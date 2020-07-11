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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:39

Но я рад, что у Вас в жизни больше нет других проблем.
Хотя нет, ошибаюсь: сегодня Монголия выразила озабоченность о закрытии храма Бога сурами на острове Пасха.
Надеюсь, Вы озаботитесь и вмешаетесь?

х х х

Авіакомпанія Pegasus відкриває новий прямий рейс зі Львова в Туреччину (Бодрум)!
З 15 липня цього року!
Квитки в продажу!

Я знаю, что читатель привык платить за всякое дерьмо втридорога, но в Турции такого нет - за 269 лир (1000 гривен в сутки) Вы прямо сейчас можете забронировать не бомжатник в Бердянске без завтрака за 1000 гривен, а приличный отель с завтраком...
https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd
Семейный отель расположен в типичном белоснежном бодрумском доме на одной из аутентичных узких улочек Эгейского побережья. Номера отеля Mia Butik с кондиционером и террасой с видом на замок Бодрум добавят удовольствия вашему отдыху.
Дети до 6 лет - бесплатно.
Ну, если вы хотите круто и по режиму "все включено" с 7-ми разовым питанием и виски, то это - дорого - 380 лир или 1500 гривен в сутки...
https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd
Дети до 6 лет - бесплатно, дети до 12 -лет - двое (!!!) скидка 50%.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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