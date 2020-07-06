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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

там є про нерухомість
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 654655656657
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