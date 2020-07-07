Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 21:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо всем и особенно Akurt.
Сейчас на представлении! Супер!
Реально лучше Лас Вегаса (был там год назад)!
Дети в восторге!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:02
Ви мене інколи реально дивуєте.
Якщо ви плутаєте akurt і change_pm...
x x x
Пробігаючі по набережній - вогні, фонтани, море, люди, спортовці - життя вирує - звернув увагу на Хонду з номерами реєстрації Дніпро - серія АЕ, стояла біля МакДональдса...
На зворотньому шляху не було... Трохи жаль... Спитав би як дібралися...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:24
написано ж
чи не так?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:33
В тому контексті, як написано, прозвучало, що то одна і та ж особа...
х х х
Ввечері дзвінок Вайбером - чисто українські СУЧАСНІ сльози - аж шкода:
- купили в березні нову автівку...
- до цього ганяли всією Європою на мотоциклі вдвох...
- думали тепер на авто проїхати всю Європу...
- сидимо як в клітині...
- глянули "Лєпрозорноє" або "Железная пристань" - ми не готові платити дурні гроші за бомжатники після подорожей Європою....
- за ті гроші ще й суцільна грязюка та смітники...
- тому вектор - в Туреччину...
- були здивовані що всі турецькі авікомпанії відновили авіасполучення та ще й чартери...
Ну ось, давно не бачилися - зустрінемося в Анталії...
Райське місце на всій Земній кулі...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лип, 2020 07:28, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вот блин....писал только после первой части шоу... )))
Реально круто! Мини цирк Десюлей.
Дети в восторге.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:45
Вас бы в Лепрозорное... платили бы на каждом шагу...
Там, где шоу бесплатное, и парковка бесплатная... Всегда так было...
Вот спросите у меня, где в Анталии платная парковка - так я долго-долго думать буду...
По Вайберу из Днепра:
- залез в свой бассейн... поплавал...
- на улице плюс 37...
- вылез - и быстрее в дом... прятаться...
Да, ребята, засушливый жаркий тропический климат у вас там...
В Анталии днем +31. Сейчас +27...
По Вайберу из Херсона:
- У нас персик 65 гривен, черешня 55, помидоры 35, абрикос 50.
- Ну что же сделаешь: пустынная засушлива безводная гористая местность... а как же...
Сегодня, рынок в моем микрорайоне (рынок не самый дешевый):
- черешня 5 лир - менее 20 гривен
- помидоры - от 1,5 лиры (от 5,5 гривен), розовые крупные - 7-8 лир (менее 40 гривен);
- персики - 5 лир (менее 20 гривен).
- виноград - 8 лир (30 гривен)
- абрикос - 7 лир (чуть больше 25 гривен)
- инжир - 10 лир кг (менее 40 гривен)
Вона оно где богачи живут - в Херсоне...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:08
акурт, нагадай, скільки коштує квиток туди і назад в Анталію, щоб покушать дешевих хруктів, і скольки це займе времені?
п.с.
по чім сало та горілка для українських козаків в басурманському краї?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:54
На сайте Pegasus на июль август видел авиабилеты по 210 $ туда и обратно, в сентябре октябре по 300.
Чартеры сейчас дешевые обратно из Анталии в Украину - рекордно низкая цена на прямой рейс 55€, пишут, что в самолетах по 5-6 пассажиров. Почему-то из Анталии в Украину не хотят лететь.
Чартеры из Украины из Украины сейчас дорогие слышал цену в 150€ в один конец,
Но встречал предложения на отдельные даты с пребыванием неделю по 150€ туда и обратно.
Цены на чартеры сильно меняются каждый день - туроператоры выкупили все места заполняют их своими клиентами остаток мест выбрасывают в продажу обычно за несколько дней до вылета.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12
НОВОСТИ ТЕКУЩЕГО ЖИТИЯ В ТУРЦИИ
Сейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто.
Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.
1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще.
2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко.
3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума.
4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было: все украинцы прибывают здоровыми и крепкими (!),
5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема).
5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса.
6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные.
7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем.
Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:17
Приємна новина для українців:
з сьогоднішнього дня НЕ потрібно пред'являти результати тесту на коронавірус при в'їзді (на літаку) в Чорногорію.
Цікава новина для українців:
я провів переговори з нашим водієм, що відновив автівкою регулярні рейси Туреччина-Україна.
Транзит Румунією ВІДКРИТО.
Транзит Болгарією - на жаль - для українців ще ЗАКРИТО.
Тому він рухається так: Київ - Чорноморськ - пором в Карасу - Стамбул.
Про пором "Чорноморськ-Карасу"
- перевезення пасажира - від 70 доларів і вище в залежності від класу каюти.
- перевезення автівки - 190 доларів.
Докладно тут:
Нагадаю: поромна переправа з України в Туреччину НЕ припиняла свою роботу навіть в період жорстких карантинів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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