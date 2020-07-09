Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Поставив пану flyman'y черговий "+" за точну інфу про Італію: ціни дійсно такі, ну був би нонсенс купувати кавун за 1 ойро, а піцца дійсно - була 3 ойро кусочок зараз 4.
Вперше в Італії поласував чисто італійську піццу у містечку Lignano Sabbiadoro - заїхав на море по дорозі із Словенії в Венецію - трохи поплавати у морі - смішні люди - всюду висіли плакати, що то "Курорт № 1 у Європі" - бачили б ви пляжі - чорно-сірий пісок і гірка - все ж таки попадає до рота - вода, так ось був вражений що у шматочку піцци розмірами 10х10 см за 3 ойро зовсім не було м"яса.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Актуальна інформація для тих, хто займається гірськими лижами.
Я так гадаю, що подувати в Італії, Австрії або в Андоррі в чьому сезоні вам "не світить". Зазвичай я катався на лижах двічі на рік в Італії - на Кроплаці та навкруги Селла Ронда. Чудові гірські витяги та траси. Немає питань. Але вже все...
Тому: Варіант 1. Гірськолижний комплекс в Туреччині Kayseri-Erciyes. Близько 120 км гірськолижних трас на схилах вулкану заввишки 3 600 м. Центр започатковано в 2011 році - все майже новеньке. Його інтенсивно розвивають: перед вулканом турки почали будувати Олімпіський футбольний центр із чудовими футбольними полями - хочуть запрошувати найвідоміші футбольні команди світу для тренування. Зараз розвивають "Зелений турзм" - побудували наметове містечко на схилах вулкану - оренда намету 35 лір на добу - то 120 гривень. Оренда роверів. Будують нові готелі. Авіапереліт на лютий з будь-якого міста України по 105 доларів в обидва боки. Я забронював готель з 16 лютого. Номер на двох із сніданком - 200 лір або менше 800 гривень. З Києва немає рейсів на Кайсері - варто прилітати з Києва в Анкару (квиток в один бік 56 доларів) там брати авто напрокат (13-15 ойро на добу) і 300 км проїхати до Кайсері. Готелі рекомендую брати не біля витягів - невиправдано висока ціна - а в місті Кайсері (до трас 27 км по шикарній швидкісній автотрасі). Всі останні роки українська туристична агенція CoralTravel тримає прямі чартери Київ-Кайсері - бували в цьому році квитки по 50 доларів в один бік. Зазвичай у них путівка на тиждень вартувала 900-1200 доларів. Розміщували в готелі HollidayInn - 4 зірки с напівпансіоном, у вартість входив трансфер з готелю до витягів та навіть безлімітний Ski-pass. Стандартна ціна була на 50 підйомів здається 200 лір або 800 гривень.
Варіант 2 - Анталія. Реально чудовий гірськолижний компекс в 40 км від мого будинка - Saklikent. В сезоні 2019/2020 я катався на лижах через день - з січня до 07 березня. Скі-пас на день коштує 85 лір або близько 340 гривень. Є схили для новачків з бугелем. Висота верхньої станції витягів - 2400.
Всім гарного дня - я пішов на море.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 лип, 2020 16:16, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Сейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто. Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.
1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще. 2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко. 3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума. 4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было: все украинцы прибывают здоровыми и крепкими (!), 5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема). 5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса. 6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные. 7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем. Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу.
День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.
change_pm написав:... ps. В мене вже рік таке нестримне бажання продати київську нерухомість, шо жах. Львівську якось не хочеться продавати... Але є проблема, немає куди пересилити родичів (Львів для них не варіант).
Этот вопрос, уважаемый change_pm, не имеет - естественно - однозначного ответа - на ваш вопрос можно ответить коротко так: "Не всё так плохо, ученые точно определили, что к 2189 году всё образуется и все будет хорошо, то есть зашибись!"
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 лип, 2020 16:18, всього редагувалось 3 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Сейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто. Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.
1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще. 2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко. 3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума. 4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было: все украинцы прибывают здоровыми и крепкими (!), 5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема). 5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса. 6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные. 7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем. Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу.
День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.
Alex_V_K_79 написав:День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.
Извините, сразу не заметил Ваш пост - был со смартфоном на пляже.
Я лично сам на пароме не переправлялся, но несколько моих друзей переправлялись. Теоретически нет проблем: 1. Понизили цену перевозки автомобиля - была 290 долларов, стала 190. Я считаю это адекватной ценой. Я изучал цену паромов Швеция-Польша и Турция-Италия так эта цена "правильная".
2. Отдельная плата за авто - 190 долларов и отдельная за пассажиров, в том числе водителя. Цена для пассажира немного зависит от типа парома - в ходу кажется 2 сейчас с интервалом в 3 дня - и от класса каюты (сильно разнится) - сверху правильная ссылка от Мизантропа. Там есть расписание.
3. В ходу 27 часов. Может прийти и раньше.
4. На борту очень качественное трехразовое питание. Каюты нормальные, комфортные.
5. Паром в основном перевозит фуры с дальнобойщикам - везут в Украину овощи и фрукты. Контингент водил специфический - не помню кто назвал их "засранцы". Немного есть такое: за 27 часов напиваются до смерти и устраивают драки чуть ли не с поножовщиной - пассажиры с интересом наблюдают как в цирке ДюСолей. Но для пассажиров это как развлечение.
