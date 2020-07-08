Додано: Сер 08 лип, 2020 15:35

Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.

Сэнсиз йашайамам

Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 08 лип, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня