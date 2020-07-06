Додано: Вів 07 лип, 2020 19:31

uaprofi написав: кароче выходит вся забугорная недвига если нет вида на жительство или паспорта страны постепенно превращается в тыкву... кароче выходит вся забугорная недвига если нет вида на жительство или паспорта страны постепенно превращается в тыкву...

И еще никак и никто ни разу не смог доказать обратное.

Ну как вся: как раз мой вектор - который я отстаиваю, несмотря на кучи всякого бреда, вываленного на меня - единственно верный.х х хПанЯ перечитав ті роздуми - за посиланям вище:- я як завжди правий - Ви дуже цікава та інтересна людина - у Вас був тільки один недолік - коли ви незрозуміло з якого переляку увійшли у гурток флудерів, які як мухи, обсіли цю гілку та без кінця мене невідомо чого смикали. Але це вже в минулому і це дуже приємно.- друге: диспут цікавий, але я в нього занурюватися не буду з двох причин:а) я - матеріаліст і сповідую звичайні людські норми життя без "зехерів".б) підтримую роздуми письменника Джека Лондона, на ранчо якого в штаті Каліфорнія я був рівно рік тому - з роману "Морской волк" - там головний герой запитує у Вовка Ларсена про- має життя якусь цінність чи ні? Дуже цікава відповідь Вовка Ларсена.Вовк Ларсен дуже легко доводить, що життя людини для інших людей НЕ МАЄ ЖОДНОЇ ЦІННОСТІ.Там дуже інтересна майже остання фраза з тих роздумів - приблизно так: (він дививтся на моряка, який завис на мачтах корабля): "Ось він оцінював своє життя у смарагдах та алмазах. Але через секунду розіб"ється, впавши, на палубі, всі смарагди та алмази розкотяться по палубі і їх змиють парою відер морської води."Слухаю аудіокнігу під час пробжки гумовими доріжками вздовж Середземного моря.Якраз зараз - вже одягаю спортивний одяг - вперед!Не хворійте!