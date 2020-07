Додано: Вів 07 лип, 2020 18:15

ol_zy написав: Т.е. из Турции в Украину если у водителя буса есть разрешение, то проехать можно, а назад врядли. Может на карте еще нет новой инфо. Т.е. из Турции в Украину если у водителя буса есть разрешение, то проехать можно, а назад врядли. Может на карте еще нет новой инфо.

Назад уже анонсированы поездки с интервалом в 6 дней.Сделал запрос водителю, пока ответил так:Все как обычно, только нужно иметь тест на коронавирус.Пока не уточнил тест для выезда из Турции или для выезда из Украины - жду ответ.Самому интересно и важно, так как уже двое приятелей стоят в Украине бьют копытом...На сайте "Открытая Европа" на сегодня:- Румыния - ТРАНЗИТ РАЗРЕШЕН- Болгария - с ограничениями:Transit through Bulgaria to the country of residence is allowed for: (a) nationals of the EU, a Schengen country, or the UK and their family members; (b) non-EU nationals, who have a long-term residence permit in another EU Member State, the UK, or in a Schengen country and their family members. Nationals of Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, North Macedonia and Turkey can transit to return to the country of which they are nationals.Persons who are allowed to transit must submit to health inspectors at the border a declaration, regarding observation of the Ministry of Health’s anti-epidemic measures and acknowledgement of the risks of COVID-19.