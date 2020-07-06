Додано: Вів 07 лип, 2020 22:45

Вас бы в Лепрозорное... платили бы на каждом шагу...

Там, где шоу бесплатное, и парковка бесплатная... Всегда так было...

Вот спросите у меня, где в Анталии платная парковка - так я долго-долго думать буду...



По Вайберу из Днепра:

- залез в свой бассейн... поплавал...

- на улице плюс 37...

- вылез - и быстрее в дом... прятаться...



Да, ребята, засушливый жаркий тропический климат у вас там...

В Анталии днем +31. Сейчас +27...



По Вайберу из Херсона:

- У нас персик 65 гривен, черешня 55, помидоры 35, абрикос 50.

- Ну что же сделаешь: пустынная засушлива безводная гористая местность... а как же...



Сегодня, рынок в моем микрорайоне (рынок не самый дешевый):

- черешня 5 лир - менее 20 гривен

- помидоры - от 1,5 лиры (от 5,5 гривен), розовые крупные - 7-8 лир (менее 40 гривен);

- персики - 5 лир (менее 20 гривен).

- виноград - 8 лир (30 гривен)

- абрикос - 7 лир (чуть больше 25 гривен)

- инжир - 10 лир кг (менее 40 гривен)

Вона оно где богачи живут - в Херсоне...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).