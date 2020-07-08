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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 08 лип, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:37

Приємно читати вумні думки від персонажу, що вдало підінимає цію гілку в ТОП форуму...
  Мизантрóп написав:Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лип, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03

  akurt написав:Вас бы в Лепрозорное... платили бы на каждом шагу...
Там, где шоу бесплатное, и парковка бесплатная... Всегда так было...
Вот спросите у меня, где в Анталии платная парковка - так я долго-долго думать буду...

По Вайберу из Днепра:
- залез в свой бассейн... поплавал...
- на улице плюс 37...
- вылез - и быстрее в дом... прятаться...

Да, ребята, засушливый жаркий тропический климат у вас там...
В Анталии днем +31. Сейчас +27...

По Вайберу из Херсона:
- У нас персик 65 гривен, черешня 55, помидоры 35, абрикос 50.
- Ну что же сделаешь: пустынная засушлива безводная гористая местность... а как же...

Сегодня, рынок в моем микрорайоне (рынок не самый дешевый):
- черешня 5 лир - менее 20 гривен
- помидоры - от 1,5 лиры (от 5,5 гривен), розовые крупные - 7-8 лир (менее 40 гривен);
- персики - 5 лир (менее 20 гривен).
- виноград - 8 лир (30 гривен)
- абрикос - 7 лир (чуть больше 25 гривен)
- инжир - 10 лир кг (менее 40 гривен)
Вона оно где богачи живут - в Херсоне...

І так маєм, туда сюда, це не менше $300 на одного, без проживання.
Цікаво скільки можна в Україні купити кілограм полуниць на $300 при роздрібній ціні на базарі 45 грн за кг. А гуртом?

Добре візьме вишень? Скільки можна з"їсти за день 1 кг, а куди ще 3 центнера дівати?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14

Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:47

  akurt написав:Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."

Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.
Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?
Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?
Що порадите, продавати нерухомість в неньці, чи тримати до останнього?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:15

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Как тебе такое, Акурт?

https://silpo.ua/offers/cina-tizhnya/iogurt-mlekovita-bez-napovniuvacha-3
Украина - богатая страна!
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  #<1 ... 655656657658
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