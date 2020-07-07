Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 08 лип, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:37
Приємно читати вумні думки від персонажу, що вдало підінимає цію гілку в ТОП форуму...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лип, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03
І так маєм, туда сюда, це не менше $300 на одного, без проживання.
Цікаво скільки можна в Україні купити кілограм полуниць на $300 при роздрібній ціні на базарі 45 грн за кг. А гуртом?
Добре візьме вишень? Скільки можна з"їсти за день 1 кг, а куди ще 3 центнера дівати?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14
Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."
Ось сьогодні після обіду пара приятелів - пообідавши по 140 гривень з людини в пансіонаті в Бердянську - виїхали в Запоріжжя, додому. Пишуть, що задоволені. Я вже писав: номер не двох - 1000 гривень (без харчування). Дуже добре.
Завтра - на "ринок Анголенко" - залізна будка - болти гайки саморізи викрутки ключі клієнти решта...
Все добре. Єдине, що турбує - син засуджений судом на 4 роки (попередні три рази кожний раз за відкрите грабування на три роки) - десь "відпочиває в Кирилівці". То на Азовському морі. Самі не знають де і чи живий. Цікаво, що він, щоби туди попасти, не платив 300 доларів.
Сподіваються, що вловить поліція, бо Ухвала суду про четвертий термін ув"язнення на 4 роки вступила в силу і треба відправити в колонію. Хочуть відпочити 4 роки. Від сина. Єдиного.
Але хлопчина ще відпочиває в Кирилівці... Грошей у нього немає - бо з 35 років не працював останні 35... Може вже зараз у когось щось вкрав - наркота дорого коштує...
Але відпочиває дуже економно, як я розумію...
Літо - пора заробити гроші.
Їх всюди можна заробляти і МАЙЖЕ всюди можна витрачати.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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