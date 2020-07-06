Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 21:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:02
Ви мене інколи реально дивуєте.
Якщо ви плутаєте akurt і change_pm...
x x x
Пробігаючі по набережній - вогні, фонтани, море, люди, спортовці - життя вирує - звернув увагу на Хонду з номерами реєстрації Дніпро - серія АЕ, стояла біля МакДональдса...
На зворотньому шляху не було... Трохи жаль... Спитав би як дібралися...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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