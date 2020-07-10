RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Как видите, каждый может выбрать по вкусу.

Скорее по кошельку
А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?
2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство :P ) или електросамокате с рюкзаком
Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31878
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3718 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00

  clientage написав:
  akurt написав:Как видите, каждый может выбрать по вкусу.

Скорее по кошельку
А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?
2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство :P ) или електросамокате с рюкзаком
Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии :(


Кто же против "велика" - надавно уехал из Анталии на авто на пароме приятель Саша - у него ОЧЕНЬ дорогой велик - он тут гасал на немыслимые расстояния, я был в шоке на какие. Именно с ним мы через день ездили кататься на лыжах - а в тот день, когда не катались на лыжах он ездил ну очень далеко на велике.
Я не такой уж спортсмен: я с утра до обеда наплаваюсь в море по самое "немогу".
Вечером с 20-00 до 22-00 у меня проходка-пробежка вдоль моря. Мне хватает.
Велик свободно можно брать напрокат на набережной - 1,5 лиры в час или 6 гривен в час; иногда беру.
Мне все же удобнее вариант 2 - на авто - я по дороге назад делаю много дел: банкомат, рынок, супермаркеты. Кроме того, на пляже хочется с относительным комфортом: зонт устойчивый, кресла...

Ну и да - вы правы и я писал не раз - микрорайон Sarisu - самый отдаленный по берегу от центра, так сказать "последний" и самый дешевый. И где я не советовал смотреть квартиры, так в Sarisu. Хотя мой приятель Коля из Харькова взял именно там - "2+1" за 45 000 евро - новьё.
Но говорил что да, запах от очистных слышим регулярно.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 10 лип, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1236 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:20

Приємна новина для українців:
- авіакомпанія Turkish Airlines відновила рейси із Херсона.
- міністр оборони Туреччини саме зараз відвідує Україну - мова буде йти про поставки в Україну чудових таких іграшок... Туреччина так надавала ляпасу РФ в Лівії, так надавала...
Вирогідно, що мова йде про закупівлю таких іграшок...


Неприємні новини для українців:
- відсьогодні Чехія та БОЛГАРІЯ віднесені до ЧЕРВОНОГО списку.
Я вже забув - які тут знані хВахівці "топили" бігти в Болгарію, бігти аж спотикатися...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1236 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:08

https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/11/nov ... ya-erdogan

Софийский собор в Стамбуле станет мечетью 24 июля — Эрдоган

ислам на марше
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3786
З нами з: 29.05.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:50

Ну и очень правильно...
Вы были в Айя Софии?
Производит ощущение давно заброшенного здания в самом центре Стамбула.
Внутри ничего особенного нет.
Гораздо важнее и интереснее, что турки сберегли самое ценное из Византийских времен: Церковь монастыря Спасителя в Хоре, которую турки называют мечетью Карие (Kariye Camii).
Нынешнее здание построено около 1315 года (хотя церковь была здесь с незапамятных времен), а мозаики и фрески Карие — одно из главных сокровищ византийской живописи в Константинополе (ныне - Стамбул).
Вот я там был и был я шоке: такие фрески, такие цвета, а люди на фресках - как живые...
Кроме того: в Стамбуле тщательно сбережены: Церковь святых Сергия и Вакха (Церковь построили те же мастера, что и Софию!!!); Церковь монастыря Пантократора, известная как мечеть Зейрек (Zeyrek Camii). Монастырь был основан императором Иоанном Комнином (1118–1143) и его супругой Ириной и сразу стал одной из самых почитаемых городских обителей; Церковь Святой Феодосии ( В толще стены, справа от алтаря, есть лестница, ведущая в погребальную камеру с саркофагом. Стамбульские греки уверяют, что здесь похоронен последний византийский император — храбрый Константин Драгаш, убитый при штурме города); Украшенная великолепными мозаиками церковь Паммакаристос; Храм Георгия Победоносца (Собор в котором сегодня служит Вселенский Патриарх. В соборе находится колонна к которой был привязан и бичеван Иисус Христос. Здесь же гробницы с мощами Ефимии, Соломии и Феофании) и еще десятки если не сотни других...

Я думаю форумчан больше должно заботить совсем другое: в понедельник 6 июля губернатор Днепропетровской области - когда-то известный шоу-мэн на российском ТВ - в рабочее время принял участие в историческом событии: 20-ти летии освящении церкви в монастыре Украинской православной церкви (Московской патриархат) в селе Ягодное Новомосковского района области.
Невероятно важное событие: 20-ти летие (не 200-х летие, и не 2000-и летие) освящение церкви в мужском монастыре, в помещениях которого раннее находилась психиатрическая лечебница.
Губернатору была вручена книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово к ближним и дальним. Собрание трудов. Серия IV. Том 3. — М.: Изд-во Московской патриархии, 2018."
Губернатор области в Центре Украины отведал монастырской пищи из рук московских попов...
Зображення