6. В целом отзывы моих приятелей все положительные.
Из негатива: 1. Отход парома вовремя НЕ гарантируется: все зависит от погоды в Черном море. Но в целом по графику. 2. В порт в Черноморск нужно на авто прибыть заранее - не меньше, чем за 3 час до отхода, а то и больше. 3. Негатив с турецкой стороны: таможенный пост работает до 20-00 и если паром отходит в 03-00 ночи, нужно прибыть на отход в море на Украину ДО 20-00. Таможенный пост после 20-00 не работает и даже если у вас все оплачено - некому выпустить вас в море. 4. Негатив с украинской стороны: невероятное количество каких-то печатей нужно получить в порту по прибытии парома в порт - до выезда из него. Мой приятель сказал, что прибыли в Черноморск по графику в 7-00 кажется, а выехал из порта только в 16-00. Все это время он двигался согласно Броуновскому движению от одного окошка за печатью к другому.
В целом можно рекомендовать. Надеемся, что Украина выйдет из "Красного списка" и Болгария откроет транзит. Список пересматривают каждые 2 недели - следующий раз 15 июля. Главное, чтобы украинцы не болели. Поездка Украина-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул-Анталия - всего 2200 км (из Львова) - всегда была для меня приятным путешествием. Сегодня в Анталии появились авто немецкой регистрации: от Берлина 2900 км - транзит гражданам ЕС через Болгарию открыт.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мені Мизантропа навіть трохи жаль - бідна людина - це ж треба так сталося у житті - сидить по шию у (видалено), єдине щастя у житті - то це ця гілка, навчився не тільки копіювати мої тексти, викладувати всілякі фото, а навіть - приємно відмітити - писати без помилок, але ставити "пробєл" між словами не вдається - ще 2 роки тому залив клавіатуру пивом "Балтика", ніби-то і протер, але довга клавіша тепер залипає, а на нову клаву - де грошей узяти... А в цілому прогрес - завдячуючи мені - на очі... Бува навіть на київській гілці щось скаже киянам хВінансово-вумне, із цифрами та хВактами, ну на кшалт:
Мизантрóп написав:КХ коло хаты,КМ коло млына были)
Побалую небіжчика - живе/доживає на пенсію жінки та свою. Держава кинула надбавку 10% - але що ті 290 гривень... А кращі роки життя пройшли на Сахаліні... З тих пір - люта ненависть до України та всього українського - мало того, що не має української розкладки клавіатури - вже й Тарас Шевченко поперек горла став... Зараз правда - виручають кешбеки... То - святе... То там 10 гривень капне, то там - 7 гривень... Вже якось і топчеться... Я зараз добрий - щойно повернувся із пробіжки вздовж Середземного моря - треба і такому щось у дзьобик кинути... Сьогодні приблизно о 12-00...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Є речі на світі, що є корисними для людини, наприклад "Календар овочевода". Я вирішив започаткувати "Календар Мизантропа"
Мизантрóп написав:Из Киева нас пятеро,а не трое.С 28 июля на месяц,а не на год)) Привет. Сэнсиз йашайамам
Тепер буду повідомляти, скільки днів залишилося до візиту знаного фахівця із закордонної нерухомості на відпочинок в Туреччині (нагадаю, останній раз фахівець був за кордоном відразу після Чоронобиля - за путівкою для постраждалих).
"Календар Мизантроп'а" До візиту Мизантропа залишилося 18 днів! В Анталії на 8 ранку +30. Сонячно, тихо. На морі штиль. Сэнсиз йашайамам!
Новини нерухомості 1. На півдороги від мене до моря турки зробили цікаву річ: викупили не новий будинок, зробили йому капітальний ремонт та відкривають - гадаю на днях - новий бутік-готель. https://www.leafporthotel.com/ Ціна на сайті готелю ще немає, але букінг та інші посередники вже пропонують забронювати номер за ціною від 1100 до 1400 лір на добу. Для Туреччини це дуже висока ціна. Зазвичай орієнтир ціни в готелях від 200 до 400 лір. Для місцевих мешканців зараз є солодкі пропозиції в районі Сіде та Манавгату: 4 дні - 3 ночі - із сніданком номер на двох за все - за 450 лір. Двоє дітей - безкоштовно. Це реально класно!
2. Я інколи моніторю ціни в престижному районі Анталії "Унджали" - це не зовсім близько до моря - десь 3000 м, але район реально класний. Квартири "2+1" в комплексі "Palm avenue" були по 800 000 та 850 000 лір. За 800 000 лір вже немає, за 850 000 лір ще є.
3. Квартири "2+1" в чисто турецькому віддаленому спальному районі "Kepez" були за ціною 240 000 лір - тепер 340 000 лір. Трохи не встиг мій приятель із Києва - планував переїхати - займається рекламою, яку ви дивитеся можливо щодня - але пандемія завадила. Він хотів купити саме там. Я не радив - район специфічний - чисто спальний чисто для невибагливого мешканця - але для нього головним чинником є ціна та наявність інтернету. Останнє для нього таке важливе, що я його познайомив із заступником начальника відділу інтернету головного офісу Турктелеком в Анталії - вони спілкуються англійською. Ну що ж... час покаже...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).