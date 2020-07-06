RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 654655656657>
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:48

  5396669 написав:
akurt написав:Так все бесплатно - что вы хотите купить?
Тогда попрошу на ресепшине, чтобы позвонили и узнали! Спасибо!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Это в парк на горки и аттракционы билеты вы покупаете, а после закрытия парка (когда вы в 20-30 - 21-00) вышли вы идете на шоу и смотрите его. В том году нас как раз после шоу и забирал автобус. А если вы рядом, то смысла с толпой ехать нет.
На американских горках на третий раз ребенок даже руки отпускала. Похоже более 2-х раз лучше не кататься :), а то потом будет слабовато впечатление.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 20.01.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

акурт, як людина мисляча, долучайся до клюбу мудреців пророків:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5008649#p5008649
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20272
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:По неподтвержденным полностью на этот момент данным открыт транзит на своем авто:
Стамбул-Болгария-Румыния-Украина.

Транзит по Румынии на вчера возможен:
Дозволений:

для громадян України, які є чоловіком/дружиною громадянина країни ЄС або мають дозвіл на проживання в інших країнах та прямують до місця свого тимчасового/постійного проживання.
з метою повернення в Україну громадян України, можливий у разі отримання дозволу від компетентних органів Румунії.
лише в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії.
Останнє оновлення 06.07.2020

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=bg
Т.е. из Турции в Украину если у водителя буса есть разрешение, то проехать можно, а назад врядли. Может на карте еще нет новой инфо.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 20.01.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:15

  ol_zy написав:Т.е. из Турции в Украину если у водителя буса есть разрешение, то проехать можно, а назад врядли. Может на карте еще нет новой инфо.


Назад уже анонсированы поездки с интервалом в 6 дней.
Сделал запрос водителю, пока ответил так:
Все как обычно, только нужно иметь тест на коронавирус.
Пока не уточнил тест для выезда из Турции или для выезда из Украины - жду ответ.
Самому интересно и важно, так как уже двое приятелей стоят в Украине бьют копытом...
На сайте "Открытая Европа" на сегодня:
- Румыния - ТРАНЗИТ РАЗРЕШЕН
https://reopen.europa.eu/en/map/ROU
- Болгария - с ограничениями:
Transit through Bulgaria to the country of residence is allowed for: (a) nationals of the EU, a Schengen country, or the UK and their family members; (b) non-EU nationals, who have a long-term residence permit in another EU Member State, the UK, or in a Schengen country and their family members. Nationals of Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, North Macedonia and Turkey can transit to return to the country of which they are nationals. Transit is only permitted when the traveler will immediately leave Bulgaria. Persons who are allowed to transit must submit to health inspectors at the border a declaration, regarding observation of the Ministry of Health’s anti-epidemic measures and acknowledgement of the risks of COVID-19.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:52

  flyman написав:акурт, як людина мисляча, долучайся до клюбу мудреців пророків:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5008649#p5008649


Хі-хі-хі та Ха-ха-ха

Ціла купа людей тут мене вже 1000 разів називала графоманом.
Куди мені... Боже, я - як дитина - біла та пухнаста...
Поки ще не осилив. Почитаю пізніше... Буцім-то цікаво...
Зараз йти на прогулянку вздовж Середземного моря...

Погода в Анталії дуже комфортна...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:02

кароче выходит вся забугорная недвига если нет вида на жительство или паспорта страны постепенно превращается в тыкву...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4066
З нами з: 21.04.11
Подякував: 583 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Охріменко каже, що по паритету купівельної спроможності ліпше жити в Туреччинні туркові, а українцю працювати в Польщі а відпочивати в Албанії
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20272
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:31

  uaprofi написав:кароче выходит вся забугорная недвига если нет вида на жительство или паспорта страны постепенно превращается в тыкву...


Ну как вся: как раз мой вектор - который я отстаиваю, несмотря на кучи всякого бреда, вываленного на меня - единственно верный.
И еще никак и никто ни разу не смог доказать обратное.

