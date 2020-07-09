Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:30

ЕСЛИ У ВАС КУПЛЕНА КВАРТИРА В РАЙОНЕ КОНЬЯАЛТЫ АНТАЛИИ

(заметки под зонтом на пляже после заплыва с маской Full face и ластами Aqua Pro)



1. Прибрежно/припляжные микрорайоны; Liman, Hurma, Sarisu, Gürsu. Расстояние от пляжа до дома 300 - 1800 м.



2. Оптимальный по соотношению цена/качество и инфраструктура Hurma.



Вариант 1. Вы двигаетесь к морю пешком. В этом случае вы идёте к морю по прямой вдоль широкой аллеи с апельсиновыми деревьями. По дороге будет 4 супермаркета разной ценовой категории: прямо из холодильника возьмёте литроаый пакет яблочного сока (3,5 лиры), или Турецкой версии Coca-Cola (1,45 лиры), или просто охлаждённой минералки (0,5 лиры или 2 гривны). С собой имеете:

- небольшой рюкзак (сейчас по 25 лир - 100 гривен продаются в Decathlon рюкзаки-холодильники, приятели купили очень довольны).

- складное кресло в чехле для переноски (сейчас по 45 лир примерно 180 гривен).

Я иду к морю примерно 20-25 минут.

В это время года лучше идти пораньше. Восторг у меня вызывает пара наших - я их вижу с балкона и пару раз разговаривал - не знаю, во сколько они уходят на море, но в 8-30, когда я обычно пью на балконе чашечку турецкого кофе, они уже возвращаются с моря.



Вариант 2. В половине случаев он мною используется: я открываю ворота моего жилого комплекса, выезжаю, за перекрёстком останавливаюсь у супермаркета, покупаю охлаждённый напитки, переезжаю по новому чудесному виадуку через скоростную трассу на Кемер и оказываюсь на набережной. Примерно 3500 м получается на авто.

Тут вот как и почему:

- парковка вдоль всей многокилометровой набережной с пляжами бесплатно. Редкий случай, что не припаркуетесь прямо почти у моря, во всяком случае у меня такого ещё не было.

- в багажнике у меня лежат: зонт с подставкой для него (наполняется морской водой), складные 2 кресла с ремешком для плеча, ласты, пакет с маской, сумка жены с полотенцами и кремами, маленькая - на 4 банки холодной Колы - сумка-холодильник.

- специально сейчас подсчитал: от кромки воды до набережной - 75 моих шагов.

- зонт ставлю в 3-4 м от воды.

Достаточно просто и комфортно.

По дороге домой останавливаетесь возле супермаркета Mugros и грузите в авто упаковку пива 6 банок. Или останавливаетесь у супермаркета Carreffour и берёте марочные сухие вина из Каппадокии по цене от 29 до 35 лир (от 115 до 135 гривен). Если ещё остановиться у мясной лавки Gazi Et и взять баранину (от 40 лир кг), то вообще «День удался».



Вариант 3. Можете разнообразить свой пляжный отдых пикником в комфортных условиях: это пляж «Под соснами» в Сарысу стол для пикника на 6-8 человек, лавочки, мангал, вода, туалеты, переодевали, пресный душ - все бесплатно. Парковка авто на день стоит 10 лир, 40 гривен. Если вы приехали на городском автобусе (ближайшая остановка 170 м от моего дома - это конечная станция автобусов - то вам всебудет совсем бесплатно.

Древесный уголь (пакет 10 лир) и замаринованные куриные крылышки (1 кг = 15 лир или 60 гривен) купите на остановке перед посадкой в автобус. Проезд 3,2 лиры или 12 гривен, ехать 5 остановок до конечной).

Как видите, каждый может выбрать по вкусу.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).