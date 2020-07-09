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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:30
ЕСЛИ У ВАС КУПЛЕНА КВАРТИРА В РАЙОНЕ КОНЬЯАЛТЫ АНТАЛИИ
(заметки под зонтом на пляже после заплыва с маской Full face и ластами Aqua Pro)
1. Прибрежно/припляжные микрорайоны; Liman, Hurma, Sarisu, Gürsu. Расстояние от пляжа до дома 300 - 1800 м.
2. Оптимальный по соотношению цена/качество и инфраструктура Hurma.
Вариант 1. Вы двигаетесь к морю пешком. В этом случае вы идёте к морю по прямой вдоль широкой аллеи с апельсиновыми деревьями. По дороге будет 4 супермаркета разной ценовой категории: прямо из холодильника возьмёте литроаый пакет яблочного сока (3,5 лиры), или Турецкой версии Coca-Cola (1,45 лиры), или просто охлаждённой минералки (0,5 лиры или 2 гривны). С собой имеете:
- небольшой рюкзак (сейчас по 25 лир - 100 гривен продаются в Decathlon рюкзаки-холодильники, приятели купили очень довольны).
- складное кресло в чехле для переноски (сейчас по 45 лир примерно 180 гривен).
Я иду к морю примерно 20-25 минут.
В это время года лучше идти пораньше. Восторг у меня вызывает пара наших - я их вижу с балкона и пару раз разговаривал - не знаю, во сколько они уходят на море, но в 8-30, когда я обычно пью на балконе чашечку турецкого кофе, они уже возвращаются с моря.
Вариант 2. В половине случаев он мною используется: я открываю ворота моего жилого комплекса, выезжаю, за перекрёстком останавливаюсь у супермаркета, покупаю охлаждённый напитки, переезжаю по новому чудесному виадуку через скоростную трассу на Кемер и оказываюсь на набережной. Примерно 3500 м получается на авто.
Тут вот как и почему:
- парковка вдоль всей многокилометровой набережной с пляжами бесплатно. Редкий случай, что не припаркуетесь прямо почти у моря, во всяком случае у меня такого ещё не было.
- в багажнике у меня лежат: зонт с подставкой для него (наполняется морской водой), складные 2 кресла с ремешком для плеча, ласты, пакет с маской, сумка жены с полотенцами и кремами, маленькая - на 4 банки холодной Колы - сумка-холодильник.
- специально сейчас подсчитал: от кромки воды до набережной - 75 моих шагов.
- зонт ставлю в 3-4 м от воды.
Достаточно просто и комфортно.
По дороге домой останавливаетесь возле супермаркета Mugros и грузите в авто упаковку пива 6 банок. Или останавливаетесь у супермаркета Carreffour и берёте марочные сухие вина из Каппадокии по цене от 29 до 35 лир (от 115 до 135 гривен). Если ещё остановиться у мясной лавки Gazi Et и взять баранину (от 40 лир кг), то вообще «День удался».
Вариант 3. Можете разнообразить свой пляжный отдых пикником в комфортных условиях: это пляж «Под соснами» в Сарысу стол для пикника на 6-8 человек, лавочки, мангал, вода, туалеты, переодевали, пресный душ - все бесплатно. Парковка авто на день стоит 10 лир, 40 гривен. Если вы приехали на городском автобусе (ближайшая остановка 170 м от моего дома - это конечная станция автобусов - то вам всебудет совсем бесплатно.
Древесный уголь (пакет 10 лир) и замаринованные куриные крылышки (1 кг = 15 лир или 60 гривен) купите на остановке перед посадкой в автобус. Проезд 3,2 лиры или 12 гривен, ехать 5 остановок до конечной).
Как видите, каждый может выбрать по вкусу.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:39
Frant написав:akurt
Акурт, чи вдалось Вам виконати план по продажу курортних анталійських квартир за перше півріччя 2020?
Чи короновірус все таки завадив?
Постійна спека 30-35 градусів - не дошкуляє?
Не зрозуміло за які кошти "жирує" на дешевих фруктах, рибі та йогуртах пан пенсіонер акурт.
Хто його цільова аудиторія?
Я от не можу уявити, чим людина активного віку там може займатися, роботи нема.
А вийти на пенсію "по багатству", є багато інших місць, навіть в тій самій Україні можна жити на "польську пенсію".
От намагаюсь зрозуміти який зміст простиней акурта, і крім "позьорство" нічого не приходить на думку.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:23
flyman написав: Frant написав:akurt
Акурт, чи вдалось Вам виконати план по продажу курортних анталійських квартир за перше півріччя 2020?
Чи короновірус все таки завадив?
Постійна спека 30-35 градусів - не дошкуляє?
Не зрозуміло за які кошти "жирує" на дешевих фруктах, рибі та йогуртах пан пенсіонер акурт.
Хто його цільова аудиторія?
Я от не можу уявити, чим людина активного віку там може займатися, роботи нема.
А вийти на пенсію "по багатству", є багато інших місць, навіть в тій самій Україні можна жити на "польську пенсію".
От намагаюсь зрозуміти який зміст простиней акурта, і крім "позьорство" нічого не приходить на думку.
