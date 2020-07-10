Додано: Суб 11 лип, 2020 10:50

Я думаю форумчан больше должно заботить совсем другое:

Ну и очень правильно...Вы были в Айя Софии?Производит ощущение давно заброшенного здания в самом центре Стамбула.Внутри ничего особенного нет.Гораздо важнее и интереснее, что турки сберегли самое ценное из Византийских времен: Церковь монастыря Спасителя в Хоре, которую турки называют мечетью Карие (Kariye Camii).Нынешнее здание построено около 1315 года (хотя церковь была здесь с незапамятных времен), а мозаики и фрески Карие — одно из главных сокровищ византийской живописи в Константинополе (ныне - Стамбул).Вот я там был и был я шоке: такие фрески, такие цвета, а люди на фресках - как живые...Кроме того: в Стамбуле тщательно сбережены: Церковь святых Сергия и Вакха (Церковь построили те же мастера, что и Софию!!!); Церковь монастыря Пантократора, известная как мечеть Зейрек (Zeyrek Camii). Монастырь был основан императором Иоанном Комнином (1118–1143) и его супругой Ириной и сразу стал одной из самых почитаемых городских обителей; Церковь Святой Феодосии ( В толще стены, справа от алтаря, есть лестница, ведущая в погребальную камеру с саркофагом. Стамбульские греки уверяют, что здесь похоронен последний византийский император — храбрый Константин Драгаш, убитый при штурме города); Украшенная великолепными мозаиками церковь Паммакаристос; Храм Георгия Победоносца (Собор в котором сегодня служит Вселенский Патриарх. В соборе находится колонна к которой был привязан и бичеван Иисус Христос. Здесь же гробницы с мощами Ефимии, Соломии и Феофании) и еще десятки если не сотни других...в понедельник 6 июля губернатор Днепропетровской области - когда-то известный шоу-мэн на российском ТВ - в рабочее время принял участие в историческом событии: 20-ти летии освящении церкви в монастыре Украинской православной церкви () в селе Ягодное Новомосковского района области.Невероятно важное событие: 20-ти летие (не 200-х летие, и не 2000-и летие) освящение церкви в мужском монастыре, в помещениях которого раннее находилась психиатрическая лечебница.Губернатору была вручена книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово к ближним и дальним. Собрание трудов. Серия IV. Том 3. — М.: Изд-во Московской патриархии, 2018."Губернатор области в Центре Украины отведал монастырской пищи из рук московских попов...Для справки: в самом сердце Анталии - на территории старинного тщательного восстановленного города сохранилась, сохраняется и функционирует в наши дня ПРАВОСЛАВНАЯ церковь НЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА (!!!). Проводятся богослужения, а предыдущий ее настоятель в эти дни находится в Киеве - вот не поверите - руководит знаменитой церковью на Андреевском спуске.Ай и мусульмане злодейские...