Додано: Чет 09 лип, 2020 09:32

в 2018-м году среднестатистическая американская семья тратила порядка 10.5% от годового дохода на еду

Думаю, что в Европе цифры не сильно выше (~15-20%%, в зависимости от страны).