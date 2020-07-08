Додано: Чет 09 лип, 2020 11:31

change_pm написав: flyman написав: akurt написав: Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..." Ну так, пане'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."

Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.

Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?

Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?

Що порадите, продавати нерухомість в неньці, чи тримати до останнього? Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?Що порадите,

Задумався???? Почекаємо відповідь акурта.



ps. В мене вже рік таке нестримне бажання продати київську нерухомість, шо жах.

Львівську якось не хочеться продавати...

Але є проблема, немає куди пересилити родичів (Львів для них не варіант). Почекаємо відповідь акурта.ps. В мене вже рік таке нестримне бажання продати київську нерухомість, шо жах.Львівську якось не хочеться продавати...Але є проблема, немає куди пересилити родичів (Львів для них не варіант).

Этот вопрос, уважаемый change_pm, не имеет естественно однозначного ответа,Я боюсь, что если выскажу своё мнение, то меня и так дерьмом поливают с утра до ночи, а то так вообще...Если бы он имел однозначный ответ, то на сегодня бы в Украине даже олигархов не осталось бы.Ответ будет получитьлегче, если разделить все взрослела население на наверное 4 группы.Группа 1. Реальные олигархи и просто очень богатые люди - как классифицирует Портников: «Не все богатые - олигархи и не все олигархи - богатые».Вы же не сомневаетесь, что большая часть из активов и пассивов находится ща пределами Украины. Даже в Европу не надо ходить - достаточно посетить пальмовый остров в Дубае, там на каждой ветви «пальмы» по несколько домов принадлежат гражданам Украины.Однако при этом даже судьба украинского олигарха достаточно печальна: то из окна выбросится, то застрелят, то вдруг профессионал упадёт миловали и умрет в немецкой клиники. А его соучредителем потом легко выкупить 300 га карпатских склонов для конкуренции Буковелю.На месте олигархов - зная свою печальную судьбу - я бы больше занимался благотворительностью, например, восстановили бы Пiдгорецький убо Старосiльський замки. Или ещё лучше - раздавал бы в Украине квартиры реально даром, создав необычную на Щемнлм шаре резервацию / ввиду засушливого жаркого климата, пустынной гористой безводной местности, при полном отсутствии полей, рек и озёр воду завозят из Аляски, картофель из Египта, черешню из Исландии, помидоры из Турции. И все это по баснословным ценам и с очередью в Аланах, Сильпо и так далее.Группа 4 (умышленно забегаю вперёд), Обли, которым абсолютно ничего в жизни не нужно. Вот просто абсолютно ничего. Среди моих приятелей есть такие. Частный дом бурьян даже не по пояс, а по шею, облезлый пёсик, давно не крашенные двери, в коридоре обвалившийся из-за протечки потолок, мебель, которую купили ещё родители на свадьбу себе, Таврия - почти новая, ей не больше 30 лет...Они реально с утра до вечера лежат на диване, шарят в интернете, знают все последние новости, чаще всего имеют даже прогрессивные и патриотичные знания - И ПРИ ЖТОМ РЕАЛЬНО ДОСТИГЛИ СЧАСТЬ: куриные окорока, нашприцовпнные на рынке+унитаз (часто дощатый туалет на улице+ диван с покосившимися ножками.В эту группу можно отнести и вполне нормальных людей, у которых в жизни пполучалось , и очень неплохо, но потом вдруг все сдулись. льдин реально нормальные, но вот так бывает: если не в 35, то в 45 лет сработал какой-то тумблер, вот они ничего не продадут ибо продавать нечего или банально лень. Вот просто лень и все...Группа 2. Возможно, самая ценная с точки зрения украинской нации. Реально успешные умелые трудяги. Набивают шишки, падают, но встают и идут дальше и дальше, вперёд и вперёд, и не сбавляю темп. У меня много таких приятелей и родственников, которые реально в наши трудные дни развивают свой бизнес, колотят реально большое и очень большое бабло, плодят деток, улучшают свою жизнь и даже жизнь своих сотрудников, реально. Они ездят на дорогих тачках, вкусно кушают, любят дорогой отдых и потихоньку думают о запасном аэродроме. Но именно потихоньку, ибо «От добро добра не ищут».Пожалуй, это самая качественная часть населения, это двигатели страны.В эту группу можно записать и индивидуалов, которые не собой дают никаких материальных ценностей, они нашли свою нишу и тихо без пыли и капиталовложений колотят бабло. Тут много примеров можно привести.Может, самый яркий - моя племянница, вышедшая замуж за еврея, выехавшая в Израиль, уже получила гражданство и занимается просто замечательной вещью: сидя в Израиле ведёт для дурочку из Воронежа, Ситы и Магнитогорска он-лайн курсы «Как успокоить свои нервы и избежать стрессов в эпоху обнуления». Дурочек невероятно много.Племянница расширяет бизнес, и посетив рынок в своём городе в Израиле, где только оливок и свежей рыбы продаётся по 30 видов, ведёт для воронежских дурочек платные уроки похудения. Все с помощью MacBook.В эту же группу я бы записал лендлордов - по своему успешных умелых и умных людей. Ну вот закатило же ума заработать на пару-тройку квартир под сдачу, ну вот хватает же ума взять на прожитие к себе нормальных арендаторов. Они по-своему и оправданнотсчастливы.Да, с точки зрения нации и государства - это настоящие бездельники, не создающие никакого продукта. Ну так что же, и государство то для них ничего не создаёт, так что все квиты.Им и есть что продавать и есть за что покупать.Своего рода положительные самодостаточные умные паразиты.Группа 3. Чиновники разного уровня, сидящие на взятках, на бюджетном бабле, на подношениях.Естественно, они все покупают, ничего не продают и ничего не хотят менять. И так хорошо,В эту группу можно записать микроскопическое количество честных чиновников - они реально год два обычно верят, что честностью они могут что то изменить или улучшить, это проходит,«Слаб человек» - сейчас, идя в очередной заплыв в теплом море - не помню кто сказал.