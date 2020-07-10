Скорее по кошельку
А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?
2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство ) или електросамокате с рюкзаком
Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Скорее по кошельку
А чо не хотите выбрать типа вариант 2а?
2а -- кататься на велике (лайбе, если кто-то не помнит своё советское детство ) или електросамокате с рюкзаком
Ну и мне жить в Сарису не нравится, там рядом очистные всей Анталии
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00
Кто же против "велика" - надавно уехал из Анталии на авто на пароме приятель Саша - у него ОЧЕНЬ дорогой велик - он тут гасал на немыслимые расстояния, я был в шоке на какие. Именно с ним мы через день ездили кататься на лыжах - а в тот день, когда не катались на лыжах он ездил ну очень далеко на велике.
Я не такой уж спортсмен: я с утра до обеда наплаваюсь в море по самое "немогу".
Вечером с 20-00 до 22-00 у меня проходка-пробежка вдоль моря. Мне хватает.
Велик свободно можно брать напрокат на набережной - 1,5 лиры в час или 6 гривен в час; иногда беру.
Мне все же удобнее вариант 2 - на авто - я по дороге назад делаю много дел: банкомат, рынок, супермаркеты. Кроме того, на пляже хочется с относительным комфортом: зонт устойчивый, кресла...
Ну и да - вы правы и я писал не раз - микрорайон Sarisu - самый отдаленный по берегу от центра, так сказать "последний" и самый дешевый. И где я не советовал смотреть квартиры, так в Sarisu. Хотя мой приятель Коля из Харькова взял именно там - "2+1" за 45 000 евро - новьё.
Но говорил что да, запах от очистных слышим регулярно.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 10 лип, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:20
Приємна новина для українців:
- авіакомпанія Turkish Airlines відновила рейси із Херсона.
- міністр оборони Туреччини саме зараз відвідує Україну - мова буде йти про поставки в Україну чудових таких іграшок... Туреччина так надавала ляпасу РФ в Лівії, так надавала...
Вирогідно, що мова йде про закупівлю таких іграшок...
Неприємні новини для українців:
- відсьогодні Чехія та БОЛГАРІЯ віднесені до ЧЕРВОНОГО списку.
Я вже забув - які тут знані хВахівці "топили" бігти в Болгарію, бігти аж спотикатися...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:08
Софийский собор в Стамбуле станет мечетью 24 июля — Эрдоган
ислам на марше
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 11 лип, 2020 10:50
Ну и очень правильно...
Вы были в Айя Софии?
Производит ощущение давно заброшенного здания в самом центре Стамбула.
Внутри ничего особенного нет.
Гораздо важнее и интереснее, что турки сберегли самое ценное из Византийских времен: Церковь монастыря Спасителя в Хоре, которую турки называют мечетью Карие (Kariye Camii).
Нынешнее здание построено около 1315 года (хотя церковь была здесь с незапамятных времен), а мозаики и фрески Карие — одно из главных сокровищ византийской живописи в Константинополе (ныне - Стамбул).
Вот я там был и был я шоке: такие фрески, такие цвета, а люди на фресках - как живые...
Кроме того: в Стамбуле тщательно сбережены: Церковь святых Сергия и Вакха (Церковь построили те же мастера, что и Софию!!!); Церковь монастыря Пантократора, известная как мечеть Зейрек (Zeyrek Camii). Монастырь был основан императором Иоанном Комнином (1118–1143) и его супругой Ириной и сразу стал одной из самых почитаемых городских обителей; Церковь Святой Феодосии ( В толще стены, справа от алтаря, есть лестница, ведущая в погребальную камеру с саркофагом. Стамбульские греки уверяют, что здесь похоронен последний византийский император — храбрый Константин Драгаш, убитый при штурме города); Украшенная великолепными мозаиками церковь Паммакаристос; Храм Георгия Победоносца (Собор в котором сегодня служит Вселенский Патриарх. В соборе находится колонна к которой был привязан и бичеван Иисус Христос. Здесь же гробницы с мощами Ефимии, Соломии и Феофании) и еще десятки если не сотни других...
Я думаю форумчан больше должно заботить совсем другое: в понедельник 6 июля губернатор Днепропетровской области - когда-то известный шоу-мэн на российском ТВ - в рабочее время принял участие в историческом событии: 20-ти летии освящении церкви в монастыре Украинской православной церкви (Московской патриархат) в селе Ягодное Новомосковского района области.
Невероятно важное событие: 20-ти летие (не 200-х летие, и не 2000-и летие) освящение церкви в мужском монастыре, в помещениях которого раннее находилась психиатрическая лечебница.
Губернатору была вручена книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово к ближним и дальним. Собрание трудов. Серия IV. Том 3. — М.: Изд-во Московской патриархии, 2018."
Губернатор области в Центре Украины отведал монастырской пищи из рук московских попов...
Для справки: в самом сердце Анталии - на территории старинного тщательного восстановленного города сохранилась, сохраняется и функционирует в наши дня ПРАВОСЛАВНАЯ церковь НЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА (!!!). Проводятся богослужения, а предыдущий ее настоятель в эти дни находится в Киеве - вот не поверите - руководит знаменитой церковью на Андреевском спуске.
Ай и мусульмане злодейские...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 лип, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 11 лип, 2020 10:59
А попы как грехи замаливают и постятся, что пол фото занимают
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну не знаааю...
Вот у меня такое чувство, шо нужен ещё один Олег, и щит на стене Константинополя (ныне - Стамбул)
А так дааа: помидоры по 20грн/кг, море тёплое, паром и переговоры по военному сотрудничеству
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:06
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в этот и вся проблема св.Софии. как раз то.что там внутри. (мозаики,каких нигде больше нет).если опять мечеть-то их закрывать придется.
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:14
Кстати, в этот субботний день можно посмотреть классную экскурсию по старинной части Анталии и посетить православную церковь.
Важное уточнение: церковь НЕ относится к Московскому патриархату - она относится к Вселе́нскому патриарха́ту Константино́поля (Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей I), как и Православная церковь Украины (Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний).
Так вот Московский патриархат c 2018 года ЗАПРЕТИЛ россиянам посещать все храмы Константинопольского патриархата.
Именно поэтому здесь любят прихожан и посетителей из Украины. Церковь поддерживает и ценит отношения с Консульством Украины в Анталии.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:28
Я на сусідній гілці писав, і навіть наводив статистику скільки людей хотять назад в совок.
Імхо, більшість повністю російськомовних в Україні, явна чи неявна п"ята колона.
Писав, що не здивуюсь, що у них мінімім георгієвська ленточка, а може навіть і триколор захований є. Вже не кажучи про паспорт з куркою.
Чи можна дивуватись губернатору, якщо попередній президент має російську мову, як мову сімейного спілкування і прихожанін московскої церкви?
І скільки їх таких прихованих і наявних "консерв" в Україні?
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