Я дико извиняюсь, тут кто-то валовал форумчан бросить всё и ехать в Албанию на житие?
Ну и советчики...
Албания сегодня внесена в "Красный список"...
Ну и советчики...
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:58
Я дико извиняюсь, тут кто-то валовал форумчан бросить всё и ехать в Албанию на житие?
Ну и советчики...
Албания сегодня внесена в "Красный список"...
Ну и советчики...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:11
По неподтвержденным полностью на этот момент данным открыт транзит на своем авто:
Стамбул-Болгария-Румыния-Украина.
Наши люди сразу возобновили зарабатывание денег.
Только что прибыл в Украину на своем микроавтобусе из Турции в Украине "наш человек".
Ставки:
- 1 пассажир - 80 долларов в один конец.
- 1 кг багажа - 2,5 доллара.
Узнаю подробности - напишу, ко мне уже двое приятелей хотят приехать на авто из Киева и Днепра...
P.S. Для справки:
- полученный доход прибывшего на микроавтобусе не облагается налогом (это я вам по секрету).
- Турция, Болгария и Румыния на сегодня - в "Зеленом списке".
- я сам несколько раз ездил по маршруту Львов-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул-Анталия.
Расстояние 2 200 км, в день проезжал сильно не спеша по 700-800 км, делал 2 ночевки не доезжая Бухареста (номер в отеле на двоих без завтрака 20 евро), в Стамбуле (номер на двоих с завтраком 27 евро). Расходы на бензин - около 200 долларов в одну сторону. Выезжал из Львова в 10-00 открывал ключом дверь квартиры примерно в 21-00.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лип, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо!
С детками в четверг-пятницу пойдем на один день в аквапарк и парк атракционов Риксос Легенд.
Наш туроператор говорит, что пока вечернее шоу отменили.
Билеты вышло дешевле купить через сайт.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:35
Похоже, ваш туроператор вас обманывает:
- лазерное шоу в 21-00
- водное шоу в 22-00
И программа НОВАЯ каждый день.
Уточню у местных.
P.S. Уточнил: все работает, наши украинцы ездят, сказали, шоу стало круче, чем было.
Посоветовали вам не слушать вашего информатора - хочет на вас как-то заработать - сесть на такси - там почти за углом и наслаждаться.
Сам собираюсь подъехать на днях...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лип, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Извиняюсь за оффтоп, но не предлагает билеты на вечернее шоу
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:44
Так все бесплатно - что вы хотите купить?
Я же вам даю программу шоу на каждый день:
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 лип, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:45
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тогда попрошу на ресепшине, чтобы позвонили и узнали! Спасибо!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50
Сегодня лазерное шоу в 21-00, а потом водное шоу.
Напоминаю : это ВСЕГДА и ВСЕ бесплатно.
Завтра - программа меняется каждый день - "Парад на кораблях" - там как в Венеции плавают гондолы и на них актеры в невероятно красивых костюмах.
Это совсем рядом с Вами.
Я когда первый раз побывал, так сказал, что это круче чем в Лас-Вегасе, а в Лас-Вегасе - поверьте - я был не раз...
На всякий случай:
- в торговых галереях есть где пить чай, кофе, воду.
- туалеты бесплатные
- интернет бесплатный
- рядом с концертным залом с высокой башней есть кафе неплохое с нормальными ценами.
- после шоу можно делать фото с детьми с актёрами в невероятно красивых костюмах (бесплатно).
Тут есть видео:
Если я на днях соберусь ехать - родственники просят - свяжемся - встретимся - обнимемся - пожмем друг-другу руки... А нет, нельзя, только тыльной стороной ладони можно...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Отлично! На связи!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:04
Я может быть завтра буду.
Совет: заране НЕ нужно приезжать - максимум за 10 минут, чтобы дойти от входа.
Заранее места НЕ надо занимать - там огромная территория - все становятся вдоль водного канала - там всем хватает.
Начинается водное шоу с гондолами не от замка как в Диснейленде, а с противоположного конца.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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