Так, хороші понти - дорожчі грошей.
До речі, п.Акурт цікавиться також київською нерухомістю. Під іншим ніком, правда)))
Грамотні речі пише, я йому ставлю +)))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 лип, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:24
Цікаво, пане flyman'e, що робите чергову помилку.
По-перше, пане Frant дійсно не розуміє, як щось людина може робити для іншої людини безкоштовно, тобто даром. Він, працюючи в заштатній київській бурсі, звик жити за рахунок благодійних внесків на розвиток освіти від студентів, але занять немає з грудня 2019 року і - за попередніми даними - не буде до грудня 2020. Хто ж носитеме? І кому?
Вумні викладачі в Києві роблять зараз так: заочникам видають номер своєї картки - перерахував заочник гроші - з"явився залік або екзамен. Тут так зване "дистанційне навчання" - то просто супер - по паролю студента сам викладач заходить на сайт здачі екзаменів/заліків - сам дає відповіді - сам отримує за студента оцінку (не перегинаючи палку). Але ж то треба додуматися, то не для Франта...
А я зовсім безштовно, тобто даром розповідаю де і як можна жити.
Але це - не для всіх. Наприклад, прителі мають дві ЗАЛІЗНІ будки на ринку в Запоріжжі - будки працюють кожен день - наприклад, на саморізах по гіпсокартону "підйом" в 7 (сім) разів. На викрутках - менше. Так ось працюють в тих залізних двох будках і взимку при мінус 20 (не жартую, і на 8 березня, і навіть зараз при +37 (В Анталії зараз+33). Так чоловік володарки двох залізних будок добився, щоби у другу будку взяли ЖІНКУ-РЕАЛІЗАТОРА, бо йому важко працювати. То йому його жінка після роботи (до 15-00 щодня) завжди - кожного дня!!! - приносить як вдячність за те, що годує її 5 котиків та трьох песиків канахвєти "Рафаело" (він любить тільки "Рафаело") і кіло бананів (він любить банани, а судячи з ціни - 25 гривень - єдине, що вирощують в Україні).
Інший приятель у Львові накупився - як інвестиція - під Львовом земельних ділянок цілу купу - брав по 4500 (!!!) долярів за сотку - бо "місце перспективне". Кинувся продати - зараз більше як 2500 не дають. То почав будвниціто третього вже будинка. В першому на 3 поверхи - площею 600 квадратів мешкає сам із жінкою, другий двоповерховий здає за 500 долярів на місяць - будете смітися - відомому постачальнику "молочки" у Львові - той на "американськие манер" тільки орендує, власне купувати не хоче. Так ось вже почали йому виводити стіни - там щось 12х14 метрів - кошторис - говорить - на 100 000 доларів - тоді продасть.
Як бачите, всі наполегливо працюють...
По-друге, Ви вдруге помиляєтеся, що я НЕ працюю. Я неодноразово говорив, що працюю, і досить активно майже кожен буденний день приблизно з 16-00 до 23-00. Вже на сьогодні є робота.
Тому так: до 12-00 я на морі, потім післяобідня дрьома або перегляд серіалів (зараз дивлюсь новий сезон "13 Reasons Why" - але вже з 16-00 в мене робота.
Дійсно ледарь, або нероба, або невдаха дивуються і не можуть ніяк зрозуміти...
До речі, у порівняні з Вами у пана Франта справи трохи краще: вже знайшов на своїх два орендні хрущі нових орендарів і має 2х7000=14 000 гривень готівкою. А ви проїдаєте нахом"ячене.
Свого роду він Вам не товариш - бо БАХАТИЙ.
Ну так не забули ж: "И да, мир несправедлив..."
(з київської гілки, яку продовжую читати із великим задоволенням. Трохе хлопці нервуються останній час, але то буває...)
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 10 лип, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:52
akurt написав:
Ви вдруге помиляєтеся, що я НЕ працюю. Я неодноразово говорив, що працюю
Звісно, advego.com та ріелторські справи))
Ми й не сумнівались(((
akurt написав:
Він, працюючи в заштатній київській бурсі, звик жити за рахунок хабарів від студентів,
1) я жодного дня не працював викладачем - не люблю тупих студентів, і ЗП у доцентів і професорів у нас маленькі. Тому працюю в іншій галузі, що ніяк не пов,язана з педагогікою.
п. Акурт, ви ж викладали у ВУЗі, доцентом, і самі це чудово знаєте.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 лип, 2020 12:59, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:56
Пане Франте, я ваших повідомлень не бачу, але я сподіваюся - Ви порядна людина:
- не менше 5-ти повідомлень на цій гілці за добу - я нараховую Вам - як домовлялися - за підняття гілки в гору - 1 (одну) гривню.
- нагадую: у фразах обов"язково повинні застосовуватися іменники та прикметники із переліку: "гнилоподібний вонючий риба йогурт дешевий".
Сподіваюся на порядність.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:58
akurt написав:
я нараховую Вам - як домовлялися - за підняття гілки в гору - 1 (одну) гривню.
Ви можете просто ставити +1 тут, на форумі
А гривню залиште собі, купите на неї собі щось корисне. Хурму, йогурт чи рибу.
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