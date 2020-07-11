Хотя нет, ошибаюсь: сегодня Монголия выразила озабоченность о закрытии храма Бога сурами на острове Пасха.
Надеюсь, Вы озаботитесь и вмешаетесь?
х х х
Авіакомпанія Pegasus відкриває новий прямий рейс зі Львова в Туреччину (Бодрум)!
З 15 липня цього року!
Квитки в продажу!
Я знаю, что читатель привык платить за всякое дерьмо втридорога, но в Турции такого нет - за 269 лир (1000 гривен в сутки) Вы прямо сейчас можете забронировать не бомжатник в Бердянске без завтрака за 1000 гривен, а приличный отель с завтраком...
Семейный отель расположен в типичном белоснежном бодрумском доме на одной из аутентичных узких улочек Эгейского побережья. Номера отеля Mia Butik с кондиционером и террасой с видом на замок Бодрум добавят удовольствия вашему отдыху.
Дети до 6 лет - бесплатно.
Ну, если вы хотите круто и по режиму "все включено" с 7-ми разовым питанием и виски, то это - дорого - 380 лир или 1500 гривен в сутки...
Дети до 6 лет - бесплатно, дети до 12 -лет - двое (!!!) скидка 50%.