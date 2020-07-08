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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 656657658659>
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет.
Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 08 лип, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:37

Приємно читати вумні думки від персонажу, що вдало підінимає цію гілку в ТОП форуму...
  Мизантрóп написав:Сэнсиз йашайамам
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лип, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:03

  akurt написав:Вас бы в Лепрозорное... платили бы на каждом шагу...
Там, где шоу бесплатное, и парковка бесплатная... Всегда так было...
Вот спросите у меня, где в Анталии платная парковка - так я долго-долго думать буду...

По Вайберу из Днепра:
- залез в свой бассейн... поплавал...
- на улице плюс 37...
- вылез - и быстрее в дом... прятаться...

Да, ребята, засушливый жаркий тропический климат у вас там...
В Анталии днем +31. Сейчас +27...

По Вайберу из Херсона:
- У нас персик 65 гривен, черешня 55, помидоры 35, абрикос 50.
- Ну что же сделаешь: пустынная засушлива безводная гористая местность... а как же...

Сегодня, рынок в моем микрорайоне (рынок не самый дешевый):
- черешня 5 лир - менее 20 гривен
- помидоры - от 1,5 лиры (от 5,5 гривен), розовые крупные - 7-8 лир (менее 40 гривен);
- персики - 5 лир (менее 20 гривен).
- виноград - 8 лир (30 гривен)
- абрикос - 7 лир (чуть больше 25 гривен)
- инжир - 10 лир кг (менее 40 гривен)
Вона оно где богачи живут - в Херсоне...

І так маєм, туда сюда, це не менше $300 на одного, без проживання.
Цікаво скільки можна в Україні купити кілограм полуниць на $300 при роздрібній ціні на базарі 45 грн за кг. А гуртом?

Добре візьме вишень? Скільки можна з"їсти за день 1 кг, а куди ще 3 центнера дівати?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14

Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:47

  akurt написав:Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."

Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.
Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?
Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?
Що порадите, продавати нерухомість в неньці, чи тримати до останнього?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:15

Зображення

Как тебе такое, Акурт?

https://silpo.ua/offers/cina-tizhnya/iogurt-mlekovita-bez-napovniuvacha-3
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 02:31

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Как тебе такое, Акурт?

https://silpo.ua/offers/cina-tizhnya/iogurt-mlekovita-bez-napovniuvacha-3

Как мне такое? Я искренне рад за обладателя трех золотых, двух серебряных и трех бронзовых медалей - поздравляю - именно в полночь с 8 на 9 июля 2020 первый раз в жизни увидеть на картинке в интернете йогурт польского производства - это реально круто!
Надо брать!
Хоть раз в жизни надо наесться!
Напоминаю: супермаркет Сільпо открывается в 8-30 - распродажа с утра 9 июля - успей занять очередь! Там по акции еще есть "Скакалка 2,6 м в асортименті" за 9,99 гривны. Тоже надо брать!
Я прямо вижу светящиеся от радости глаза - первый раз в жизни удастся попробовать на вкус йогурт, который в Польше продается по цене билета на городской автобус в Варшаве.
https://e-szop24.pl/produkt,24600,Mleko ... lny-3.html
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:16

  flyman написав:
  akurt написав:Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."

Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.
Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?
Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?
Що порадите, продавати нерухомість в неньці, чи тримати до останнього?

Задумався???? Почекаємо відповідь акурта.

ps. В мене вже рік таке нестримне бажання продати київську нерухомість, шо жах.
Львівську якось не хочеться продавати...
Але є проблема, немає куди пересилити родичів (Львів для них не варіант).
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

що скаже шанована пані stm про чудо італійську кухню
https://kangelka.wordpress.com/2010/06/01/%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%e2%80%9c%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%82%d0%be%d0%b1i-%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%89%d0%be-%d1%8f-%d1%83/

Многих туристов часто интересуют цены на еду, выпивку, входы в музеи и замки. Скажу честно – Италия, а конкретно Венеция и Рим – дорогая страна. За 2 булки, 2 Кока-Коллы вам нужно будет выложить около 17-22 эвро. А это, на минуточку 170 – 220 грн. У нас за такую сумму, можно отлично покушать в ресторане, например вкусного шашлычка.

Кусочек арбуза = 1эвро.

Капучинно = 3 эвро

Круасан = 2.5 эвро

Пиво = 7-15 эвро

Пицца = 4 эвро кусочек

Мороженое = 2-5 эвро

Нарезка фруктов в стаканчик 3-5 эвро

Кебаб = 4-7 эвро

Конечно, я буду рада, если вы, например, любите и пиццу и пасту, все-таки на вкус и цвет – товарища нет, но мне и супругу такая еда не понравилась. Приехав домой, я сразу приготовила вкуснейший борщик, мяско и большую тарелку свежего салата…..

Уплетали за обе щеки!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:40

Я було написав відповідь - потім видалив, думаю той текст flyman написав після стаканюри "водки-палёнки".
Відповідь була того типу, що я не знаю, як там у Дніпрі - бо я мешкаю у Львові - але якщо йому довелося колись вибратися із села під Тернополем та завітати у Львів, то краще купував би не горілку - а зайшов на "Привокзальнимй ринок" - зайшов би у той зал, де торгують качками та домашніми курями, при вході повернув праворуч - перше місце праворуч має тьотя Таня - в неї для "блізиру" лежать дві качки по 90 гривень кіло, але насправді вона торгує чудовим справжінм самогоном.
Цікаво, шо саме для бідних - а бідних в Україні - нажаль - багато - в неї є розфасовка по "чекушках" або як звуть росіяни "мєрзавчик" - по 0,25 літра. 25 гривень - за чекушку - гадаю не вийшов би пан flyman за бюджет в 100 доларів на прожиття на місяць.
Тому я не пропоную повернутися із залу з качками та курями у зал "М"ясо-ковбаси" - треба стати так, щоби торговці вінницьким салом у ряду були ліворуч і тоді прямо перед вами була б тьотя Оля - в неї найсмачніша у Львові кров"янка! Перевірена! Якісна! Можете брати та не боятися!
Але то вже буде за бюджетом в 100 доларів на місяць.

х х х
Якщо по суті - то я в Ізраїлі не був і якось не тягнуло.
Квартиру маю у Львові - стоїть законсервована, їсти не просить - плачу в ОСББ по 400 гривень на місяць.
Я ж вже писав - вперше у Львові оселився в 1979 році влітку і жив трохи нижче Стрийськго парку - в старовинному - як у Львові кажуть - "австрійському люксі" - але "Люкс" то так собі - величезна 1-к квартира з піччю, обкладеною кахлями...
Пишуть на львіській гілці, що ціни на житло у Львові НЕ падають і навіть тенденція росту, бо чомусь нарід вирішив, що треба трохи відсунутися далі на Захід від москвітів...

х х х
За повідомленнями турецької преси, росян не пускатимуть у Туреччину не менше як до вересня.
Цікаво получилося: "Зона, вільна від московітів"...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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