Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Поставив пану flyman'y черговий "+" за точну інфу про Італію: ціни дійсно такі, ну був би нонсенс купувати кавун за 1 ойро, а піцца дійсно - була 3 ойро кусочок зараз 4.
Вперше в Італії поласував чисто італійську піццу у містечку Lignano Sabbiadoro - заїхав на море по дорозі із Словенії в Венецію - трохи поплавати у морі - смішні люди - всюду висіли плакати, що то "Курорт № 1 у Європі" - бачили б ви пляжі - чорно-сірий пісок і гірка - все ж таки попадає до рота - вода, так ось був вражений що у шматочку піцци розмірами 10х10 см за 3 ойро зовсім не було м"яса.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Актуальна інформація для тих, хто займається гірськими лижами.
Я так гадаю, що подувати в Італії, Австрії або в Андоррі в чьому сезоні вам "не світить". Зазвичай я катався на лижах двічі на рік в Італії - на Кроплаці та навкруги Селла Ронда. Чудові гірські витяги та траси. Немає питань. Але вже все...
Тому: Варіант 1. Гірськолижний комплекс в Туреччині Kayseri-Erciyes. Близько 120 км гірськолижних трас на схилах вулкану заввишки 3 600 м. Центр започатковано в 2011 році - все майже новеньке. Його інтенсивно розвивають: перед вулканом турки почали будувати Олімпіський футбольний центр із чудовими футбольними полями - хочуть запрошувати найвідоміші футбольні команди світу для тренування. Зараз розвивають "Зелений турзм" - побудували наметове містечко на схилах вулкану - оренда намету 35 лір на добу - то 120 гривень. Оренда роверів. Будують нові готелі. Авіапереліт на лютий з будь-якого міста України по 105 доларів в обидва боки. Я забронював готель з 16 лютого. Номер на двох із сніданком - 200 лір або менше 800 гривень. З Києва немає рейсів на Кайсері - варто прилітати з Києва в Анкару (квиток в один бік 56 доларів) там брати авто напрокат (13-15 ойро на добу) і 300 км проїхати до Кайсері. Готелі рекомендую брати не біля витягів - невиправдано висока ціна - а в місті Кайсері (до трас 27 км по шикарній швидкісній автотрасі). Всі останні роки українська туристична агенція CoralTravel тримає прямі чартери Київ-Кайсері - бували в цьому році квитки по 50 доларів в один бік. Зазвичай у них путівка на тиждень вартувала 900-1200 доларів. Розміщували в готелі HollidayInn - 4 зірки с напівпансіоном, у вартість входив трансфер з готелю до витягів та навіть безлімітний Ski-pass. Стандартна ціна була на 50 підйомів здається 200 лір або 800 гривень.
Варіант 2 - Анталія. Реально чудовий гірськолижний компекс в 40 км від мого будинка - Saklikent. В сезоні 2019/2020 я катався на лижах через день - з січня до 07 березня. Скі-пас на день коштує 85 лір або близько 340 гривень. Є схили для новачків з бугелем. Висота верхньої станції витягів - 2400.
Всім гарного дня - я пішов на море.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 лип, 2020 16:16, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Сейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто. Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.
1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще. 2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко. 3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума. 4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было: все украинцы прибывают здоровыми и крепкими (!), 5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема). 5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса. 6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные. 7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем. Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу.
День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.
change_pm написав:... ps. В мене вже рік таке нестримне бажання продати київську нерухомість, шо жах. Львівську якось не хочеться продавати... Але є проблема, немає куди пересилити родичів (Львів для них не варіант).
Этот вопрос, уважаемый change_pm, не имеет - естественно - однозначного ответа - на ваш вопрос можно ответить коротко так: "Не всё так плохо, ученые точно определили, что к 2189 году всё образуется и все будет хорошо, то есть зашибись!"
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 лип, 2020 16:18, всього редагувалось 3 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Сейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто. Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.
1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще. 2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко. 3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума. 4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было: все украинцы прибывают здоровыми и крепкими (!), 5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема). 5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса. 6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные. 7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем. Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу.
День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.
Alex_V_K_79 написав:День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.
Извините, сразу не заметил Ваш пост - был со смартфоном на пляже.
Я лично сам на пароме не переправлялся, но несколько моих друзей переправлялись. Теоретически нет проблем: 1. Понизили цену перевозки автомобиля - была 290 долларов, стала 190. Я считаю это адекватной ценой. Я изучал цену паромов Швеция-Польша и Турция-Италия так эта цена "правильная".
2. Отдельная плата за авто - 190 долларов и отдельная за пассажиров, в том числе водителя. Цена для пассажира немного зависит от типа парома - в ходу кажется 2 сейчас с интервалом в 3 дня - и от класса каюты (сильно разнится) - сверху правильная ссылка от Мизантропа. Там есть расписание.
3. В ходу 27 часов. Может прийти и раньше.
4. На борту очень качественное трехразовое питание. Каюты нормальные, комфортные.
5. Паром в основном перевозит фуры с дальнобойщикам - везут в Украину овощи и фрукты. Контингент водил специфический - не помню кто назвал их "засранцы". Немного есть такое: за 27 часов напиваются до смерти и устраивают драки чуть ли не с поножовщиной - пассажиры с интересом наблюдают как в цирке ДюСолей. Но для пассажиров это как развлечение.
6. В целом отзывы моих приятелей все положительные.
Из негатива: 1. Отход парома вовремя НЕ гарантируется: все зависит от погоды в Черном море. Но в целом по графику. 2. В порт в Черноморск нужно на авто прибыть заранее - не меньше, чем за 3 час до отхода, а то и больше. 3. Негатив с турецкой стороны: таможенный пост работает до 20-00 и если паром отходит в 03-00 ночи, нужно прибыть на отход в море на Украину ДО 20-00. Таможенный пост после 20-00 не работает и даже если у вас все оплачено - некому выпустить вас в море. 4. Негатив с украинской стороны: невероятное количество каких-то печатей нужно получить в порту по прибытии парома в порт - до выезда из него. Мой приятель сказал, что прибыли в Черноморск по графику в 7-00 кажется, а выехал из порта только в 16-00. Все это время он двигался согласно Броуновскому движению от одного окошка за печатью к другому.
В целом можно рекомендовать. Надеемся, что Украина выйдет из "Красного списка" и Болгария откроет транзит. Список пересматривают каждые 2 недели - следующий раз 15 июля. Главное, чтобы украинцы не болели. Поездка Украина-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул-Анталия - всего 2200 км (из Львова) - всегда была для меня приятным путешествием. Сегодня в Анталии появились авто немецкой регистрации: от Берлина 2900 км - транзит гражданам ЕС через Болгарию открыт.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Бідна людина - це ж треба так сталося у житті - сидить по шию у (видалено), єдине щастя у житті - то це ця гілка, навчився не тільки копіювати мої тексти, викладувати всілякі фото, а навіть - приємно відмітити - писати без помилок, але ставити "пробєл" між словами не вдається - ще 2 роки тому залив клавіатуру пивом "Оболонь", ніби-то і протер, але довга клавіша тепер залипає, а на нову клаву - де грошей узяти... А в цілому прогрес - завдячуючи мені - на очі... Побалую небіжчика - живе/доживає на пенсію жінки та свою. Держава кинула надбавку 10% - але що ті 290 гривень... А кращі роки життя пройшли на Сахаліні... Зараз правда - виручають кешбеки... То - святе... То там 10 гривень капне, то там - 7 гривень... Вже якось і топчеться... Я зараз добрий - щойно повернувся із пробіжки вздовж Середземного моря - треба і такому щось у дзьобик кинути...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).