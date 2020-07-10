Скорее по кошельку
А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?
2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство ) или електросамокате с рюкзаком
Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Скорее по кошельку
А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?
2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство ) или електросамокате с рюкзаком
Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00
Кто же против "велика" - надавно уехал из Анталии на авто на пароме приятель Саша - у него ОЧЕНЬ дорогой велик - он тут гасал на немыслимые расстояния, я был в шоке на какие. Именно с ним мы через день ездили кататься на лыжах - а в тот день, когда не катались на лыжах он ездил ну очень далеко на велике.
Я не такой уж спортсмен: я с утра до обеда наплаваюсь в море по самое "немогу".
Вечером с 20-00 до 22-00 у меня проходка-пробежка вдоль моря. Мне хватает.
Велик свободно можно брать напрокат на набережной - 1,5 лиры в час или 6 гривен в час; иногда беру.
Мне все же удобнее вариант 2 - на авто - я по дороге назад делаю много дел: банкомат, рынок, супермаркеты. Кроме того, на пляже хочется с относительным комфортом: зонт устойчивый, кресла...
Ну и да - вы правы и я писал не раз - микрорайон Sarisu - самый отдаленный по берегу от центра, так сказать "последний" и самый дешевый. И где я не советовал смотреть квартиры, так в Sarisu. Хотя мой приятель Коля из Харькова взял именно там - "2+1" за 45 000 евро - новьё.
Но говорил что да, запах от очистных слышим регулярно.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 10 лип, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:20
Приємна новина для українців:
- авіакомпанія Turkish Airlines відновила рейси із Херсона.
- міністр оборони Туреччини саме зараз відвідує Україну - мова буде йти про поставки в Україну чудових таких іграшок... Туреччина так надавала ляпасу РФ в Лівії, так надавала...
Вирогідно, що мова йде про закупівлю таких іграшок...
Неприємні новини для українців:
- відсьогодні Чехія та БОЛГАРІЯ віднесені до ЧЕРВОНОГО списку.
Я вже забув - які тут знані хВахівці "топили" бігти в Болгарію, бігти аж спотикатися...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:08
Софийский собор в Стамбуле станет мечетью 24 июля — Эрдоган
ислам на марше
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|