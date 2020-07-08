Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 08 лип, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:37
Приємно читати вумні думки від персонажу, що вдало підінимає цію гілку в ТОП форуму...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лип, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03
І так маєм, туда сюда, це не менше $300 на одного, без проживання.
Цікаво скільки можна в Україні купити кілограм полуниць на $300 при роздрібній ціні на базарі 45 грн за кг. А гуртом?
Добре візьме вишень? Скільки можна з"їсти за день 1 кг, а куди ще 3 центнера дівати?
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14
Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 08 лип, 2020 23:47
Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.
Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?
Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?
Що порадите, продавати нерухомість в неньці, чи тримати до останнього?
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Додано: Чет 09 лип, 2020 00:15
Как тебе такое, Акурт?
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 09 лип, 2020 02:31
Как мне такое? Я искренне рад за обладателя трех золотых, двух серебряных и трех бронзовых медалей - поздравляю - именно в полночь с 8 на 9 июля 2020 первый раз в жизни увидеть на картинке в интернете йогурт польского производства - это реально круто!
Надо брать!
Хоть раз в жизни надо наесться!
Напоминаю: супермаркет Сільпо открывается в 8-30 - распродажа с утра 9 июля - успей занять очередь! Там по акции еще есть "Скакалка 2,6 м в асортименті" за 9,99 гривны. Тоже надо брать!
Я прямо вижу светящиеся от радости глаза - первый раз в жизни удастся попробовать на вкус йогурт, который в Польше продается по цене билета на городской автобус в Варшаве.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:16
Задумався???? Почекаємо відповідь акурта.
ps. В мене вже рік таке нестримне бажання продати київську нерухомість, шо жах.
Львівську якось не хочеться продавати...
Але є проблема, немає куди пересилити родичів (Львів для них не варіант).
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
що скаже шанована пані stm про чудо італійську кухню
Многих туристов часто интересуют цены на еду, выпивку, входы в музеи и замки. Скажу честно – Италия, а конкретно Венеция и Рим – дорогая страна. За 2 булки, 2 Кока-Коллы вам нужно будет выложить около 17-22 эвро. А это, на минуточку 170 – 220 грн. У нас за такую сумму, можно отлично покушать в ресторане, например вкусного шашлычка.
Кусочек арбуза = 1эвро.
Капучинно = 3 эвро
Круасан = 2.5 эвро
Пиво = 7-15 эвро
Пицца = 4 эвро кусочек
Мороженое = 2-5 эвро
Нарезка фруктов в стаканчик 3-5 эвро
Кебаб = 4-7 эвро
Конечно, я буду рада, если вы, например, любите и пиццу и пасту, все-таки на вкус и цвет – товарища нет, но мне и супругу такая еда не понравилась. Приехав домой, я сразу приготовила вкуснейший борщик, мяско и большую тарелку свежего салата…..
Уплетали за обе щеки!
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Додано: Чет 09 лип, 2020 08:40
Я було написав відповідь - потім видалив, думаю той текст flyman написав після стаканюри "водки-палёнки".
Відповідь була того типу, що я не знаю, як там у Дніпрі - бо я мешкаю у Львові - але якщо йому довелося колись вибратися із села під Тернополем та завітати у Львів, то краще купував би не горілку - а зайшов на "Привокзальнимй ринок" - зайшов би у той зал, де торгують качками та домашніми курями, при вході повернув праворуч - перше місце праворуч має тьотя Таня - в неї для "блізиру" лежать дві качки по 90 гривень кіло, але насправді вона торгує чудовим справжінм самогоном.
Цікаво, шо саме для бідних - а бідних в Україні - нажаль - багато - в неї є розфасовка по "чекушках" або як звуть росіяни "мєрзавчик" - по 0,25 літра. 25 гривень - за чекушку - гадаю не вийшов би пан flyman за бюджет в 100 доларів на прожиття на місяць.
Тому я не пропоную повернутися із залу з качками та курями у зал "М"ясо-ковбаси" - треба стати так, щоби торговці вінницьким салом у ряду були ліворуч і тоді прямо перед вами була б тьотя Оля - в неї найсмачніша у Львові кров"янка! Перевірена! Якісна! Можете брати та не боятися!
Але то вже буде за бюджетом в 100 доларів на місяць.
х х х
Якщо по суті - то я в Ізраїлі не був і якось не тягнуло.
Квартиру маю у Львові - стоїть законсервована, їсти не просить - плачу в ОСББ по 400 гривень на місяць.
Я ж вже писав - вперше у Львові оселився в 1979 році влітку і жив трохи нижче Стрийськго парку - в старовинному - як у Львові кажуть - "австрійському люксі" - але "Люкс" то так собі - величезна 1-к квартира з піччю, обкладеною кахлями...
Пишуть на львіській гілці, що ціни на житло у Львові НЕ падають і навіть тенденція росту, бо чомусь нарід вирішив, що треба трохи відсунутися далі на Захід від москвітів...
х х х
За повідомленнями турецької преси, росян не пускатимуть у Туреччину не менше як до вересня.
Цікаво получилося: "Зона, вільна від московітів"...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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