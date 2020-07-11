Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ви зовсім не повірите але 20 годин тому було оголошено, що церква, про яку мова йшла вище і чоловічий монастир Московського патріархату (!!!), який створений не так давно (!!!) на місці ЖІНОЧОГО монастиря Московського патріархату (!!!) (монахині розбіглися), а жіночий монастир був розташований у приміщеннях лікарні для слаборозумових (як відомо, вже слаборозумових лікувати не треба), включений на ТРЕТЬОМУ місці у перелік 10-ти (більше не знайшли) історичних видатних пам"яток Дніпропетровщини, які обов"язково всі повинні відвідати... https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropet ... ti-oblasti
Цікаво, що на днях в Дніпровському національному університеті имені О.Гончара на Історичному факультеті (!!!) повністью ліквідована кафедра "Історія України та археологія" (!!!) (у складі було 5 докторів історичних наук та 5 кандидатів історичних наук).
Так що хвилюватися треба не про Айя Софію...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Слушайте, Аккурт, но, объективно, лидер всех сельских турок реально загоняет: https://t.me/orda_mordora/5637 Мне это уже не нравится. Как бы он от своего заклятого кремлевского друга не подхватил имперскую заразу.
airmax78 написав:Слушайте, Аккурт, но, объективно, лидер всех сельских турок реально загоняет: https://t.me/orda_mordora/5637 Мне это уже не нравится. Как бы он от своего заклятого кремлевского друга не подхватил имперскую заразу.
цікаво, як схлопнуть знову всіх по карантинах, то прийдеться обратно слать самальоти за прокажоними шаровиками, бо в них нема за що жити в Туреччині?
Поки шо, пане Флаймане, повна попа з громадянами іншої країни - не буду говорити якої, які не навчилися руки мити з милом, але сьогодні вночі (!!!) вже Хорватія закрила кордон для українців. Бачте як: Ви все рулили за Болгарію, в якій були піонером, а тепер вже й в Хорватію не можна... Тілько в Лєпрозорне... Або в Одесу, де закриті всі пляжі... Ось воно як...
На тему:
flyman написав:бо в них нема за що жити в Туреччині?
Беремо рахівницю та рухаємо дерев"яні колісчатка: - ось з 1 липня відкрито всіма авіакомпаніями авіасполучення Туреччина-Україна. Квиток на рейс з Анталії Стамбула Бодрума в Київ, Одесу, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя - 55 (п"ятдесят п"ять) ойро. Прямий рейс. Не жартую і не помиляюся. Знаєте, яке завантаження літаків в тому числі Boeing-767? Відповідаю: 5 (п"ять) - 6 (шість) пасажирів. Повторю: 5 (п"ять) - 6 (шість) пасажирів. Ну прямо так грошви немає, ну такі нещасні, аж страшно... не знають як втекти... (хі-хі).
- може всі виїхали раніше? Наше консульство регулярно - раз на тиждень (повторю: ОДИН раз на тиждень) вивозило всіх бажаючих на мікроавтобусі з дипломатичними номерами БЕЗКОШТОВНО за 625 км в порт Карасу на пором. Знаєте яке завантаження мікроавтобуса було? Відповідаю: (п"ять) - 6 (шість) пасажирів. за весь час один раз Консульство повідомило, що місць немає. Але через 2 доби повідомило, що двое відмовилося їхати в країну бананів по 25 гривень кіло. І 2 місця залишилося вільним.
- жодного разу у період з 17 березня по 01 липня 2020 пором "Карасу-Чорноморськ" НЕ БУВ ЗАВАНТАЖЕНИЙ повністю. Знаєте скілко там місць? Відповідаю: в залежності від порому (там три судна) - від 100 до 165. Жодного разу пороми НЕ були заповнені вщерть пасажирами. Це при тому, що консульство в Стамбулі підвозило бажаючих і ще й посольство в Анкарі. Безкоштовно: їдь! Пан Флайман сказав, що буде попа: то тікай!
- за весь час було організовано 2 рейси евакуаційних з Анталії і 2 - із Стамбулу. З 4-х (ЧОТИРЬОХ) авіаерйсів тільки 1 (один) раз - літак в кінці травня - був заповнений - всі 165 пасажирів. Більше ніхто не хотів, бо людям НЕ ТРЕБА. Всі влаштувалися и живуть. І заробляють.
Ой і тікають, ой, як страшно... Куди тікати?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 лип, 2020 19:02, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
airmax78 написав:Слушайте, Аккурт, но, объективно, лидер всех сельских турок реально загоняет: https://t.me/orda_mordora/5637 Мне это уже не нравится. Как бы он от своего заклятого кремлевского друга не подхватил имперскую заразу.
Мне вот не нравится, что во Львове Костёл и монастырь Святой Марии Магдалины превращен в Буди́нок орга́нної та ка́мерної му́зики - там установлен самый большой на территории Украины оргАн и его не возвращают и не собираются возвращать верующим.
Мне вот не нравится, что самый красивый и уникальный по архитектуре храм в Днепре - "Брянская церковь" не возвращают православным верующим и там тоже "Дом органной и камерной музыки". И все иконы и росписи - все заштукатурено и закрашено краской. Мне даже может не нравится, что в городе, в котором вы живете, в Печерском районе, недалеко от ТРЦ Ocean Plaza, построят мечеть. Самую большую в Украине. Но я же не говорю: "Мне это уже не нравится".
Слушайте, Макс, но объективно, мне вот реально не нравится, что в Симферополе оккупанты ликвидировали единственный на весь Крым Кафедральный собор Православной церкви Украины Святых равноапостольных Владимира и Ольги, а всех священников арестовали и все имущество уничтожили.
Даже не так, мне не нравится, что лично Вы не сказали по этому поводу: "Мне это уже не нравится".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
zРадио написав:Турция возвращается в средневековье. Еще один звоночек - превращение Айя София из музея свободного доступа в мечеть для "верных". Жаль. Только религиозно-озабоченного султаната нам рядом не хватало...
Бог бачить: є кому хвилюватися про хід прогресу людства!
Я сподіваюся, Ви внесли власний благодійнй внесок на відродження розгромленої в Тернополі Церкви Воздвиження Чесного хреста: були мешканцями Тернополя знищені дзвіниця, цінний іконостас, розписи інтер'єру; в приміщенні церкви планувався зал моди, музей мистецтва. Пізніше богобоязливі мешканці Тернополя пропонували на її місці побудувати готель - ніколи не вгадаєте назву - «Москва». Чи Вас тільки храми в Туреччині хвилюють?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 лип, 2020 22:15, всього редагувалось 4 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Та это ваще капец! Усьо! В Грецию не едем! Она, правда, граждан Украины и не пускает никаким способом...
Я не дочитал до конца: там кто-то отреагировал на значительно разрушенную самую большую в Украине (!!!!) синагогу в Жовкве недалеко от Львова - верхняя часть - остались одни стены, а вот в подвальных помещениях еще можно как-то находиться. Я там был на концерте еврейской музыки и песен - было невероятное зрелище, груды красного кирпича, полуразрушенные своды, но поставили много-много стульев, притащили музыкальные инструменты и очень интересные артисты 2 часа пели. Мне понравилось. Но вид и состояние просто ужасающие. Точно никто не отреагировал?