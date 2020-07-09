Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:24

Цікаво, пане flyman'e, що робите чергову помилку.



По-перше, пане Frant дійсно не розуміє, як щось людина може робити для іншої людини безкоштовно, тобто даром. Він, працюючи в заштатній київській бурсі, звик жити за рахунок благодійних внесків на розвиток освіти від студентів, але занять немає з грудня 2019 року і - за попередніми даними - не буде до грудня 2020. Хто ж носитеме? І кому?

Вумні викладачі в Києві роблять зараз так: заочникам видають номер своєї картки - перерахував заочник гроші - з"явився залік або екзамен. Тут так зване "дистанційне навчання" - то просто супер - по паролю студента сам викладач заходить на сайт здачі екзаменів/заліків - сам дає відповіді - сам отримує за студента оцінку (не перегинаючи палку). Але ж то треба додуматися, то не для Франта...



А я зовсім безштовно, тобто даром розповідаю де і як можна жити.



Але це - не для всіх. Наприклад, прителі мають дві ЗАЛІЗНІ будки на ринку в Запоріжжі - будки працюють кожен день - наприклад, на саморізах по гіпсокартону "підйом" в 7 (сім) разів. На викрутках - менше. Так ось працюють в тих залізних двох будках і взимку при мінус 20 (не жартую, і на 8 березня, і навіть зараз при +37 (В Анталії зараз+33). Так чоловік володарки двох залізних будок добився, щоби у другу будку взяли ЖІНКУ-РЕАЛІЗАТОРА, бо йому важко працювати. То йому його жінка після роботи (до 15-00 щодня) завжди - кожного дня!!! - приносить як вдячність за те, що годує її 5 котиків та трьох песиків канахвєти "Рафаело" (він любить тільки "Рафаело") і кіло бананів (він любить банани, а судячи з ціни - 25 гривень - єдине, що вирощують в Україні).

Інший приятель у Львові накупився - як інвестиція - під Львовом земельних ділянок цілу купу - брав по 4500 (!!!) долярів за сотку - бо "місце перспективне". Кинувся продати - зараз більше як 2500 не дають. То почав будвниціто третього вже будинка. В першому на 3 поверхи - площею 600 квадратів мешкає сам із жінкою, другий двоповерховий здає за 500 долярів на місяць - будете смітися - відомому постачальнику "молочки" у Львові - той на "американськие манер" тільки орендує, власне купувати не хоче. Так ось вже почали йому виводити стіни - там щось 12х14 метрів - кошторис - говорить - на 100 000 доларів - тоді продасть.

Як бачите, всі наполегливо працюють...



По-друге, Ви вдруге помиляєтеся, що я НЕ працюю. Я неодноразово говорив, що працюю, і досить активно майже кожен буденний день приблизно з 16-00 до 23-00. Вже на сьогодні є робота.

Тому так: до 12-00 я на морі, потім післяобідня дрьома або перегляд серіалів (зараз дивлюсь новий сезон "13 Reasons Why" - але вже з 16-00 в мене робота.



Дійсно ледарь, або нероба, або невдаха дивуються і не можуть ніяк зрозуміти...



До речі, у порівняні з Вами у пана Франта справи трохи краще: вже знайшов на своїх два орендні хрущі нових орендарів і має 2х7000=14 000 гривень готівкою. А ви проїдаєте нахом"ячене.

Свого роду він Вам не товариш - бо БАХАТИЙ.

Ну так не забули ж: "И да, мир несправедлив..."

(з київської гілки, яку продовжую читати із великим задоволенням. Трохе хлопці нервуються останній час, але то буває...)

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 10 лип, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.

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