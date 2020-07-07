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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 08 лип, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:37

Приємно читати вумні думки від персонажу, що вдало підінимає цію гілку в ТОП форуму...
  Мизантрóп написав:Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лип, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03

  akurt написав:Вас бы в Лепрозорное... платили бы на каждом шагу...
Там, где шоу бесплатное, и парковка бесплатная... Всегда так было...
Вот спросите у меня, где в Анталии платная парковка - так я долго-долго думать буду...

По Вайберу из Днепра:
- залез в свой бассейн... поплавал...
- на улице плюс 37...
- вылез - и быстрее в дом... прятаться...

Да, ребята, засушливый жаркий тропический климат у вас там...
В Анталии днем +31. Сейчас +27...

По Вайберу из Херсона:
- У нас персик 65 гривен, черешня 55, помидоры 35, абрикос 50.
- Ну что же сделаешь: пустынная засушлива безводная гористая местность... а как же...

Сегодня, рынок в моем микрорайоне (рынок не самый дешевый):
- черешня 5 лир - менее 20 гривен
- помидоры - от 1,5 лиры (от 5,5 гривен), розовые крупные - 7-8 лир (менее 40 гривен);
- персики - 5 лир (менее 20 гривен).
- виноград - 8 лир (30 гривен)
- абрикос - 7 лир (чуть больше 25 гривен)
- инжир - 10 лир кг (менее 40 гривен)
Вона оно где богачи живут - в Херсоне...

І так маєм, туда сюда, це не менше $300 на одного, без проживання.
Цікаво скільки можна в Україні купити кілограм полуниць на $300 при роздрібній ціні на базарі 45 грн за кг. А гуртом?

Добре візьме вишень? Скільки можна з"їсти за день 1 кг, а куди ще 3 центнера дівати?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14

Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."

Ось сьогодні після обіду пара приятелів - пообідавши по 140 гривень з людини в пансіонаті в Бердянську - виїхали в Запоріжжя, додому. Пишуть, що задоволені. Я вже писав: номер не двох - 1000 гривень (без харчування). Дуже добре.
Завтра - на "ринок Анголенко" - залізна будка - болти гайки саморізи викрутки ключі клієнти решта...

Все добре. Єдине, що турбує - син засуджений судом на 4 роки (попередні три рази кожний раз за відкрите грабування на три роки) - десь "відпочиває в Кирилівці". То на Азовському морі. Самі не знають де і чи живий. Цікаво, що він, щоби туди попасти, не платив 300 доларів.
Сподіваються, що вловить поліція, бо Ухвала суду про четвертий термін ув"язнення на 4 роки вступила в силу і треба відправити в колонію. Хочуть відпочити 4 роки. Від сина. Єдиного.
Але хлопчина ще відпочиває в Кирилівці... Грошей у нього немає - бо з 35 років не працював останні 35... Може вже зараз у когось щось вкрав - наркота дорого коштує...
Але відпочиває дуже економно, як я розумію...

Літо - пора заробити гроші.
Їх всюди можна заробляти і МАЙЖЕ всюди можна витрачати.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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