Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00

clientage написав: akurt написав: Как видите, каждый может выбрать по вкусу. Как видите, каждый может выбрать по вкусу.

Скорее по кошельку

А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?

2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство ) или електросамокате с рюкзаком

Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии Скорее по кошелькуА чо не хотите выбрать типа вариант 2а?2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство) или електросамокате с рюкзакомНу и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии

Кто же против "велика" - надавно уехал из Анталии на авто на пароме приятель Саша - у него ОЧЕНЬ дорогой велик - он тут гасал на немыслимые расстояния, я был в шоке на какие. Именно с ним мы через день ездили кататься на лыжах - а в тот день, когда не катались на лыжах он ездил ну очень далеко на велике.Я не такой уж спортсмен: я с утра до обеда наплаваюсь в море по самое "немогу".Вечером с 20-00 до 22-00 у меня проходка-пробежка вдоль моря. Мне хватает.Велик свободно можно брать напрокат на набережной - 1,5 лиры в час или 6 гривен в час; иногда беру.Мне все же удобнее вариант 2 - на авто - я по дороге назад делаю много дел: банкомат, рынок, супермаркеты. Кроме того, на пляже хочется с относительным комфортом: зонт устойчивый, кресла...Ну и да - вы правы и я писал не раз - микрорайон Sarisu - самый отдаленный по берегу от центра, так сказать "последний" и самый дешевый. И где я не советовал смотреть квартиры, так в Sarisu. Хотя мой приятель Коля из Харькова взял именно там - "2+1" за 45 000 евро - новьё.Но говорил что да, запах от очистных слышим регулярно.