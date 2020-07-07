Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14

Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."



Ось сьогодні після обіду пара приятелів - пообідавши по 140 гривень з людини в пансіонаті в Бердянську - виїхали в Запоріжжя, додому. Пишуть, що задоволені. Я вже писав: номер не двох - 1000 гривень (без харчування). Дуже добре.

Завтра - на "ринок Анголенко" - залізна будка - болти гайки саморізи викрутки ключі клієнти решта...



Все добре. Єдине, що турбує - син засуджений судом на 4 роки (попередні три рази кожний раз за відкрите грабування на три роки) - десь "відпочиває в Кирилівці". То на Азовському морі. Самі не знають де і чи живий. Цікаво, що він, щоби туди попасти, не платив 300 доларів.

Сподіваються, що вловить поліція, бо Ухвала суду про четвертий термін ув"язнення на 4 роки вступила в силу і треба відправити в колонію. Хочуть відпочити 4 роки. Від сина. Єдиного.

Але хлопчина ще відпочиває в Кирилівці... Грошей у нього немає - бо з 35 років не працював останні 35... Може вже зараз у когось щось вкрав - наркота дорого коштує...

Але відпочиває дуже економно, як я розумію...



Літо - пора заробити гроші.

Їх всюди можна заробляти і МАЙЖЕ всюди можна витрачати.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).