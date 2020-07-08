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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 лип, 2020 08:54
Поставив пану flyman'y черговий "+" за точну інфу про Італію: ціни дійсно такі, ну був би нонсенс купувати кавун за 1 ойро, а піцца дійсно - була 3 ойро кусочок зараз 4.
Вперше в Італії поласував чисто італійську піццу у містечку Lignano Sabbiadoro - заїхав на море по дорозі із Словенії в Венецію - трохи поплавати у морі - смішні люди - всюду висіли плакати, що то "Курорт № 1 у Європі" - бачили б ви пляжі - чорно-сірий пісок і гірка - все ж таки попадає до рота - вода, так ось був вражений що у шматочку піцци розмірами 10х10 см за 3 ойро зовсім не було м"яса.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:10
Актуальна інформація для тих, хто займається гірськими лижами.
Я так гадаю, що подувати в Італії, Австрії або в Андоррі в чьому сезоні вам "не світить".
Зазвичай я катався на лижах двічі на рік в Італії - на Кроплаці та навкруги Селла Ронда.
Чудові гірські витяги та траси. Немає питань. Але вже все...
Тому:
Варіант 1. Гірськолижний комплекс в Туреччині Kaeseri-Ercsyes. Близько 120 км гірськолижних трас на схилах вулкану заввишки 3 600 м. Центр започатковано в 2011 році - все майже новеньке. Його іннесивно розвивають: перед вулканом турки почали будувати Олімпіськйи футболний центр із чудовмим футбольними полями - зочуть запрошувати найвідоміші футбольні команди світу для тренування. Зараз розвивають "Зелений турзм" - побудували наметове містечко на схилах вулкану - оренда намету 35 лір на добу - то 120 гривень. Оренда роверів. Будують нові готелі. Авіапереліт на лютий з будь-якого міста України по 105 доларів в обидва боки. Я забронював готель з 16 лютого. Номер на двох із сніданком - 200 лір або менше 800 гривень. З Києва немає рейсів на Кайсері - варто прилітати з Київа в Анкару (кивток в один бік 50 доларів) там брати авто напрокат і 300 км проїхати до Кайсері.
Варіант 2 - Анталія. Реально чудовий гірськолижний компекс в 40 км від мого будинка - Saklikent.
В сезоні 2019/2020 я катався на лижах через день - з січня до 07 березня. Скі-пас на день коштує 85 лір або близько 340 гривень. Є схили для новачків. Вистоа верхньої станціх витягів - 2400.
Всім гарного дня - я пішов на море.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:32
в 2018-м году среднестатистическая американская семья тратила порядка 10.5% от годового дохода на еду
Думаю, что в Европе цифры не сильно выше (~15-20%%, в зависимости от страны).
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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