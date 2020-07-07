Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12

НОВОСТИ ТЕКУЩЕГО ЖИТИЯ В ТУРЦИИСейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто.Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще.2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко.3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума.4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было:(!),5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема).5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса.6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные.7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем.Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу.