
Албания сегодня внесена в "Красный список"...
Ну и советчики...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:11

По неподтвержденным полностью на этот момент данным открыт транзит на своем авто:
Стамбул-Болгария-Румыния-Украина.
Наши люди сразу возобновили зарабатывание денег.
Только что прибыл в Украину на своем микроавтобусе из Турции в Украине "наш человек".
Ставки:
- 1 пассажир - 80 долларов в один конец.
- 1 кг багажа - 2,5 доллара.
Узнаю подробности - напишу, ко мне уже двое приятелей хотят приехать на авто из Киева и Днепра...

P.S. Для справки:
- полученный доход прибывшего на микроавтобусе не облагается налогом (это я вам по секрету).
- Турция, Болгария и Румыния на сегодня - в "Зеленом списке".
- я сам несколько раз ездил по маршруту Львов-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул-Анталия.
Расстояние 2 200 км, в день проезжал сильно не спеша по 700-800 км, делал 2 ночевки не доезжая Бухареста (номер в отеле на двоих без завтрака 20 евро), в Стамбуле (номер на двоих с завтраком 27 евро). Расходы на бензин - около 200 долларов в одну сторону. Выезжал из Львова в 10-00 открывал ключом дверь квартиры примерно в 21-00.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лип, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:
  5396669 написав:С 4 числа на отдыхе в Белек.
... реально ВИП отдых. Людей нет. Пусто. На пляже и возле басиков- пусто. С лежаками тоже - гуд. Короче реально релаксовый отдых.


Если устанете от пляжей - хотя как можно устать - водичка +26,6 градуса, погода очень комфортная - сейчас в Анталии +27, то сделайте вылазку на яхте из бухты Адрасан - это почти рядом.
Райское наслаждение - яхты отходят в 10-00 каждый день. Путь на - безлюдной остров Силуана.
Как будто побываете на Мальдивах. Ориентир цен: на месте 120-150 лир с человека. Турфирмы везут примерно за 180 лир с доставкой туда и обратно. Возможно, из Белека будет чуток дороже.
В цену входит и обед на яхте и полдник, и турецкий традиционный чай...
Рекомендую вот эту яхту - команда 3 человека отличная, яхта как новая...
Зображення

В отеле The Land of Legend - совсем рядом с вами, почти за углом - каждый день в 21-00 бесплатное шоу на воде с артистами и пиротехникой. Люди платят по 50 долларов чтобы только привезли и на посмотреть... А у Вас - за углом.

Рафтинг на горной реке в каньон Кюпрюлю - тоже рядом с Вами - пройдете на лодке под мостом, построенном 2000 лет назад.
Не забывайте: впервые за 2000 лет по этому мосту прошла машина с украинскими номерами - за рулем был я... Зеркалами бокового вида чуть не задевал за ограждения, но прошел...
Ориентир цены - 80 лир (примерно 300 гривен) с человека.
https://www.grupanya.com/(X(1)S(cxku55nzs1e3rjzy4jveus45))/antalya/firsat/korulu-knyn-dlls-rftng-2020-1?irc=adl2-ccd
Спасибо!
С детками в четверг-пятницу пойдем на один день в аквапарк и парк атракционов Риксос Легенд.
Наш туроператор говорит, что пока вечернее шоу отменили.
Билеты вышло дешевле купить через сайт. Зображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:35

Похоже, ваш туроператор вас обманывает:
- лазерное шоу в 21-00
- водное шоу в 22-00
https://thelandoflegendsthemepark.com/en/shows-events
И программа НОВАЯ каждый день.
Уточню у местных.

P.S. Уточнил: все работает, наши украинцы ездят, сказали, шоу стало круче, чем было.
Посоветовали вам не слушать вашего информатора - хочет на вас как-то заработать - сесть на такси - там почти за углом и наслаждаться.
Сам собираюсь подъехать на днях...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лип, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Похоже, ваш туроператор вас обманывает:
- лазерное шоу в 21-00
- водное шоу в 22-00
https://thelandoflegendsthemepark.com/en/shows-events
И программа НОВАЯ каждый день.
Уточню у местных.
Извиняюсь за оффтоп, но не предлагает билеты на вечернее шоу Зображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:44

Так все бесплатно - что вы хотите купить?
Я же вам даю программу шоу на каждый день:
https://thelandoflegendsthemepark.com/en/shows-events
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лип, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Так все бесплатно - что вы хотите купить?
Тогда попрошу на ресепшине, чтобы позвонили и узнали! Спасибо!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50

Сегодня лазерное шоу в 21-00, а потом водное шоу.
Напоминаю : это ВСЕГДА и ВСЕ бесплатно.
Завтра - программа меняется каждый день - "Парад на кораблях" - там как в Венеции плавают гондолы и на них актеры в невероятно красивых костюмах.
Это совсем рядом с Вами.
Я когда первый раз побывал, так сказал, что это круче чем в Лас-Вегасе, а в Лас-Вегасе - поверьте - я был не раз...
На всякий случай:
- в торговых галереях есть где пить чай, кофе, воду.
- туалеты бесплатные
- интернет бесплатный
- рядом с концертным залом с высокой башней есть кафе неплохое с нормальными ценами.
- после шоу можно делать фото с детьми с актёрами в невероятно красивых костюмах (бесплатно).
Тут есть видео:
https://www.instagram.com/p/CCTy1jdpIZj/
Если я на днях соберусь ехать - родственники просят - свяжемся - встретимся - обнимемся - пожмем друг-другу руки... А нет, нельзя, только тыльной стороной ладони можно...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Сегодня лазерное шоу в 21-00, а потом водное шоу.
Напоминаю : это ВСЕГДА и ВСЕ бесплатно.
Завтра - программа меняется каждый день - "Парад на кораблях" - там как в Венеции плавают гондолы и на них актеры в невероятно красивых костюмах.
Это совсем рядом с Вами.
Я когда первый раз побывал, так сказал, что это круче чем в Лас-Вегасе, а в Лас-Вегасе - поверьте - я был не раз...
На всякий случай:
- в торговых галереях есть где пить чай, кофе, воду.
- туалеты бесплатные
- интернет бесплатный
- рядом с концертным залом с высокой башней есть кафе неплохое с нормальными ценами.
- после шоу можно делать фото с детьми с актёрами в невероятно красивых костюмах (бесплатно).
Тут есть видео:
https://www.instagram.com/p/CCTy1jdpIZj/
Если я на днях соберусь ехать - родственники просят - свяжемся - встретимся - обнимемся - пожмем друг-другу руки... А нет, нельзя, только тыльной стороной ладони можно...
Отлично! На связи!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:04

Я может быть завтра буду.
Совет: заране НЕ нужно приезжать - максимум за 10 минут, чтобы дойти от входа.
Заранее места НЕ надо занимать - там огромная территория - все становятся вдоль водного канала - там всем хватает.
Начинается водное шоу с гондолами не от замка как в Диснейленде, а с противоположного конца.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 652653654655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, ol_zy, xio13 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 524, 525, 526
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5256 568431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 21:56
Львівський БатяР
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 86, 87, 88
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
871 99642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 15:00
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3442
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17111)
07.07.2020 15:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.