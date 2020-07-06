Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 21:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:02
Ви мене інколи реально дивуєте.
Якщо ви плутаєте akurt і change_pm...
x x x
Пробігаючі по набережній - вогні, фонтани, море, люди, спортовці - життя вирує - звернув увагу на Хонду з номерами реєстрації Дніпро - серія АЕ, стояла біля МакДональдса...
На зворотньому шляху не було... Трохи жаль... Спитав би як дібралися...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:24
написано ж
чи не так?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:33
akurt - самодостатня назалежна людина.
Як би це комусь не подобалося...
х х х
Ввечері дзвінок Вайбером - чисто українські СУЧАСНІ сльози - аж шкода:
- купили в березні нову автівку...
- до цього ганяли всією Європою на мотоциклі вдвох...
- думали тепер на авто проїхати всю Європу...
- сидимо як в клітині...
- глянули "Лєпрозорноє" або "Железная пристань" - ми не готові платити дурні гроші за бомжатники після подорожей Європою....
- За ті гроші ще й суцільна грязюка та смітники...
- тому вектор - в Туреччину...
- були здивовані що всі турецькі авікомпанії відновили авіасполучення та ще й чартери...
Ну ось, давно не бачилися - зустрінемося в Анталії...
Райське місце на всій Земній кулі...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вот блин....писал только после первой части шоу... )))
Реально круто! Мини цирк Десюлей.
Дети в восторге.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:45
Вас бы в Лепрозорное... платили бы на каждом шагу...
Там, где шоу бесплатное, и парковка бесплатная... Всегда так было...
Вот спросите у меня, где в Анталии платная парковка - так я долго-долго думать буду...
По Вайберу из Днепра:
- залез в свой бассейн... поплавал...
- на улице плюс 37...
- вылез - и быстрее в дом... прятаться...
Да, ребята, засушливый жаркий тропический климат у вас там...
В Анталии днем +31. Сейчас +27...
По Вайберу из Херсона:
- У нас персик 65 гривен, черешня 55, помидоры 35, абрикос 50.
- Ну что же сделаешь: пустынная засушлива безводная гористая местность... а как же...
Сегодня, рынок в моем микрорайоне (рынок не самый дешевый):
- черешня 5 лир - менее 20 гривен
- помидоры - от 1,5 лиры (от 5,5 гривен), розовые крупные - 7-8 лир (менее 40 гривен);
- персики - 5 лир (менее 20 гривен).
- виноград - 8 лир (30 гривен)
- абрикос - 7 лир (чуть больше 25 гривен)
- инжир - 10 лир кг (менее 40 гривен)
Вона оно где богачи живут - в Херсоне...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 00:24
Линия ума на ладони короткая и узкая.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 лип, 2020 01:06
Упырь проснулся и сказал веское упырейское слово, вынырнув из бочки с дерьмом.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
|