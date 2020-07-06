Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так все бесплатно - что вы хотите купить?
Тогда попрошу на ресепшине, чтобы позвонили и узнали! Спасибо!
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Это в парк на горки и аттракционы билеты вы покупаете, а после закрытия парка (когда вы в 20-30 - 21-00) вышли вы идете на шоу и смотрите его. В том году нас как раз после шоу и забирал автобус. А если вы рядом, то смысла с толпой ехать нет. На американских горках на третий раз ребенок даже руки отпускала. Похоже более 2-х раз лучше не кататься , а то потом будет слабовато впечатление.
akurt написав:По неподтвержденным полностью на этот момент данным открыт транзит на своем авто: Стамбул-Болгария-Румыния-Украина.
Транзит по Румынии на вчера возможен:
Дозволений:
для громадян України, які є чоловіком/дружиною громадянина країни ЄС або мають дозвіл на проживання в інших країнах та прямують до місця свого тимчасового/постійного проживання. з метою повернення в Україну громадян України, можливий у разі отримання дозволу від компетентних органів Румунії. лише в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії. Останнє оновлення 06.07.2020
ol_zy написав:Т.е. из Турции в Украину если у водителя буса есть разрешение, то проехать можно, а назад врядли. Может на карте еще нет новой инфо.
Назад уже анонсированы поездки с интервалом в 6 дней. Сделал запрос водителю, пока ответил так: Все как обычно, только нужно иметь тест на коронавирус. Пока не уточнил тест для выезда из Турции или для выезда из Украины - жду ответ. Самому интересно и важно, так как уже двое приятелей стоят в Украине бьют копытом... На сайте "Открытая Европа" на сегодня: - Румыния - ТРАНЗИТ РАЗРЕШЕН https://reopen.europa.eu/en/map/ROU - Болгария - с ограничениями: Transit through Bulgaria to the country of residence is allowed for: (a) nationals of the EU, a Schengen country, or the UK and their family members; (b) non-EU nationals, who have a long-term residence permit in another EU Member State, the UK, or in a Schengen country and their family members. Nationals of Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, North Macedonia and Turkey can transit to return to the country of which they are nationals. Transit is only permitted when the traveler will immediately leave Bulgaria. Persons who are allowed to transit must submit to health inspectors at the border a declaration, regarding observation of the Ministry of Health’s anti-epidemic measures and acknowledgement of the risks of COVID-19.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Ціла купа людей тут мене вже 1000 разів називала графоманом. Куди мені... Боже, я - як дитина - біла та пухнаста... Поки ще не осилив. Почитаю пізніше... Буцім-то цікаво... Зараз йти на прогулянку вздовж Середземного моря...
Погода в Анталії дуже комфортна...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
uaprofi написав:кароче выходит вся забугорная недвига если нет вида на жительство или паспорта страны постепенно превращается в тыкву...
Ну как вся: как раз мой вектор - который я отстаиваю, несмотря на кучи всякого бреда, вываленного на меня - единственно верный. И еще никак и никто ни разу не смог доказать обратное.
х х х Пан flyman! Я перечитав ті роздуми - за посиланям вище: - я як завжди правий - Ви дуже цікава та інтересна людина - у Вас був тільки один недолік - коли ви незрозуміло з якого переляку увійшли у гурток флудерів, які як мухи, обсіли цю гілку та без кінця мене невідомо чого смикали. Але це вже в минулому і це дуже приємно.
- друге: диспут цікавий, але я в нього занурюватися не буду з двох причин: а) я - матеріаліст і сповідую звичайні людські норми життя без "зехерів". б) підтримую роздуми письменника Джека Лондона, на ранчо якого в штаті Каліфорнія я був рівно рік тому - з роману "Морской волк" - там головний герой запитує у Вовка Ларсена про ціність життя - має життя якусь цінність чи ні? Дуже цікава відповідь Вовка Ларсена. Вовк Ларсен дуже легко доводить, що життя людини для інших людей НЕ МАЄ ЖОДНОЇ ЦІННОСТІ. Життя вартує тільки стільки, у яку ціну сама людина себе оцінює. Там дуже інтересна майже остання фраза з тих роздумів - приблизно так: (він дививтся на моряка, який завис на мачтах корабля): "Ось він оцінював своє життя у смарагдах та алмазах. Але через секунду розіб"ється, впавши, на палубі, всі смарагди та алмази розкотяться по палубі і їх змиють парою відер морської води."
Слухаю аудіокнігу під час пробжки гумовими доріжками вздовж Середземного моря. Якраз зараз - вже одягаю спортивний одяг - вперед! Не хворійте!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
uaprofi написав:кароче выходит вся забугорная недвига если нет вида на жительство или паспорта страны постепенно превращается в тыкву...
Ну как вся: как раз мой вектор - который я отстаиваю, несмотря на кучи всякого бреда, вываленного на меня - единственно верный. И еще никак и никто ни разу не смог доказать обратное.
х х х Пан flyman! Я перечитав ті роздуми - за посиланям вище: - я як завжди правий - Ви дуже цікава та інтересна людина - у Вас був тільки один недолік - коли ви незрозуміло з якого переляку увійшли у гурток флудерів, які як мухи, обсіли цю гілку та без кінця мене невідомо чого смикали. Але це вже в минулому і це дуже приємно.
- друге: диспут цікавий, але я в нього занурюватися не буду з двох причин: а) я - матеріаліст і сповідую звичайні людські норми життя без "зехерів". б) підтримую роздуми письменника Джека Лондона, на ранчо якого в штаті Каліфорнія я був рівно рік тому - з роману "Морской волк" - там головний герой запитує у Вовка Ларсена про ціність життя - має життя якусь цінність чи ні? Дуже цікава відповідь Вовка Ларсена. Вовк Ларсен дуже легко доводить, що життя людини для інших людей НЕ МАЄ ЖОДНОЇ ЦІННОСТІ. Життя вартує тільки стільки, у яку ціну сама людина себе оцінює. Там дуже інтересна майже остання фраза з тих роздумів - приблизно так: (він дививтся на моряка, який завис на мачтах корабля): "Ось він оцінював своє життя у смарагдах та алмазах. Але через секунду розіб"ється, впавши, на палубі, всі смарагди та алмази розкотяться по палубі і їх змиють парою відер морської води."
Слухаю аудіокнігу під час пробжки гумовими доріжками вздовж Середземного моря. Якраз зараз - вже одягаю спортивний одяг - вперед! Не хворійте!
так ще великий філософ нової доби сказав: "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." от намагаюся роздивитися що ж там побачив change_pm, який не акурт