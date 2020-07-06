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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!

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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:02

  flyman написав:[
от намагаюся роздивитися що ж там побачив change_pm, який не акурт


Ви мене інколи реально дивуєте.
Якщо ви плутаєте akurt і change_pm...

x x x
Пробігаючі по набережній - вогні, фонтани, море, люди, спортовці - життя вирує - звернув увагу на Хонду з номерами реєстрації Дніпро - серія АЕ, стояла біля МакДональдса...
На зворотньому шляху не було... Трохи жаль... Спитав би як дібралися...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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