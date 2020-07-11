akurt написав:

airmax78 написав: Слушайте, Аккурт, но, объективно, лидер всех сельских турок реально загоняет: https://t.me/orda_mordora/5637

Мне это уже не нравится. Как бы он от своего заклятого кремлевского друга не подхватил имперскую заразу. Слушайте, Аккурт, но, объективно, лидер всех сельских турок реально загоняет:Как бы он от своего заклятого кремлевского друга не подхватил имперскую заразу.

Мне вот не нравится, что во Львове Костёл и монастырь Святой Марии Магдалины превращен в Буди́нок орга́нної та ка́мерної му́зики - там установлен самый большой на территории Украины оргАн и его не возвращают и не собираются возвращать верующим.Мне вот не нравится, что самый красивый и уникальный по архитектуре храм в Днепре - "Брянская церковь" не возвращают православным верующим и там тоже "Дом органной и камерной музыки". И все иконы и росписи - все заштукатурено и закрашено краской.Мне даже может не нравится, что в городе, в котором вы живете, в Печерском районе, недалеко от ТРЦ Ocean Plaza, построят мечеть. Самую большую в Украине.Но я же не говорю:Слушайте, Макс, но объективно, мне вот реально не нравится, что в Симферополе оккупанты ликвидировали единственный на весь Крым Кафедральный собор Православной церкви Украины Святых равноапостольных Владимира и Ольги, а всех священников арестовали и все имущество уничтожили.Даже не так, мне не нравится, что лично Вы не сказали по этому поводу: