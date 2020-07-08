Додано: Чет 09 лип, 2020 09:10

Актуальна інформація для тих, хто займається гірськими лижами.



Я так гадаю, що подувати в Італії, Австрії або в Андоррі в чьому сезоні вам "не світить".

Зазвичай я катався на лижах двічі на рік в Італії - на Кроплаці та навкруги Селла Ронда.

Чудові гірські витяги та траси. Немає питань. Але вже все...



Тому:

Варіант 1. Гірськолижний комплекс в Туреччині Kaeseri-Ercsyes. Близько 120 км гірськолижних трас на схилах вулкану заввишки 3 600 м. Центр започатковано в 2011 році - все майже новеньке. Його іннесивно розвивають: перед вулканом турки почали будувати Олімпіськйи футболний центр із чудовмим футбольними полями - зочуть запрошувати найвідоміші футбольні команди світу для тренування. Зараз розвивають "Зелений турзм" - побудували наметове містечко на схилах вулкану - оренда намету 35 лір на добу - то 120 гривень. Оренда роверів. Будують нові готелі. Авіапереліт на лютий з будь-якого міста України по 105 доларів в обидва боки. Я забронював готель з 16 лютого. Номер на двох із сніданком - 200 лір або менше 800 гривень. З Києва немає рейсів на Кайсері - варто прилітати з Київа в Анкару (кивток в один бік 50 доларів) там брати авто напрокат і 300 км проїхати до Кайсері.



Варіант 2 - Анталія. Реально чудовий гірськолижний компекс в 40 км від мого будинка - Saklikent.

В сезоні 2019/2020 я катався на лижах через день - з січня до 07 березня. Скі-пас на день коштує 85 лір або близько 340 гривень. Є схили для новачків. Вистоа верхньої станціх витягів - 2400.



Всім гарного дня - я пішов на море.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).