Для справки: в самом сердце Анталии - на территории старинного тщательного восстановленного города сохранилась, сохраняется и функционирует в наши дня ПРАВОСЛАВНАЯ церковь НЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА (!!!). Проводятся богослужения, а предыдущий ее настоятель в эти дни находится в Киеве - вот не поверите - руководит знаменитой церковью на Андреевском спуске.
Ай и мусульмане злодейские...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 лип, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1236 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:59

  akurt написав:Ну и очень правильно...
Вы были в Айя Софии?
Производит ощущение давно заброшенного здания в самом центре Стамбула.
Внутри ничего особенного нет.
Гораздо важнее и интереснее, что турки сберегли самое ценное из Византийских времен: Церковь монастыря Спасителя в Хоре, которую турки называют мечетью Карие (Kariye Camii).
Нынешнее здание построено около 1315 года (хотя церковь была здесь с незапамятных времен), а мозаики и фрески Карие — одно из главных сокровищ византийской живописи в Константинополе (ныне - Стамбул).
Вот я там был и был я шоке: такие фрески, такие цвета, а люди на фресках - как живые...
Кроме того: в Стамбуле тщательно сбережены: Церковь святых Сергия и Вакха (Церковь построили те же мастера, что и Софию!!!); Церковь монастыря Пантократора, известная как мечеть Зейрек (Zeyrek Camii). Монастырь был основан императором Иоанном Комнином (1118–1143) и его супругой Ириной и сразу стал одной из самых почитаемых городских обителей; Церковь Святой Феодосии ( В толще стены, справа от алтаря, есть лестница, ведущая в погребальную камеру с саркофагом. Стамбульские греки уверяют, что здесь похоронен последний византийский император — храбрый Константин Драгаш, убитый при штурме города); Украшенная великолепными мозаиками церковь Паммакаристос; Храм Георгия Победоносца (Собор в котором сегодня служит Вселенский Патриарх. В соборе находится колонна к которой был привязан и бичеван Иисус Христос. Здесь же гробницы с мощами Ефимии, Соломии и Феофании) и еще десятки если не сотни других...

Я думаю форумчан больше должно заботить совсем другое: в понедельник 6 июля губернатор Днепропетровской области - когда-то известный шоу-мэн на российском ТВ - в рабочее время принял участие в историческом событии: 20-ти летии освящении церкви в монастыре Украинской православной церкви (Московской патриархат) в селе Ягодное Новомосковского района области.
Невероятно важное событие: 20-ти летие (не 200-х летие, и не 2000-и летие) освящение церкви в мужском монастыре, в помещениях которого раннее находилась психиатрическая лечебница.
Губернатору была вручена книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово к ближним и дальним. Собрание трудов. Серия IV. Том 3. — М.: Изд-во Московской патриархии, 2018."
Губернатор области в Центре Украины отведал монастырской пищи из рук московских попов...
Зображення


А попы как грехи замаливают и постятся, что пол фото занимают
komant733
 
Повідомлень: 226
З нами з: 07.03.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ну и очень правильно...

Ну не знаааю...
Вот у меня такое чувство, шо нужен ещё один Олег, и щит на стене Константинополя (ныне - Стамбул) 8)
А так дааа: помидоры по 20грн/кг, море тёплое, паром и переговоры по военному сотрудничеству :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31878
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3718 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

в этот и вся проблема св.Софии. как раз то.что там внутри. (мозаики,каких нигде больше нет).если опять мечеть-то их закрывать придется.
stellassvitonline
 
Повідомлень: 135
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:14

Кстати, в этот субботний день можно посмотреть классную экскурсию по старинной части Анталии и посетить православную церковь.
Важное уточнение: церковь НЕ относится к Московскому патриархату - она относится к Вселе́нскому патриарха́ту Константино́поля (Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей I), как и Православная церковь Украины (Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний).
Так вот Московский патриархат c 2018 года ЗАПРЕТИЛ россиянам посещать все храмы Константинопольского патриархата.
Именно поэтому здесь любят прихожан и посетителей из Украины. Церковь поддерживает и ценит отношения с Консульством Украины в Анталии.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1236 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:28

  akurt написав:Я думаю форумчан больше должно заботить совсем другое: в понедельник 6 июля губернатор Днепропетровской области - когда-то известный шоу-мэн на российском ТВ - в рабочее время принял участие в историческом событии: 20-ти летии освящении церкви в монастыре Украинской православной церкви (Московской патриархат) в селе Ягодное Новомосковского района области.
Невероятно важное событие: 20-ти летие (не 200-х летие, и не 2000-и летие) освящение церкви в мужском монастыре, в помещениях которого раннее находилась психиатрическая лечебница.
Губернатору была вручена книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово к ближним и дальним. Собрание трудов. Серия IV. Том 3. — М.: Изд-во Московской патриархии, 2018."
Губернатор области в Центре Украины отведал монастырской пищи из рук московских попов...

Я на сусідній гілці писав, і навіть наводив статистику скільки людей хотять назад в совок.

Імхо, більшість повністю російськомовних в Україні, явна чи неявна п"ята колона.
Писав, що не здивуюсь, що у них мінімім георгієвська ленточка, а може навіть і триколор захований є. Вже не кажучи про паспорт з куркою.

Чи можна дивуватись губернатору, якщо попередній президент має російську мову, як мову сімейного спілкування і прихожанін московскої церкви?

І скільки їх таких прихованих і наявних "консерв" в Україні?
change_pm
 
Повідомлень: 1562
З нами з: 03.02.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 657658659660
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 525, 526, 527
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5266 570112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 10:03
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 90, 91, 92
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
917 102057
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 12:39
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3477
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25207)
11.07.2020 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.