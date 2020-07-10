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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Как видите, каждый может выбрать по вкусу.

Скорее по кошельку
А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?
2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство :P ) или електросамокате с рюкзаком
Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00

  clientage написав:
  akurt написав:Как видите, каждый может выбрать по вкусу.

Скорее по кошельку
А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?
2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство :P ) или електросамокате с рюкзаком
Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии :(


Кто же против "велика" - надавно уехал из Анталии на авто на пароме приятель Саша - у него ОЧЕНЬ дорогой велик - он тут гасал на немыслимые расстояния, я был в шоке на какие. Именно с ним мы через день ездили кататься на лыжах - а в тот день, когда не катались на лыжах он ездил ну очень далеко на велике.
Я не такой уж спортсмен: я с утра до обеда наплаваюсь в море по самое "немогу".
Вечером с 20-00 до 22-00 у меня проходка-пробежка вдоль моря. Мне хватает.
Велик свободно можно брать напрокат на набережной - 1,5 лиры в час или 6 гривен в час; иногда беру.
Мне все же удобнее вариант 2 - на авто - я по дороге назад делаю много дел: банкомат, рынок, супермаркеты. Кроме того, на пляже хочется с относительным комфортом: зонт устойчивый, кресла...

Ну и да - вы правы и я писал не раз - микрорайон Sarisu - самый отдаленный по берегу от центра, так сказать "последний" и самый дешевый. И где я не советовал смотреть квартиры, так в Sarisu. Хотя мой приятель Коля из Харькова взял именно там - "2+1" за 45 000 евро - новьё.
Но говорил что да, запах от очистных слышим регулярно.

Палка о двух концах: у него невероятно шикарный новый жилой комплекс "на 5 баллов" с круглогодичным бассейном, подземным паркингом чудесным ландшафтным дизайном, сауной, хамамом, тренажёрными залами. Но запах слышу даже я...
Как Вы верно заметили: "Скорее по кошельку..."
Я вон читаю киевскую ветку - тоже же ребята пишут про очень дешево и очень отстойное. Хотя - КИЕВ!!!
Но там отстойное по-другому: вообще слеплено из дерьма, да плюс еще в одно окно морг, в другое - крематорий или остатки завода.
Понравились кажется вчера рассуждения: "Вот если взять квартиру ан 25-м этаже - то вроде как даже можно что-то на раздражающие мозг и увидеть в окно".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:57

akurt
Акурт, чи вдалось Вам виконати план по продажу курортних анталійських квартир за перше півріччя 2020?
Чи короновірус все таки завадив?

Постійна спека 30-35 градусів - не дошкуляє?

Дякую за змістовні відповіді!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:20

Приємна новина для українців:
- авіакомпанія Turkish Airlines відновила рейси із Херсона. Сьогодні моїх приятелів повідомили СМС-сповішенням, що вони можуть змінити свій рейс із Одеси на Анталію на рейс із Херсону на Анталію - вони з радістю погодилися. Зустрічаю їх 16 серпня в 14-20 в аеропорту. Не можна не зустріти: в них 23 серпня - роковини весілля - вже вибирають віскарік. Прийму участь, а якже... Боже, що подарувати? Мабуть щось у їхню нову кваратиру - купили не дуже далеко від мене. Просили все дізнатися про оренду авто... дізнаюсь...

- міністр оборони Туреччини саме зараз відвідує Україну - мова буде йти про поставки в Україну чудових таких іграшок... Туреччина так надавала ляпасу РФ в Лівії, так надавала... Панове, Туреччина про вас турбується... А як же... а як же... Хто ж ще потурбується...

Неприємна новина для українців: відсьогодні Чехія та БОЛГАРІЯ віднесені до ЧЕРВОНОГО списку.
Я вже забув - які тут знані хВахівці "топили" бігти в Болгарію, бігти аж спотикатися...
Слава Богу, хоч я трохи мозку вправив...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:06

  akurt написав:Приємна новина для українців:
- авіакомпанія Turkish Airlines відновила рейси із Херсона. Сьогодні моїх приятелів повідомили СМС-сповішенням, що вони можуть змінити свій рейс із Одеси на Анталію на рейс із Херсону на Анталію - вони з радістю погодилися. Зустрічаю їх 16 серпня в 14-20 в аеропорту. Не можна не зустріти: в них 23 серпня - роковини весілля - вже вибирають віскарік. Прийму участь, а якже... Боже, що подарувати? Мабуть щось у їхню нову кваратиру - купили не дуже далеко від мене. Просили все дізнатися про оренду авто... дізнаюсь...

- міністр оборони Туреччини саме зараз відвідує Україну - мова буде йти про поставки в Україну чудових таких іграшок... Туреччина так надавала ляпасу РФ в Лівії, так надавала... Панове, Туреччина про вас турбується... А як же... а як же... Хто ж ще потурбується...

Неприємна новина для українців: відсьогодні Чехія та БОЛГАРІЯ віднесені до ЧЕРВОНОГО списку.
Я вже забув - які тут знані хВахівці "топили" бігти в Болгарію, бігти аж спотикатися...
Слава Богу, хоч я трохи мозку вправив...

674р1к,7ы лудш1й ! 6п461б0 7ебе.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:20

  akurt написав:Прийму участь, а якже...

Нам це не цікаво.
Пиятика з шашликами на природі - всюду однакова. Тільки фон дещо різний.
Пане Акурт, ви що - геть списались???
За останній рік - ми не почули від Вас жодного цікавої, повчальної та емоційної розповіді. Про нерухомість і кобіт, про коней і доцентів, про коньяк і курятину для гостей.

Схоже, що весь свій письменницький хист Ви витратили на повідомлення львівського форума з нерухомості - там були шедеври!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:37

З великим задовленням фіксую файну роботу пана Франта: своїми дурницями піднімає гілку в ТОП форуму.
Оцінка роботи небіжчика: позитивна. Нехай працює і далі.

х х х
Приємна новина для українців: президент Туреччини сьогодні, відкриваючі найбільшу в Туреччині лікарню в Стамбулі, заявив, що Туреччина стає найкращим центром лікування для громадян ТРЬОХ КОНТИНЕНТІВ (!!!).
Так і сказав: громадян ТРЬОХ КОНТИНЕНТІВ!
У новій лікарні можливо робити до 100 000 операцій на рік.
Нагадаю: в Анталії в лікарні Медікалпарк і сьогодні проходять лікування десятки українців із онкологією.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:36

Дякую пану Мизантроп за корисну думку, висловлену на Фінансовому форумі України. От що значить справжній фахівець.
  Мизантрóп написав:674р1к,7ы лудш1й ! 6п461б0 7ебе.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:58

  akurt написав:Дякую пану Мизантроп за корисну думку, висловлену на Фінансовому форумі України. От що значить справжній фахівець.
  Мизантрóп написав:674р1к,7ы лудш1й ! 6п461б0 7ебе.

Лыжи ,ласты икс адын икс адын.×| ×|
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:00

Клас!
Як я й говорив: мова ур** та вурдалаків.
  Мизантрóп написав:Лыжи ,ласты икс адын икс адын.×| ×|

Боже - єдиний носій на весь Київ залишився.
Треба берегти такого.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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