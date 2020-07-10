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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 658659660661
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:21

Ви зовсім не повірите але 20 годин тому було оголошено, що церква, про яку мова йшла вище і чоловічий монастир Московського патріархату (!!!), який створений не так давно (!!!) на місці ЖІНОЧОГО монастиря Московського патріархату (!!!) (монахині розбіглися), а жіночий монастир був розташований у приміщеннях лікарні для слаборозумових (як відомо, вже слаборозумових лікувати не треба), включений на ТРЕТЬОМУ місці у перелік 10-ти (більше не знайшли) історичних видатних пам"яток Дніпропетровщини, які обов"язково всі повинні відвідати...
https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropet ... ti-oblasti

Цікаво, що на днях в Дніпровському національному університеті имені О.Гончара на Історичному факультеті (!!!) повністью ліквідована кафедра "Історія України та археологія" (!!!) (у складі було 5 докторів історичних наук та 5 кандидатів історичних наук).

Так що хвилюватися треба не про Айя Софію...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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