х х х
Пан flyman!
Я перечитав ті роздуми - за посиланям вище:
- я як завжди правий - Ви дуже цікава та інтересна людина - у Вас був тільки один недолік - коли ви незрозуміло з якого переляку увійшли у гурток флудерів, які як мухи, обсіли цю гілку та без кінця мене невідомо чого смикали. Але це вже в минулому і це дуже приємно.

- друге: диспут цікавий, але я в нього занурюватися не буду з двох причин:
а) я - матеріаліст і сповідую звичайні людські норми життя без "зехерів".
б) підтримую роздуми письменника Джека Лондона, на ранчо якого в штаті Каліфорнія я був рівно рік тому - з роману "Морской волк" - там головний герой запитує у Вовка Ларсена про ціність життя - має життя якусь цінність чи ні? Дуже цікава відповідь Вовка Ларсена.
Вовк Ларсен дуже легко доводить, що життя людини для інших людей НЕ МАЄ ЖОДНОЇ ЦІННОСТІ. Життя вартує тільки стільки, у яку ціну сама людина себе оцінює.
Там дуже інтересна майже остання фраза з тих роздумів - приблизно так: (він дививтся на моряка, який завис на мачтах корабля): "Ось він оцінював своє життя у смарагдах та алмазах. Але через секунду розіб"ється, впавши, на палубі, всі смарагди та алмази розкотяться по палубі і їх змиють парою відер морської води."

Слухаю аудіокнігу під час пробжки гумовими доріжками вздовж Середземного моря.
Якраз зараз - вже одягаю спортивний одяг - вперед!
Не хворійте!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:44

  akurt написав:
  uaprofi написав:кароче выходит вся забугорная недвига если нет вида на жительство или паспорта страны постепенно превращается в тыкву...


Ну как вся: как раз мой вектор - который я отстаиваю, несмотря на кучи всякого бреда, вываленного на меня - единственно верный.
И еще никак и никто ни разу не смог доказать обратное.

х х х
Пан flyman!
Я перечитав ті роздуми - за посиланям вище:
- я як завжди правий - Ви дуже цікава та інтересна людина - у Вас був тільки один недолік - коли ви незрозуміло з якого переляку увійшли у гурток флудерів, які як мухи, обсіли цю гілку та без кінця мене невідомо чого смикали. Але це вже в минулому і це дуже приємно.

- друге: диспут цікавий, але я в нього занурюватися не буду з двох причин:
а) я - матеріаліст і сповідую звичайні людські норми життя без "зехерів".
б) підтримую роздуми письменника Джека Лондона, на ранчо якого в штаті Каліфорнія я був рівно рік тому - з роману "Морской волк" - там головний герой запитує у Вовка Ларсена про ціність життя - має життя якусь цінність чи ні? Дуже цікава відповідь Вовка Ларсена.
Вовк Ларсен дуже легко доводить, що життя людини для інших людей НЕ МАЄ ЖОДНОЇ ЦІННОСТІ. Життя вартує тільки стільки, у яку ціну сама людина себе оцінює.
Там дуже інтересна майже остання фраза з тих роздумів - приблизно так: (він дививтся на моряка, який завис на мачтах корабля): "Ось він оцінював своє життя у смарагдах та алмазах. Але через секунду розіб"ється, впавши, на палубі, всі смарагди та алмази розкотяться по палубі і їх змиють парою відер морської води."

Слухаю аудіокнігу під час пробжки гумовими доріжками вздовж Середземного моря.
Якраз зараз - вже одягаю спортивний одяг - вперед!
Не хворійте!

так ще великий філософ нової доби сказав:
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать."
от намагаюся роздивитися що ж там побачив change_pm, який не акурт
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20272
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:55

  akurt написав:Ну как вся: как раз мой вектор - который я отстаиваю, несмотря на кучи всякого бреда, вываленного на меня - единственно верный.


на текущий момент у Вас получилась удачная локация.
для которой на текущий момент меньше всего перепонов чтобы добраться туда или обратно.
даже с Болгарией или Грецией так не повезло
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4066
З нами з: 21.04.11
Подякував: 583 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 654655656657>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 87, 88, 89
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
881 99950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 18:44
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 524, 525, 526
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5256 568528
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 21:56
Львівський БатяР
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3445
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.