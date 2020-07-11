Додано: Суб 11 лип, 2020 18:36

flyman написав: бо в них нема за що жити в Туреччині?

Поки шо, пане Флаймане, повна попа з громадянами іншої країни - не буду говорити якої,, але сьогодні вночі (!!!) вже Хорватія закрила кордон для українців.Бачте як: Ви все рулили за Болгарію, в якій були піонером, а тепер вже й в Хорватію не можна...Тілько в Лєпрозорне...Або в Одесу, де закриті всі пляжі...Ось воно як...На тему:Беремо рахівницю та рухаємо дерев"яні колісчатка:- ось з 1 липня відкрито всіма авіакомпаніями авіасполучення Туреччина-Україна. Квиток на рейс з Анталії Стамбула Бодрума в Київ, Одесу, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя -(п"ятдесят п"ять) ойро. Прямий рейс. Не жартую і не помиляюся. Знаєте, яке завантаження літаків в тому числі Boeing-767?Відповідаю: 5 (п"ять) - 6 (шість) пасажирів.Повторю:Ну прямо так грошви немає, ну такі нещасні, аж страшно... не знають як втекти... ().- може всі виїхали раніше? Наше консульство регулярно - раз на тиждень (повторю: ОДИН раз на тиждень) вивозило всіх бажаючих на мікроавтобусі з дипломатичними номерами БЕЗКОШТОВНО за 625 км в порт Карасу на пором. Знаєте яке завантаження мікроавтобуса було?Відповідаю: (п"ять) - 6 (шість) пасажирів. за весь час один раз Консульство повідомило, що місць немає. Але через 2 доби повідомило, що двое відмовилося їхати в країну бананів по 25 гривень кіло.І 2 місця залишилося вільним.- жодного разу у період з 17 березня по 01 липня 2020 пором "Карасу-Чорноморськ" НЕ БУВ ЗАВАНТАЖЕНИЙ повністю. Знаєте скілко там місць?Відповідаю: в залежності від порому (там три судна) - від 100 до 165.Жодного разу пороми НЕ були заповнені вщерть пасажирами.Це при тому, що консульство в Стамбулі підвозило бажаючих і ще й посольство в Анкарі. Безкоштовно: їдь!Пан Флайман сказав, що буде попа: то тікай!- за весь час було організовано 2 рейси евакуаційних з Анталії і 2 - із Стамбулу.З 4-х (ЧОТИРЬОХ) авіаерйсів тільки 1 (один) раз - літак в кінці травня - був заповнений - всі 165 пасажирів. Більше ніхто не хотів, бо людям НЕ ТРЕБА. Всі влаштувалися и живуть. І заробляють.Ой і тікають, ой, як страшно...Куди тікати?