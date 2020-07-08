Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 08 лип, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:37
Приємно читати вумні думки від персонажу, що вдало підінимає цію гілку в ТОП форуму...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лип, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03
І так маєм, туда сюда, це не менше $300 на одного, без проживання.
Цікаво скільки можна в Україні купити кілограм полуниць на $300 при роздрібній ціні на базарі 45 грн за кг. А гуртом?
Добре візьме вишень? Скільки можна з"їсти за день 1 кг, а куди ще 3 центнера дівати?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14
Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 23:47
Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.
Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?
Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?
Що порадите, продавати нерухомість в неньці, чи тримати до останнього?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 09 лип, 2020 00:15
Как тебе такое, Акурт?
Украина - богатая страна!
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|