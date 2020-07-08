Додано: Чет 09 лип, 2020 08:40

Я було написав відповідь - потім видалив, думаю той текст flyman написав після стаканюри "водки-палёнки".

Відповідь була того типу, що я не знаю, як там у Дніпрі - бо я мешкаю у Львові - але якщо йому довелося колись вибратися із села під Тернополем та завітати у Львів, то краще купував би не горілку - а зайшов на "Привокзальнимй ринок" - зайшов би у той зал, де торгують качками та домашніми курями, при вході повернув праворуч - перше місце праворуч має тьотя Таня - в неї для "блізиру" лежать дві качки по 90 гривень кіло, але насправді вона торгує чудовим справжінм самогоном.

Цікаво, шо саме для бідних - а бідних в Україні - нажаль - багато - в неї є розфасовка по "чекушках" або як звуть росіяни "мєрзавчик" - по 0,25 літра. 25 гривень - за чекушку - гадаю не вийшов би пан flyman за бюджет в 100 доларів на прожиття на місяць.

Тому я не пропоную повернутися із залу з качками та курями у зал "М"ясо-ковбаси" - треба стати так, щоби торговці вінницьким салом у ряду були ліворуч і тоді прямо перед вами була б тьотя Оля - в неї найсмачніша у Львові кров"янка! Перевірена! Якісна! Можете брати та не боятися!

Але то вже буде за бюджетом в 100 доларів на місяць.



х х х

Якщо по суті - то я в Ізраїлі не був і якось не тягнуло.

Квартиру маю у Львові - стоїть законсервована, їсти не просить - плачу в ОСББ по 400 гривень на місяць.

Я ж вже писав - вперше у Львові оселився в 1979 році влітку і жив трохи нижче Стрийськго парку - в старовинному - як у Львові кажуть - "австрійському люксі" - але "Люкс" то так собі - величезна 1-к квартира з піччю, обкладеною кахлями...

Пишуть на львіській гілці, що ціни на житло у Львові НЕ падають і навіть тенденція росту, бо чомусь нарід вирішив, що треба трохи відсунутися далі на Захід від москвітів...



х х х

За повідомленнями турецької преси, росян не пускатимуть у Туреччину не менше як до вересня.

Цікаво получилося: "Зона, вільна від московітів"...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).