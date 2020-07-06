Додано: Вів 07 лип, 2020 22:33

akurt - самодостатня назалежна людина.

Як би це комусь не подобалося...



х х х

Ввечері дзвінок Вайбером - чисто українські СУЧАСНІ сльози - аж шкода:

- купили в березні нову автівку...

- до цього ганяли всією Європою на мотоциклі вдвох...

- думали тепер на авто проїхати всю Європу...

- сидимо як в клітині...

- глянули "Лєпрозорноє" або "Железная пристань" - ми не готові платити дурні гроші за бомжатники після подорожей Європою....

- За ті гроші ще й суцільна грязюка та смітники...

- тому вектор - в Туреччину...

- були здивовані що всі турецькі авікомпанії відновили авіасполучення та ще й чартери...



Ну ось, давно не бачилися - зустрінемося в Анталії...

Райське місце на всій Земній кулі...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).