там є про нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
там є про нерухомість
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