Додано: Чет 09 лип, 2020 14:27

Alex_V_K_79 написав: День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.

День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.

В целом отзывы моих приятелей все положительные.

Извините, сразу не заметил Ваш пост - был со смартфоном на пляже.Я лично сам на пароме не переправлялся, но несколько моих друзей переправлялись.Теоретически нет проблем:1. Понизили цену перевозки автомобиля - была 290 долларов, стала 190. Я считаю это адекватной ценой. Я изучал цену паромов Швеция-Польша и Турция-Италия так эта цена "правильная".2. Отдельная плата за авто - 190 долларов и отдельная за пассажиров, в том числе водителя. Цена для пассажира немного зависит от типа парома - в ходу кажется 2 сейчас с интервалом в 3 дня - и от класса каюты (сильно разнится) - сверху правильная ссылка ота. Там есть расписание.3. В ходу 27 часов. Может прийти и раньше.4. На борту очень качественное трехразовое питание. Каюты нормальные, комфортные.5. Паром в основном перевозит фуры с дальнобойщикам - везут в Украину овощи и фрукты. Контингент водил специфический - не помню кто назвал их "засранцы". Немного есть такое: за 27 часов напиваются до смерти и устраивают драки чуть ли не с поножовщиной - пассажиры с интересом наблюдают как в цирке ДюСолей. Но для пассажиров это как развлечение.6.Из негатива:1. Отход парома вовремя НЕ гарантируется: все зависит от погоды в Черном море. Но в целом по графику.2. В порт в Черноморск нужно на авто прибыть заранее - не меньше, чем за 3 час до отхода, а то и больше.3. Негатив с турецкой стороны: таможенный пост работает до 20-00 и если паром отходит в 03-00 ночи, нужно прибыть на отход в море на Украину ДО 20-00. Таможенный пост после 20-00 не работает и даже если у вас все оплачено - некому выпустить вас в море.4. Негатив с украинской стороны: невероятное количество каких-то печатей нужно получить в порту по прибытии парома в порт - до выезда из него. Мой приятель сказал, что прибыли в Черноморск по графику в 7-00 кажется, а выехал из порта только в 16-00. Все это время он двигался согласно Броуновскому движению от одного окошка за печатью к другому.В целом можно рекомендовать.Надеемся, что Украина выйдет из "Красного списка" и Болгария откроет транзит.Список пересматривают каждые 2 недели - следующий раз 15 июля.Поездка Украина-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул-Анталия - всего 2200 км (из Львова) - всегда была для меня приятным путешествием.Сегодня в Анталии появились авто немецкой регистрации: от Берлина 2900 км - транзит гражданам ЕС через Болгарию открыт.