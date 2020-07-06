Додано: Вів 07 лип, 2020 13:11

По неподтвержденным полностью на этот момент данным открыт транзит на своем авто:

Стамбул-Болгария-Румыния-Украина.

Наши люди сразу возобновили зарабатывание денег.

Только что прибыл в Украину на своем микроавтобусе из Турции в Украине "наш человек".

Ставки:

- 1 пассажир - 80 долларов в один конец.

- 1 кг багажа - 2,5 доллара.

Узнаю подробности - напишу, ко мне уже двое приятелей хотят приехать на авто из Киева и Днепра...



P.S. Для справки:

- полученный доход прибывшего на микроавтобусе не облагается налогом (это я вам по секрету).

- Турция, Болгария и Румыния на сегодня - в "Зеленом списке".

- я сам несколько раз ездил по маршруту Львов-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул-Анталия.

Расстояние 2 200 км, в день проезжал сильно не спеша по 700-800 км, делал 2 ночевки не доезжая Бухареста (номер в отеле на двоих без завтрака 20 евро), в Стамбуле (номер на двоих с завтраком 27 евро). Расходы на бензин - около 200 долларов в одну сторону. Выезжал из Львова в 10-00 открывал ключом дверь квартиры примерно в 21-00.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лип, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.

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