RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!

Зображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:02

  flyman написав:[
от намагаюся роздивитися що ж там побачив change_pm, який не акурт


Ви мене інколи реально дивуєте.
Якщо ви плутаєте akurt і change_pm...

x x x
Пробігаючі по набережній - вогні, фонтани, море, люди, спортовці - життя вирує - звернув увагу на Хонду з номерами реєстрації Дніпро - серія АЕ, стояла біля МакДональдса...
На зворотньому шляху не було... Трохи жаль... Спитав би як дібралися...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4377
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:24

  akurt написав:
  flyman написав:[
от намагаюся роздивитися що ж там побачив change_pm, який не акурт


Ви мене інколи реально дивуєте.
Якщо ви плутаєте akurt і change_pm...

x x x
Пробігаючі по набережній - вогні, фонтани, море, люди, спортовці - життя вирує - звернув увагу на Хонду з номерами реєстрації Дніпро - серія АЕ, стояла біля МакДональдса...
На зворотньому шляху не було... Трохи жаль... Спитав би як дібралися...


написано ж
change_pm, який не акурт
чи не так?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:33

В тому контексті, як написано, прозвучало, що то одна і та ж особа...

х х х
Ввечері дзвінок Вайбером - чисто українські СУЧАСНІ сльози - аж шкода:
- купили в березні нову автівку...
- до цього ганяли всією Європою на мотоциклі вдвох...
- думали тепер на авто проїхати всю Європу...
- сидимо як в клітині...
- глянули "Лєпрозорноє" або "Железная пристань" - ми не готові платити дурні гроші за бомжатники після подорожей Європою....
- за ті гроші ще й суцільна грязюка та смітники...
- тому вектор - в Туреччину...
- були здивовані що всі турецькі авікомпанії відновили авіасполучення та ще й чартери...

Ну ось, давно не бачилися - зустрінемося в Анталії...
Райське місце на всій Земній кулі...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лип, 2020 07:28, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4377
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

5396669 написав:Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!

Зображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Вот блин....писал только после первой части шоу... )))
Реально круто! Мини цирк Десюлей.
Дети в восторге.

ЗображенняЗображенняЗображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:45

Вас бы в Лепрозорное... платили бы на каждом шагу...
Там, где шоу бесплатное, и парковка бесплатная... Всегда так было...
Вот спросите у меня, где в Анталии платная парковка - так я долго-долго думать буду...

По Вайберу из Днепра:
- залез в свой бассейн... поплавал...
- на улице плюс 37...
- вылез - и быстрее в дом... прятаться...

Да, ребята, засушливый жаркий тропический климат у вас там...
В Анталии днем +31. Сейчас +27...

По Вайберу из Херсона:
- У нас персик 65 гривен, черешня 55, помидоры 35, абрикос 50.
- Ну что же сделаешь: пустынная засушлива безводная гористая местность... а как же...

Сегодня, рынок в моем микрорайоне (рынок не самый дешевый):
- черешня 5 лир - менее 20 гривен
- помидоры - от 1,5 лиры (от 5,5 гривен), розовые крупные - 7-8 лир (менее 40 гривен);
- персики - 5 лир (менее 20 гривен).
- виноград - 8 лир (30 гривен)
- абрикос - 7 лир (чуть больше 25 гривен)
- инжир - 10 лир кг (менее 40 гривен)
Вона оно где богачи живут - в Херсоне...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4377
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:08

  akurt написав:Вас бы в Лепрозорное... платили бы на каждом шагу...
Там, где шоу бесплатное, и парковка бесплатная... Всегда так было...
Вот спросите у меня, где в Анталии платная парковка - так я долго-долго думать буду...

По Вайберу из Днепра:
- залез в свой бассейн... поплавал...
- на улице плюс 37...
- вылез - и быстрее в дом... прятаться...

Да, ребята, засушливый жаркий тропический климат у вас там...
В Анталии днем +31. Сейчас +27...

По Вайберу из Херсона:
- У нас персик 65 гривен, черешня 55, помидоры 35, абрикос 50.
- Ну что же сделаешь: пустынная засушлива безводная гористая местность... а как же...

Сегодня, рынок в моем микрорайоне (рынок не самый дешевый):
- черешня 5 лир - менее 20 гривен
- помидоры - от 1,5 лиры (от 5,5 гривен), розовые крупные - 7-8 лир (менее 40 гривен);
- персики - 5 лир (менее 20 гривен).
- виноград - 8 лир (30 гривен)
- абрикос - 7 лир (чуть больше 25 гривен)
- инжир - 10 лир кг (менее 40 гривен)
Вона оно где богачи живут - в Херсоне...

акурт, нагадай, скільки коштує квиток туди і назад в Анталію, щоб покушать дешевих хруктів, і скольки це займе времені?

п.с.
по чім сало та горілка для українських козаків в басурманському краї?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:54

На сайте Pegasus на июль август видел авиабилеты по 210 $ туда и обратно, в сентябре октябре по 300.
Чартеры сейчас дешевые обратно из Анталии в Украину - рекордно низкая цена на прямой рейс 55€, пишут, что в самолетах по 5-6 пассажиров. Почему-то из Анталии в Украину не хотят лететь.
Чартеры из Украины из Украины сейчас дорогие слышал цену в 150€ в один конец,
Но встречал предложения на отдельные даты с пребыванием неделю по 150€ туда и обратно.
Цены на чартеры сильно меняются каждый день - туроператоры выкупили все места заполняют их своими клиентами остаток мест выбрасывают в продажу обычно за несколько дней до вылета.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4377
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 654655656657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 87, 88, 89
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
889 100416
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:05
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 524, 525, 526
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5256 568701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 21:56
Львівський БатяР
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3449
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87467)
08.07.2020 12:06
Золото XAU/USD (2788)
08.07.2020 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.